Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кадис вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Удар от ворот произведет Кадис

98' Висенте Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

98' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

96' Иван Алехо из команды Кадис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

95' Матч возобновлен

94' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

92' Иван Алехо из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

92' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Лекуе Иньиго наказан за толчок Иван Алехо

89' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Кадис

83' Иньиго Мартинес получает желтую карточку за игру рукой

83' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Кодро Кенан получил желтую карточку от судьи

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена из-за технических проблем.

77' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Кадис

75' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Юри Берчиче наказан за толчок Иван Алехо

73' Удар от ворот произведет Кадис

73' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' УДАЛЕНИЕ! - Негредо Альваро симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку

70' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Негредо Альваро нырнул в штрафной. Спорно!

69' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Кадис

67' Удар от ворот произведет Кадис

66' Удар от ворот произведет Кадис

66' Юри Берчиче оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Удар от ворот произведет Кадис

64' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Негредо Альваро получил желтую карточку от судьи

62' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тактическая замена. Алекс Фернандес уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

60' ШТАНГА! Пробил головой Уильямс Иньяки прямо в каркас ворот!

59' Кала Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Г О О О О Л - Лопес Унаи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

56' Кадис имеет хороший шанс забить.

55' Матч возобновлен

55' Карселен Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Вильялибре Асьер получил желтую карточку от судьи

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Нуньес Унай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля