Лоутон не может самостоятельно подняться с газона. Пауза у нас.

Лоутон продолжить игру не смог. Его заменил Бардсли.

Хозяева попытались быстро выйти в атаку, но первая же передача оказалась слишком сильной.

Стремительная атака "Манчестер Сити" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

"Манчестер Сити" подразнил соперника, будто он испытывают проблемы под прессингом, и пасовал назад, заставив игроков из "Бёрнли" тратить силы в ускорениях.

На второй тайм у хозяев вышел Вуд. Заменивший Выдру.

Мяч у "Бёрнли", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Стерлинг!!!! Быстрая атака гостей. Ферран Торрес не стал жадничать и отдать на линию вратарской, где был Стерлинг. Тому оставалось только попасть в угол, что он и сделал.

Такие скорости в игре очень даже на руку игрокам "Манчестер Сити", которые продолжают без прессинга владеть мячом и не торопятся его терять.

Лоутон прилёг на газон. Держится он за лицо. Врачи уже спешат на помощь.

Наконец-то "Бёрнли" перевел игру на чужую половину поля. Но ненадолго. Соперник снова с мячом.

"Манчестер Сити" быстро переходит центр поля, но завершить атаку опасно не удалось. Заброс в штрафную не прошел.

"Манчестер Сити" контролирует мяч по всему полю. Подойти к штрафной с ним не получается, но держать мяч удается.

Игра совсем у нас потеряла событийный лоск. Все, что происходит - фолы в середине поля и постоянные обрезы-ошибки то с той, то с другой стороны.

Скоро замены пойдут, и ждем от "Бёрнли" очередных решительных действий.

Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.

"Манчестер Сити" более прагматично стал действовать, после второго забитого гола. Убаюкивающий темп.

Феррану Торресу никак не удается забить сегодня. Палмер выкатил ему мяч на пустые ворота, но Ферран не смог пробить точно в цель. Попал он в защитника "Бёрнли".

Барнс решается на удар с 13 метров. Мяч с ходит с ноги и летит на трибуны.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Ферран Торрес!!! И наконец-то испанец забивает. Вбежал он в штрафную и отправил мяч мимо голкипера.

Что-то пока не видно, чтобы игроки "Бёрнли" собрались на последний штурм.

Где-то даже на вынос играют защитники "Бёрнли". Впереди зацепиться не получается. Фланги не работают, в центре поля пока все исполнители надежно схвачены.

Замена в составе "Бёрнли". Барнс отправляется отдыхать, его заменил Бенсон.

"Бёрнли" никак не удается толком разыграть мяч и перейти на чужую половину поля. Много ошибок, очень много.

Через короткий пас "Бёрнли" пытается выйти из обороны. Сложно, соперник прерывает все задумки.

Провал в обороне у "Бёрнли" приводит к выходу на ворота Стрелинга, тот покатил мяч низом, но Пикок-Фаррелл ногой отбил игровой снаряд.

Нервничают игроки "Бёрнли", суетятся. Надо раскрываться им сейчас, хотят они всё-таки забить хотя бы один мяч.

Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.

Стерлинг получает карточку жёлтого цвета за снос соперника в середине поля.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! "Бёрнли" - "Манчестер Сити" 0:1.

45' А сейчас штанга играет за "Бёрнли", передача из глубины нашла Торреса. Но Ферран с угла вратарской отправил мяч в каркас.

44' Стрелинг решается на удар с линии штрафной, голкипер такой ход предвидел и отбил мяч в сторону от ворот.

43' Так и катают мяч игроки гостей словно чего-то выжидая. Наверное, когда судья отправит всех на перерыв.

42' Оба тренера усердно жестикулируют, подсказывают что-то своим подопечным, но пока происходит борьба в центре поля.

41' Успокоилась игра в эти минуты, игроки "Манчестер Сити" сбавили свои атакующие обороты, решив экономить энергию.

40' "Манчестер Сити" фолит в центре поля. Не пускает на свою половину поля всеми силами и любыми способами.

39' "Бёрнли" позиционно атакует. И довольно ожидаемо теряет мяч пропуская контратаку. Но прострел с левого края штрафной никто замкнуть не смог.

38' Никак не получается у хозяев выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах.

37' Сразу же футболисты "Бёрнли" ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника. Только там все закрыто.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Стерлинг!!!!

Показательная атака через левый фланг. Менди прострелил на 11 метров, а Стерлинг в касание расстрелял ворота "Бёрнли".

35' Пытались гости организовать быструю атаку, но защитники "Бёрнли" четко разобрались в ситуации и быстро перестроились в обороне.

34' Первый угловой зарабатывают игроки "Бёрнли", последовал хороший навес, однако мяч в итоге пересек линию поля. Удар от ворот.

33' По-прежнему контролируют матч игроки "Манчестер Сити", но темп в игре несколько спал в последние минуты.

32' Пикок-Фаррелл готовится выбить мяч от ворот, и совсем не спешит. Вроде и не тянет время, но и не торопится.

31' Борется "Бёрнли", старается выбраться к чужим воротам, только вот "Манчестер Сити" плотно закрывает зоны и вынуждает противника ошибаться.

30' Большими силами атакуют гости, но делают это слишком медленно и предсказуемо. "Бёрнли" справляется.

29' Ещё одна атака гостей. Только вот Лонг на этот раз Стерлингу не дал получить игровой снаряд.

28' Палмер получает передачу в штрафной и сразу же бьёт по воротам, Пикок-Фаррелл на месте. В очередной раз спасает.

27' Опять территориальное преимущество у "Манчестер Сити" сформировалось очень серьезное. Пытаются соперники прессинговать, но пока тщетно.

26' Такие эпизоды надо решать. Ферран Торрес вышел один на один после передачи из глубины от Де Брёйне. Только вот испанец с угла вратарской послал мяч над перекладиной.

25' "Бёрнли" неожиданно смело прет вперед как танк. Держит мяч, катает с фланга на фланг, как бы обозначает свой фаворитизм. Хотя все знают кто сегодня фаворит.

24' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Бёрнли" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

23' Бодро играют команды. Хозяева теперь чаще растягивают оборону соперника, а тот очень активно прессингует.

22' Хорошая игра у нас пошла. Сейчас уже атака хозяев поля завершается дальним ударом Выдры, но мяч летит мимо.

21' И мгновенный ответ гостей ставит в тупик оборону "Бёрнли". Только Пикок-Фаррелл не дал мячу влететь в ворота, отбил он удар Стерлинга.

19' Падение в штрафной "горожан". Тэйлор вопросительно посмотрел на арбитра, а тот не увидел фол.

18' Вествуд получает по ногам от Фернандиньо в центральном круге.

17' Пошла острая игра. "Бёрнли" сейчас приходится тяжело, их прижали к воротам и не дают продохнуть.

16' Вновь гости обступили штрафную соперника, четко расположившись по периметру. Вот только до удара по-прежнему довести дело не могут.

15' Подходы к штрафной "Бёрнли" всё чаще, такое ощущение, скоро трансформируются если не в голы, то в голевые моменты.

14' Хозяева пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.

13' Пикок-Фаррелл вступает в игру. Дали пробить Стерлингу с близкого расстояния. Голкипер выручил.

12' "Манчестер Сити" попробовал нащупать слабое место "Бёрнли" на правом фланге, было забегание за спину защитнику, но такой маневр не прокатил.

11' Родри завершал атаку "горожан", однако по воротам не попал.

10' "Манчестер Сити" вроде как опять забрал мяч под свой контроль. Однако контролирует его пока на своей половине, обыгрываясь с вратарем.

9' Кстати, в случае ничейного результата сильнейший определится в серии пенальти.

7' "Манчестер Сити" пока владеет небольшим преимуществом, но моментов не было ни у кого.

6' Выдра забрался в офсайд.

5' В центре поля очень много борьбы, как бы мы ни хотели посмотреть красивый футбол. Пока с моментами проблемы.

4' Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.

3' Гости, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.

2' Обслуживает встречу арбитр Эндрю Мэдли. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.

1' "Бёрнли" проводит матч в традиционном комплекте формы бордово-белого цвета, в белой форме футболисты "Манчестер Сити".