18' Желтая карточкаАкапо Карлос
41' Желтая карточкаХименес Фали
48' Вторая желтая карточкаАкапо Карлос
54' Желтая карточкаВильялибре Асьер
0:1
57' Гол в свои воротаЛопес Унаи
63' Желтая карточкаНегредо Альваро
70' Вторая желтая карточкаНегредо Альваро
79' Желтая карточкаКодро Кенан
83' Желтая карточкаИньиго Мартинес
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
32 Морсильо ХонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
-
11 Помбо ХорхеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
41'
48'
54'
57'
0:1
63'
70'
79'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
6 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.67
|2.
|Капа Андер
|0
|0
|3.
|Уильямс Иньяки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.25
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.25
|3.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.25
|4.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|2.
|Кодро Кенан
|2
|0
|3.
|Лопес Унаи
|1
|0
|4.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|5.
|Йерай Альварес
|1
|0
|6.
|Морсильо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Хименес Фали
|2
|0
|5.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|6.
|Малбашич Филип
|1
|0
|7.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|9.
|Мауро Маркос
|1
|0
|10.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Кадис
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Кадис Последние 20 матчей: + = -Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|11.
|Сельта
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.90
|1.40
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.07
|1.81
|1.75
|2.14
|1.68
|2.21
|1.24
|4.00
|1.18
|4.90
|1.03
|12.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|7.10
|1.10
|—
|—
|5.40
|1.16
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.85
|1.19
|4.85
|1.14
|5.85
|1.04
|12.25
|1.03
|13.25
|—
|—
|6.09
|1.09
|—
|—
|5.16
|1.13
|—
|—
|2.67
|1.49
|—
|—
|2.00
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.46
|1.25
|3.83
|1.18
|4.48
|1.06
|8.79
|1.05
|9.74
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.54
|1.56
|2.00
|1.90
|1.62
|2.42
|2.00
|1.86
|2.04
|1.84
|1.52
|2.63
|1.55
|2.56
|1.10
|8.06
|—
|—
|1.15
|6.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис
Исход игры
Атлетик Б
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Кадис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (45)
Меньше
69.39% (102)
Обе команды забьют
Да
29.93% (44)
Нет
70.07% (103)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
38.3% (57)
2:0 Атлетик Б
26.2% (39)
2:1 Атлетик Б
19.5% (29)
3:1 Атлетик Б
5.4% (8)
3:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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