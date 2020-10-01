Севилья
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леванте
38' Желтая карточкаВезу Рубен
51' Желтая карточкаНавас Хесус
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
2
Сон
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.5
|2.
|Ракитич Иван
|1
|0.5
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|4.
|Навас Хесус
|0
|0
|5.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|1
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.33
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.33
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Навас Хесус
|1
|0
|2.
|Гудель Неманья
|1
|0
|3.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|2.
|Везу Рубен
|1
|0
|3.
|Радоя Неманья
|1
|0
|4.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|11.
|Севилья
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.30
|3.50
|2.15
|1.75
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.08
|7.00
|1.07
|7.60
|15.25
|1.02
|13.75
|1.03
|—
|—
|4.95
|1.18
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.27
|1.20
|—
|—
|3.48
|1.30
|—
|—
|2.27
|1.67
|—
|—
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.50
|2.64
|1.24
|3.91
|1.18
|4.48
|1.07
|7.44
|1.06
|8.80
|5.22
|1.19
|3.71
|1.31
|2.49
|1.58
|2.03
|1.87
|1.76
|2.16
|1.50
|2.73
|1.61
|2.44
|1.31
|3.64
|1.69
|2.27
|1.48
|2.80
|1.70
|2.27
|1.15
|6.08
|—
|—
|1.22
|4.68
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.14
|5.55
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.30
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.66
|—
|—
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.37
|1.12
|5.34
|1.03
|12.47
|1.02
|13.27
|1.36
|3.26
|1.20
|4.86
|1.49
|2.71
|1.33
|3.48
|1.62
|2.41
|1.43
|3.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Леванте
Исход игры
Севилья
97.3% (145)
Ничья
2% (3)
Леванте
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (74)
Меньше
49.66% (73)
Обе команды забьют
Да
51.02% (75)
Нет
48.98% (72)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.3% (60)
2:1 Севилья
31.5% (47)
3:1 Севилья
13.4% (20)
1:0 Севилья
7.4% (11)
3:2 Севилья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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