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Севилья
 
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Стадион:
Леванте

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 1 1
2. Ракитич Иван 1 1
3. Де Йонг Люк 1 1
4. Навас Хесус 0 0
5. Хордан Хоан 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 1.5
2. Рохер Марти 1 0.5
3. Мелеро Гонсало 1 0.5
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 1 0
2. Сусо Хесус 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Радоя Неманья 1 0
3. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 3:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:1 Леванте Кубок Короля Севилья 1:0 Леванте Ла Лига
Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 46
    Севилья 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Леванте
    1.53
    4.60
    7.07
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.50 4.45 6.30
    1.53 4.60 6.60
    1.49 4.53 7.07

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.25 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50
    4.66 1.22 2.75 1.49 2.30 1.68 2.05 1.85 1.77 2.14 1.60 2.45 1.49 2.76 1.18 5.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.25 1.65 1.53 2.48 1.19 4.70
    3.38 1.35 2.79 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.51 2.68 1.35 3.39
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    Где смотреть матч Севилья - Леванте онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Леванте

    Исход игры
    Севилья
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    41.3% (19)
    2:1 Севилья
    32.6% (15)
    1:0 Севилья
    10.9% (5)
    3:1 Севилья
    8.7% (4)
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