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  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Леванте
0'
38' Желтая карточка
Везу Рубен
51' Желтая карточка
Навас Хесус
56'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
Севилья
4-3-3
Леванте
4-4-2

Ход матча

38'
 
Везу Рубен
51'
Навас Хесус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 1 0.5
2. Ракитич Иван 1 0.5
3. Де Йонг Люк 1 0.5
4. Навас Хесус 0 0
5. Хордан Хоан 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 1
2. Рохер Марти 1 0.33
3. Мелеро Гонсало 1 0.33
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Навас Хесус 1 0
2. Гудель Неманья 1 0
3. Сусо Хесус 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Везу Рубен 1 0
3. Радоя Неманья 1 0
4. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 3:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:1 Леванте Кубок Короля Севилья 1:0 Леванте Ла Лига
Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Кадис 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
10. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
11. Севилья 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Леванте 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    57'
    Навас справа навесил на  Окампоса, который с семи метров головой пробил немного выше ворот.
  • 56'
    Дальний удар Окампоса соперники заблокировали.
  • 54'
    Навас справа навесил к воротам, где партнёров не оказалось.
  • Опасный момент
    53'
    Де Йонг слева с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.
  • 52'
    Навес справа навесил на Мунира, но Сон опередил вверху нападающего "Севильи" и выбил мяч из штрафной площади.
  • Желтая карточка
    51'
    Навас на чужой половине поля толкнул в спину Антонио и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    50'
    Кампанья от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • 49'
    Эскудеро по центру покатил мяч в штрафную площадь, а партнёры разбежались в стороны.
  • 48'
    Навас справа навесил на Окампоса, который не смог головой нанести прицельный удар по воротам.
  • 47'
    Удар Мунира слева с угла штрафной площади заблокировал Сон. Мячс отскочил к Ракитичу, который пробил неудачно.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" - "Леванте" - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Кампанья справа со штрафного навесил на Моралеса, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хордан на чужой половине поля нарушил правила.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Фернандес в первм тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Моралес с восемнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Радоя в центре поля сбил Окампоса.
  • Травма, повреждение
    43'
    Эскудеро неудачно упал после верховой борьбы у чужих ворот. Требуется помощь медиков защитнику "Севильи".
  • 42'
    Окампос справа навесил на дальнюю штангу, где Эскудеро с трудом головой добрался до мяча, но пробить прицельно не смог.
  • 41'
    Прострел Сона справа в штрафную площадь перехватил Эскудеро.
  • Желтая карточка
    40'
    Везу в центре поля грубо сыграл против Ракитича и получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Окампос справа прострелил вдоль ворот, но Де Йонг и Мунир не достали мяч.
  • 38'
    Мунир с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 37'
    Эскудеро слева прострелил к воротам, где в падении  Де Йонг не попал головой по мячу.
  • Фол, нарушение
    36'
    Хордан в центре поля завалил на газон Кампанью.
  • 35'
    Навас справа навесил на дальнюю штангу высоко, и Де Йонг в прыжке головой мяч достать не смог.
  • Офсайд
    34'
    Моралес на левом фланге забрался в офсайд.
  • 32'
    Навас с Окампосом не смогли организовать острую атаку через правый фланг.
  • Опасный момент
    31'
    Ракитич после перевода справа с девятнадцати метров пробил рядом с правой крестовиной.
  • 30'
    За полчаса команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. Прессинг обеих команд не позволяет развернуться атакующим игрокам.
  • Опасный момент
    29'
    Мунир слева навесиьл на Де Йонга, который в падении головой пробил рядом с Айтором, поймавшим мяч.
  • 28'
    Барди справа с линии штрафной площади пробил точно в Буну.
  • 26'
    Плотность игры с обеих сторон не уменьшается, что командам не позволяет быстро проходить середину поля.
  • 25'
    Окампос справа не проскочил вперёд между трёх соперников.
  • Опасный момент
    23'
    Мунир слева приблизился к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 22'
    Моралес перехватывает мяч на линии чужой штрафной площади, но медлит... Этим пользуется Хордан и выбивает мяч у нападающего "Леванте".
  • Фол, нарушение
    21'
    Антонио на чужой половине поля нарушил правила.
  • 20'
    Антонио слева оторвался от Кунде и навесил на Моралеса. Карлос играет вверху на опережение и головой выбивает мяч за боковую линию поля.
  • 18'
    Моралес справа исполнил подачу на дальнюю штангу слишком сильно.
  • 17'
    Эскудеро слева прорвался вперёд, но его прострел к центр на Де Йонга перехватили соперники.
  • 16'
    Окампос справа со штрафного сделал заброс на Кунде, который с лёта ногой не смог удачно пробить по воротам.
  • Фол, нарушение
    15'
    Вукчевич на фланге сбил Окампоса.
  • 14'
    Кампанья слева сделал пас в центр на Мелеро, который не смог аккуратно остановить мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Моралес на левом фланге не смог убежать от Кунде и нарушил правила в борьбе с защитником "Севильи".
  • 12'
    "Севилья" больше контролирует мяч в центре поля.
  • Угловой
    11'
    Вторая подача Ракитича от углового флага получилась сильнее, но гости  снова выбивают мяч от ворот.
  • Угловой
    10'
    Наближнюю штангу последовала подача Ракитича хозяев от углового флага. Гости выбили мяч за пределы поля.
  • 9'
    Навас справа выдал пас в штрафную площадь на Окампоса, который заработал угловой удар.
  • 8'
    Хордан неудачно исполнил перевод на левый фланг. Соперники перехватили мяч, но ненадолго.
  • 7'
    Ракитич слева не смог прокинуть мяч мимо Сона. Хозяева будут бросать мяч из аута.
  • 6'
    Обе команды стараются прессинговать соперника на чужой половине поля. Очень плотная игра уже на первых минутах встречи.
  • Опасный момент
    5'
    Де Йонг перехватил мяч у чужой штрафной площади и сразу сделал пас в центр на Окампоса. Лукас низом с пятнадцати метров пробил рядом с левой штангой.
  • Офсайд
    4'
    Окампос на правом флагне забрался в офсайд.
  • Угловой
    3'
    Кампанья исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу нейтрализовал Ракитич.
  • 2'
    "Сечилья" играет в белой форме, "Леванте" - в сине-гранатовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 4 тура Испанской Примеры, в котором сыграют «Севилья» и «Леванте». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 149
    Севилья 97.3% (145)
    X 2% (3)
    Леванте 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.77 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Леванте
    1.79
    4.76
    7.20
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.15 6.40
1.72 3.20 7.20
1.49 4.50 6.80
1.43 4.76 7.19
1.79 3.02 6.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 1.30 3.50 2.15 1.75 1.11 6.50 1.08 7.77 1.18 4.75 1.14 5.55 1.08 7.00 1.07 7.60
15.25 1.02 13.75 1.03 4.95 1.18 3.94 1.26 2.44 1.62 1.89 1.93 1.56 2.46 1.30 3.60 1.22 4.40 1.09 7.60
11.89 1.03 10.70 1.04 4.27 1.20 3.48 1.30 2.27 1.67 1.78 2.10 1.50 2.64 1.24 3.91 1.18 4.48 1.07 7.44 1.06 8.80
5.22 1.19 3.71 1.31 2.49 1.58 2.03 1.87 1.76 2.16 1.50 2.73 1.61 2.44 1.31 3.64 1.69 2.27 1.48 2.80 1.70 2.27 1.15 6.08 1.22 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.23 4.20
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
3.31 1.33 2.28 1.66 1.56 2.49 1.19 4.37 1.12 5.34 1.03 12.47 1.02 13.27
1.36 3.26 1.20 4.86 1.49 2.71 1.33 3.48 1.62 2.41 1.43 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.79 1.48 2.63 1.27 3.70
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Севилья 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Леванте

Исход игры
Севилья
97.3% (145)
Ничья
2% (3)
Леванте
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (74)
Меньше
49.66% (73)
Обе команды забьют
Да
51.02% (75)
Нет
48.98% (72)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.3% (60)
2:1 Севилья
31.5% (47)
3:1 Севилья
13.4% (20)
1:0 Севилья
7.4% (11)
3:2 Севилья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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