Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леванте
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|1
|2.
|Ракитич Иван
|1
|1
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|1
|4.
|Навас Хесус
|0
|0
|5.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|1.5
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.5
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.5
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|1
|0
|2.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|2.
|Радоя Неманья
|1
|0
|3.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|4.40
|1.21
|3.50
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.69
|2.00
|1.86
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|4.10
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|—
|—
|4.66
|1.22
|—
|—
|2.75
|1.49
|2.30
|1.68
|2.05
|1.85
|1.77
|2.14
|1.60
|2.45
|1.49
|2.76
|—
|—
|1.18
|5.30
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья - Леванте
Исход игры
Севилья
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:0 Севилья
41.3% (19)
2:1 Севилья
32.6% (15)
1:0 Севилья
10.9% (5)
3:1 Севилья
8.7% (4)
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