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  3. Испания
Атлетик Б
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Кадис
0'
18' Желтая карточка
Акапо Карлос
41' Желтая карточка
Хименес Фали
48' Вторая желтая карточка
Акапо Карлос
54' Желтая карточка
Вильялибре Асьер
0:1
57' Гол в свои ворота
Лопес Унаи
60'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
25
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
17
Аугусто
Фернандес
20
Карселен
Исаак
8
Алекс
Фернандес
24
Малбашич
Филип
9
Лосано
Энтони
Атлетик Б
4-2-3-1
Кадис
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Акапо Карлос
41'
 
Хименес Фали
46'
Вильялибре Асьер
Морсильо Хон
 
48'
 
Акапо Карлос
54'
Вильялибре Асьер
 
57'
0:1
Лопес Унаи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.67
2. Капа Андер 0 0
3. Уильямс Иньяки 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.25
2. Помбо Хорхе 1 0.25
3. Санчес Сальвадор 1 0.25
4. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Кодро Кенан 1 0
3. Лопес Унаи 1 0
4. Вильялибре Асьер 1 0
5. Йерай Альварес 1 0
6. Морсильо Хон 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Акапо Карлос 1 1
2. Кала Хуан 2 0
3. Хименес Фали 2 0
4. Аугусто Фернандес 1 0
5. Малбашич Филип 1 0
6. Альфонсо Луис 1 0
7. Помбо Хорхе 1 0
8. Мауро Маркос 1 0
9. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Кадис 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Кадис Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Кадис 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
10. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
11. Севилья 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Леванте 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Атлетик Б 95.3% (142)
X 3.4% (5)
Кадис 1.3% (2)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Кадис
2.09
3.71
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.07 2.35 5.20
2.00 2.35 7.77
1.71 3.45 5.95
1.59 3.71 6.56
2.09 2.38 7.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.40 4.80 1.19 1.40 2.90 2.07 1.81 1.75 2.14 1.68 2.21 1.09 7.20 1.18 4.90 1.07 8.40 1.03 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
7.10 1.10 5.40 1.16 2.39 1.59 1.78 2.06 1.48 2.85 1.19 4.85 1.14 5.85 1.04 12.25 1.03 13.25
6.09 1.09 5.16 1.13 2.67 1.49 2.00 1.86 1.57 2.46 1.25 3.83 1.18 4.48 1.06 8.79 1.05 9.74
3.09 1.41 2.54 1.56 2.00 1.90 1.62 2.42 1.44 2.94 1.39 3.16 1.40 3.10 1.55 2.56 1.10 8.06 1.15 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.10 1.45 2.75 1.09 7.20 1.04 10.50
2.40 1.57 1.54 2.48 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.50
2.47 1.57 1.61 2.38 1.29 3.55 1.07 7.52 1.05 9.74
1.17 5.42 1.38 3.17 1.13 6.57 1.30 3.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.40 2.85 1.12 5.80
2.88 1.42 1.87 1.93 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
7.60 1.09
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис

Исход игры
Атлетик Б
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Кадис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (45)
Меньше
69.39% (102)
Обе команды забьют
Да
29.93% (44)
Нет
70.07% (103)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
38.3% (57)
2:0 Атлетик Б
26.2% (39)
2:1 Атлетик Б
19.5% (29)
3:1 Атлетик Б
5.4% (8)
3:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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