Навес справа навесил на Мунира, но Сон опередил вверху нападающего "Севильи" и выбил мяч из штрафной площади.

Де Йонг слева с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.

Навас справа навесил к воротам, где партнёров не оказалось.

Навас справа навесил на Окампоса, который с семи метров головой пробил немного выше ворот.

Второй тайм в Севилье!

Удар Мунира слева с угла штрафной площади заблокировал Сон. Мячс отскочил к Ракитичу, который пробил неудачно.

Навас справа навесил на Окампоса, который не смог головой нанести прицельный удар по воротам.

Эскудеро по центру покатил мяч в штрафную площадь, а партнёры разбежались в стороны.

Кампанья от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч от ворот.

Навас на чужой половине поля толкнул в спину Антонио и получил жёлтую карточку.

Первый тайм

— Перерыв! "Севилья" - "Леванте" - 0:0.

45' Кампанья справа со штрафного навесил на Моралеса, который головой пробил рядом с дальней штангой.

45' Хордан на чужой половине поля нарушил правила.

45' 1 минуту добавил Фернандес в первм тайме.

45' Моралес с восемнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

44' Радоя в центре поля сбил Окампоса.

43' Эскудеро неудачно упал после верховой борьбы у чужих ворот. Требуется помощь медиков защитнику "Севильи".

42' Окампос справа навесил на дальнюю штангу, где Эскудеро с трудом головой добрался до мяча, но пробить прицельно не смог.

41' Прострел Сона справа в штрафную площадь перехватил Эскудеро.

40' Везу в центре поля грубо сыграл против Ракитича и получил жёлтую карточку.

39' Окампос справа прострелил вдоль ворот, но Де Йонг и Мунир не достали мяч.

38' Мунир с двадцати метров пробил выше ворот.

37' Эскудеро слева прострелил к воротам, где в падении Де Йонг не попал головой по мячу.

36' Хордан в центре поля завалил на газон Кампанью.

35' Навас справа навесил на дальнюю штангу высоко, и Де Йонг в прыжке головой мяч достать не смог.

34' Моралес на левом фланге забрался в офсайд.

32' Навас с Окампосом не смогли организовать острую атаку через правый фланг.

31' Ракитич после перевода справа с девятнадцати метров пробил рядом с правой крестовиной.

30' За полчаса команды нанесли всего по одному удару в створ ворот. Прессинг обеих команд не позволяет развернуться атакующим игрокам.

29' Мунир слева навесиьл на Де Йонга, который в падении головой пробил рядом с Айтором, поймавшим мяч.

28' Барди справа с линии штрафной площади пробил точно в Буну.

26' Плотность игры с обеих сторон не уменьшается, что командам не позволяет быстро проходить середину поля.

25' Окампос справа не проскочил вперёд между трёх соперников.

23' Мунир слева приблизился к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

22' Моралес перехватывает мяч на линии чужой штрафной площади, но медлит... Этим пользуется Хордан и выбивает мяч у нападающего "Леванте".

21' Антонио на чужой половине поля нарушил правила.

20' Антонио слева оторвался от Кунде и навесил на Моралеса. Карлос играет вверху на опережение и головой выбивает мяч за боковую линию поля.

18' Моралес справа исполнил подачу на дальнюю штангу слишком сильно.

17' Эскудеро слева прорвался вперёд, но его прострел к центр на Де Йонга перехватили соперники.

16' Окампос справа со штрафного сделал заброс на Кунде, который с лёта ногой не смог удачно пробить по воротам.

15' Вукчевич на фланге сбил Окампоса.

14' Кампанья слева сделал пас в центр на Мелеро, который не смог аккуратно остановить мяч.

13' Моралес на левом фланге не смог убежать от Кунде и нарушил правила в борьбе с защитником "Севильи".

12' "Севилья" больше контролирует мяч в центре поля.

11' Вторая подача Ракитича от углового флага получилась сильнее, но гости снова выбивают мяч от ворот.

10' Наближнюю штангу последовала подача Ракитича хозяев от углового флага. Гости выбили мяч за пределы поля.

9' Навас справа выдал пас в штрафную площадь на Окампоса, который заработал угловой удар.

8' Хордан неудачно исполнил перевод на левый фланг. Соперники перехватили мяч, но ненадолго.

7' Ракитич слева не смог прокинуть мяч мимо Сона. Хозяева будут бросать мяч из аута.

6' Обе команды стараются прессинговать соперника на чужой половине поля. Очень плотная игра уже на первых минутах встречи.

5' Де Йонг перехватил мяч у чужой штрафной площади и сразу сделал пас в центр на Окампоса. Лукас низом с пятнадцати метров пробил рядом с левой штангой.

4' Окампос на правом флагне забрался в офсайд.

3' Кампанья исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу нейтрализовал Ракитич.

2' "Сечилья" играет в белой форме, "Леванте" - в сине-гранатовой.