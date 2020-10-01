18' Желтая карточкаАкапо Карлос
41' Желтая карточкаХименес Фали
48' Вторая желтая карточкаАкапо Карлос
54' Желтая карточкаВильялибре Асьер
0:1
57' Гол в свои воротаЛопес Унаи
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
32 Морсильо ХонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
-
11 Помбо ХорхеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
41'
48'
54'
57'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.67
|2.
|Капа Андер
|0
|0
|3.
|Уильямс Иньяки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.25
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.25
|3.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.25
|4.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Кодро Кенан
|1
|0
|3.
|Лопес Унаи
|1
|0
|4.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|5.
|Йерай Альварес
|1
|0
|6.
|Морсильо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акапо Карлос
|1
|1
|2.
|Кала Хуан
|2
|0
|3.
|Хименес Фали
|2
|0
|4.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|5.
|Малбашич Филип
|1
|0
|6.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|7.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|8.
|Мауро Маркос
|1
|0
|9.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Кадис
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Кадис Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|11.
|Севилья
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.90
|1.40
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|1.40
|2.90
|2.07
|1.81
|1.75
|2.14
|1.68
|2.21
|1.09
|7.20
|1.18
|4.90
|1.07
|8.40
|1.03
|10.50
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|7.10
|1.10
|—
|—
|5.40
|1.16
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.85
|1.19
|4.85
|1.14
|5.85
|1.04
|12.25
|1.03
|13.25
|—
|—
|6.09
|1.09
|—
|—
|5.16
|1.13
|—
|—
|2.67
|1.49
|—
|—
|2.00
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.46
|1.25
|3.83
|1.18
|4.48
|1.06
|8.79
|1.05
|9.74
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.54
|1.56
|2.00
|1.90
|1.62
|2.42
|1.44
|2.94
|1.39
|3.16
|1.40
|3.10
|1.55
|2.56
|1.10
|8.06
|—
|—
|1.15
|6.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис
Исход игры
Атлетик Б
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Кадис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (45)
Меньше
69.39% (102)
Обе команды забьют
Да
29.93% (44)
Нет
70.07% (103)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
38.3% (57)
2:0 Атлетик Б
26.2% (39)
2:1 Атлетик Б
19.5% (29)
3:1 Атлетик Б
5.4% (8)
3:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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