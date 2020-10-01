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Атлетик Б
0:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
18' Желтая карточка
Акапо Карлос
41' Желтая карточка
Хименес Фали
48' Вторая желтая карточка
Акапо Карлос
54' Желтая карточка
Вильялибре Асьер
0:1
57' Гол в свои ворота
Лопес Унаи
63' Желтая карточка
Негредо Альваро
70' Вторая желтая карточка
Негредо Альваро
79' Желтая карточка
Кодро Кенан
83' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+9
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
32
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
25
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
17
Аугусто
Фернандес
20
Карселен
Исаак
8
Алекс
Фернандес
24
Малбашич
Филип
9
Лосано
Энтони
Атлетик Б
4-2-3-1
Кадис
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Акапо Карлос
41'
 
Хименес Фали
46'
Вильялибре Асьер
Морсильо Хон
 
48'
 
Акапо Карлос
54'
Вильялибре Асьер
 
57'
0:1
Лопес Унаи
61'
 
Санчес Сальвадор
Малбашич Филип
61'
 
Негредо Альваро
Лосано Энтони
61'
 
Алехо Иван
Алекс Фернандес
62'
Висенте Иньиго
Уильямс Иньяки
 
62'
Сансет Ойян
Муньяин Икер
 
63'
 
Негредо Альваро
70'
 
Негредо Альваро
72'
 
Мари Хосе
Йонссон Йенс
78'
Кодро Кенан
Гарсия Дани
 
79'
Кодро Кенан
 
83'
Иньиго Мартинес
 
86'
Лекуе Иньиго
Капа Андер
 
88'
 
Гарридо Хон
Аугусто Фернандес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 6 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.67
2. Капа Андер 0 0
3. Уильямс Иньяки 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.25
2. Помбо Хорхе 1 0.25
3. Санчес Сальвадор 1 0.25
4. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 2 0
2. Кодро Кенан 2 0
3. Лопес Унаи 1 0
4. Вильялибре Асьер 1 0
5. Йерай Альварес 1 0
6. Морсильо Хон 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Хименес Фали 2 0
5. Аугусто Фернандес 1 0
6. Малбашич Филип 1 0
7. Альфонсо Луис 1 0
8. Помбо Хорхе 1 0
9. Мауро Маркос 1 0
10. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Кадис 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Кадис Последние 20 матчей: + = -
Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Барселона 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
11. Сельта 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
13. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Атлетик Б 95.3% (142)
X 3.4% (5)
Кадис 1.3% (2)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 3.50 1.45
4.50 2.60 2.25
1.71 3.45 5.95
1.59 3.71 6.56
5.69 2.54 2.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.40 4.80 1.19 2.33 1.60 2.07 1.81 1.75 2.14 1.68 2.21 1.24 4.00 1.18 4.90 1.03 12.00 1.03 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
7.10 1.10 5.40 1.16 2.39 1.59 1.78 2.06 1.48 2.85 1.19 4.85 1.14 5.85 1.04 12.25 1.03 13.25
6.09 1.09 5.16 1.13 2.67 1.49 2.00 1.86 1.57 2.46 1.25 3.83 1.18 4.48 1.06 8.79 1.05 9.74
3.09 1.41 2.54 1.56 2.00 1.90 1.62 2.42 2.00 1.86 2.04 1.84 1.52 2.63 1.55 2.56 1.10 8.06 1.15 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.10 1.45 2.75 1.09 7.20 1.04 10.50
2.40 1.57 1.54 2.48 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.50
2.47 1.57 1.61 2.38 1.29 3.55 1.07 7.52 1.05 9.74
1.17 5.42 1.38 3.17 1.13 6.57 1.30 3.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.40 2.85 1.12 5.80
2.88 1.42 1.87 1.93 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
7.60 1.09
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис

Исход игры
Атлетик Б
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Кадис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (45)
Меньше
69.39% (102)
Обе команды забьют
Да
29.93% (44)
Нет
70.07% (103)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
38.3% (57)
2:0 Атлетик Б
26.2% (39)
2:1 Атлетик Б
19.5% (29)
3:1 Атлетик Б
5.4% (8)
3:0 Атлетик Б
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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