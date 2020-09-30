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  3. Англия
Бёрнли
0:3
Второй тайм: 82'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
35' Гол
Стерлинг Рахим
0:2
49' Гол
Стерлинг Рахим
0:3
65' Гол
Торрес Ферран
76' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
82'
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
23
Питерс
Эрик
27
Выдра
Матей
10
Барнс
Эшли
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
25
Фернандиньо
Фернандо
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенджамин
16
Родри
Эрнандес
21
Торрес
Ферран
17
Де
Брёйне
Кевин
80
Палмер
Коул
26
Марез
Рияд
7
Стерлинг
Рахим
Бёрнли
4-4-2
Манчестер Сити
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Выдра Матей 2 0.67
2. Браунхилл Джош 1 0.33
3. Вуд Крис 0 0
4. Лоутон Мэттью 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 1
2. Фоден Фил 1 0.5
3. Торрес Ферран 1 0.5
4. Делап Лиам 1 0.5
5. Менди Бенджамин 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Стерлинг Рахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Манчестер Сити 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
  • Второй тайм
  • 83'
    "Манчестер Сити" подразнил соперника, будто он испытывают проблемы под прессингом, и пасовал назад, заставив игроков из "Бёрнли" тратить силы в ускорениях.
  • Угловой
    82'
    Стремительная атака "Манчестер Сити" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 81'
    Хозяева попытались быстро выйти в атаку, но первая же передача оказалась слишком сильной.
  • Замена
    80'
    Лоутон продолжить игру не смог. Его заменил Бардсли.
  • Травма, повреждение
    79'
    Лоутон не может самостоятельно подняться с газона. Пауза у нас. 
  • Желтая карточка
    78'
    Стерлинг получает карточку жёлтого цвета за снос соперника в середине поля.
  • Угловой
    77'
    Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    76'
    Атака "Манчестер Сити" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки хозяев замысел соперника раскусили.
  • Замена
    75'
    Замена у "горожан". Натан Аке  сыграет вместо Родри.
  • 74'
    Нервничают игроки "Бёрнли", суетятся. Надо раскрываться им сейчас, хотят они всё-таки забить хотя бы один мяч.
  • Опасный момент
    73'
    Провал в обороне у "Бёрнли" приводит к выходу на ворота Стрелинга, тот покатил мяч низом, но Пикок-Фаррелл ногой отбил игровой снаряд.
  • 72'
    Через короткий пас "Бёрнли" пытается выйти из обороны. Сложно, соперник прерывает все задумки.
  • 71'
    "Бёрнли" никак не удается толком разыграть мяч и перейти на чужую половину поля. Много ошибок, очень много.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Бёрнли". Барнс отправляется отдыхать, его заменил Бенсон.
  • 69'
    Где-то даже на вынос играют защитники "Бёрнли". Впереди зацепиться не получается. Фланги не работают, в центре поля пока все исполнители надежно схвачены.
  • 68'
    Крутят, вертят, пробуют что-то организовать хозяева возле чужой штрафной, но непроходимы редуты соперника.
  • 67'
    Что-то пока не видно, чтобы игроки "Бёрнли" собрались на последний штурм.
  • Замена
    66'
    Первая замена в составе "горожан". Бернарду Силва заменил Де Брёйне.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Ферран Торрес!!!
    И наконец-то испанец забивает. Вбежал он в штрафную и отправил мяч мимо голкипера.
  • 64'
    Барнс решается на удар с 13 метров. Мяч с ходит с ноги и летит на трибуны.
  • Опасный момент
    63'
    Феррану Торресу никак не удается забить сегодня. Палмер выкатил ему мяч на пустые ворота, но Ферран не смог пробить точно в цель. Попал он в защитника "Бёрнли".
  • 62'
    "Манчестер Сити" более прагматично стал действовать, после второго забитого гола. Убаюкивающий темп.
  • Фол, нарушение
    61'
    Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.
  • 60'
    Скоро замены пойдут, и ждем от "Бёрнли" очередных решительных действий.
  • 59'
    Игра совсем у нас потеряла событийный лоск. Все, что происходит - фолы в середине поля и постоянные обрезы-ошибки то с той, то с другой стороны.
  • Фол, нарушение
    58'
    Лапорт нарушает правила.
  • 57'
    "Манчестер Сити" контролирует мяч по всему полю. Подойти к штрафной с ним не получается, но держать мяч удается.
  • 56'
    "Манчестер Сити" быстро переходит центр поля, но завершить атаку опасно не удалось. Заброс в штрафную не прошел.
  • 55'
    Наконец-то "Бёрнли" перевел игру на чужую половину поля. Но ненадолго. Соперник снова с мячом.
  • 54'
    Гвардиола пользуется возникшей паузой. Подсказывает он что-то Стерлингу.
  • Травма, повреждение
    53'
    Лоутон прилёг на газон. Держится он за лицо. Врачи уже спешат на помощь.
  • 52'
    Такие скорости в игре очень даже на руку игрокам "Манчестер Сити", которые продолжают без прессинга владеть мячом и не торопятся его терять.
  • 2 гола - дубль!
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Стерлинг!!!!
    Быстрая атака гостей. Ферран Торрес не стал жадничать и отдать на линию вратарской, где был Стерлинг. Тому оставалось только попасть в угол, что он и сделал.
  • 50'
    Натан Аке начинает активно разминаться. Возможно, Лапорт не сможет игру продолжить.
  • Фол, нарушение
    49'
    Вуд нарушает правила. Лапорт пострадал.
  • 48'
    Мяч у "Бёрнли", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Замена
    47'
    На второй тайм у хозяев вышел Вуд. Заменивший Выдру.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! "Бёрнли" - "Манчестер Сити" 0:1.
  • Штанга
    45'
    А сейчас штанга играет за "Бёрнли", передача из глубины нашла Торреса. Но Ферран с угла вратарской отправил мяч в каркас.
  • 44'
    Стрелинг решается на удар с линии штрафной, голкипер такой ход предвидел и отбил мяч в сторону от ворот.
  • 43'
    Так и катают мяч игроки гостей словно чего-то выжидая. Наверное, когда судья отправит всех на перерыв. 
  • 42'
    Оба тренера усердно жестикулируют, подсказывают что-то своим подопечным, но пока происходит борьба в центре поля.
  • 41'
    Успокоилась игра в эти минуты, игроки "Манчестер Сити" сбавили свои атакующие обороты, решив экономить энергию.
  • Фол, нарушение
    40'
    "Манчестер Сити" фолит в центре поля. Не пускает на свою половину поля всеми силами и любыми способами.
  • 39'
    "Бёрнли" позиционно атакует. И довольно ожидаемо теряет мяч пропуская контратаку. Но прострел с левого края штрафной никто замкнуть не смог.
  • 38'
    Никак не получается у хозяев выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах.
  • 37'
    Сразу же футболисты "Бёрнли" ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника. Только там все закрыто.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Стерлинг!!!!
    Показательная атака через левый фланг. Менди прострелил на 11 метров, а Стерлинг в касание расстрелял ворота "Бёрнли".
  • 35'
    Пытались гости организовать быструю атаку, но защитники "Бёрнли" четко разобрались в ситуации и быстро перестроились в обороне.
  • Угловой
    34'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Бёрнли", последовал хороший навес, однако мяч в итоге пересек линию поля. Удар от ворот.
  • 33'
    По-прежнему контролируют матч игроки "Манчестер Сити", но темп в игре несколько спал в последние минуты.
  • 32'
    Пикок-Фаррелл готовится выбить мяч от ворот, и совсем не спешит. Вроде и не тянет время, но и не торопится.
  • 31'
    Борется "Бёрнли", старается выбраться к чужим воротам, только вот "Манчестер Сити" плотно закрывает зоны и вынуждает противника ошибаться.
  • 30'
    Большими силами атакуют гости, но делают это слишком медленно и предсказуемо. "Бёрнли" справляется.
  • 29'
    Ещё одна атака гостей. Только вот Лонг на этот раз Стерлингу не дал получить игровой снаряд.
  • Опасный момент
    28'
    Палмер получает передачу в штрафной и сразу же бьёт по воротам, Пикок-Фаррелл на месте. В очередной раз спасает.
  • 27'
    Опять территориальное преимущество у "Манчестер Сити" сформировалось очень серьезное. Пытаются соперники прессинговать, но пока тщетно.
  • Опасный момент
    26'
    Такие эпизоды надо решать. Ферран Торрес вышел один на один после передачи из глубины от Де Брёйне. Только вот испанец с угла вратарской послал мяч над перекладиной.
  • 25'
    "Бёрнли" неожиданно смело прет вперед как танк. Держит мяч, катает с фланга на фланг, как бы обозначает свой фаворитизм. Хотя все знают кто сегодня фаворит.
  • Угловой
    24'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Бёрнли" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 23'
    Бодро играют команды. Хозяева теперь чаще растягивают оборону соперника, а тот очень активно прессингует.
  • 22'
    Хорошая игра у нас пошла. Сейчас уже атака хозяев поля завершается дальним ударом Выдры, но мяч летит мимо.
  • Опасный момент
    21'
    И мгновенный ответ гостей ставит в тупик оборону "Бёрнли". Только Пикок-Фаррелл не дал мячу влететь в ворота, отбил он удар Стерлинга. 
  • Судья
    19'
    Падение в штрафной "горожан". Тэйлор вопросительно посмотрел на арбитра, а тот не увидел фол.
  • Фол, нарушение
    18'
    Вествуд получает по ногам от Фернандиньо в центральном круге.
  • 17'
    Пошла острая игра. "Бёрнли" сейчас приходится тяжело, их прижали к воротам и не дают продохнуть.
  • 16'
    Вновь гости обступили штрафную соперника, четко расположившись по периметру. Вот только до удара по-прежнему довести дело не могут.
  • 15'
    Подходы к штрафной "Бёрнли" всё чаще, такое ощущение, скоро трансформируются если не в голы, то в голевые моменты.
  • 14'
    Хозяева пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.
  • Опасный момент
    13'
    Пикок-Фаррелл вступает в игру. Дали пробить Стерлингу с близкого расстояния. Голкипер выручил.
  • 12'
    "Манчестер Сити" попробовал нащупать слабое место "Бёрнли" на правом фланге, было забегание за спину защитнику, но такой маневр не прокатил.
  • 11'
    Родри завершал атаку "горожан", однако по воротам не попал.
  • 10'
    "Манчестер Сити" вроде как опять забрал мяч под свой контроль. Однако контролирует его пока на своей половине, обыгрываясь с вратарем.
  • 9'
    Кстати, в случае ничейного результата сильнейший определится в серии пенальти.
  • 7'
    "Манчестер Сити" пока владеет небольшим преимуществом, но моментов не было ни у кого.
  • Офсайд
    6'
    Выдра забрался в офсайд.
  • 5'
    В центре поля очень много борьбы, как бы мы ни хотели посмотреть красивый футбол. Пока с моментами проблемы.
  • 4'
    Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.
  • 3'
    Гости, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • Судья
    2'
    Обслуживает встречу арбитр Эндрю Мэдли. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.
  • 1'
    "Бёрнли" проводит матч в традиционном комплекте формы бордово-белого цвета, в белой форме футболисты "Манчестер Сити".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Манчестер Сити".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 1/8 финала Кубка английской лиги между "Бернли" и "Манчестер Сити". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 143
Бёрнли 2.1% (3)
X 0.7% (1)
Манчестер Сити 97.2% (139)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Сити
39.14
6.90
1.26
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
11.50 6.90 1.26
9.03 5.23 1.33
39.14 10.89 1.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.75 1.02 6.40 1.12 5.40 1.16 2.96 1.41 2.39 1.59 1.88 2.02 1.51 2.60 1.37 3.15 1.21 5.15 1.15 5.55 1.06 9.60
12.76 1.02 11.91 1.02 4.60 1.13 3.94 1.20 2.55 1.51 2.03 1.81 1.64 2.27 1.34 3.13 1.24 3.68 1.09 5.14 1.07 5.70 1.03 10.09 1.03 11.16
7.44 1.10 2.73 1.48 2.54 1.54 2.22 1.69 1.90 1.96 1.65 2.29 1.51 2.62 3.58 1.30 2.87 1.44 2.05 1.81 1.72 2.18 1.51 2.63 1.15 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.35 3.20 1.22 4.30
3.61 1.25 2.61 1.49 1.67 2.22 1.25 3.61 1.16 4.26 1.04 9.22 1.03 10.09
2.60 1.52 2.12 1.76 1.63 2.32 1.40 3.00 1.34 3.32 1.18 4.96 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.60 1.14 4.75 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.18 4.90

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Где смотреть матч Бёрнли 0:3 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли 0:3 Манчестер Сити

Исход игры
Бёрнли
2.1% (3)
Ничья
0.7% (1)
Манчестер Сити
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
69.5% (98)
Меньше
30.5% (43)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
30.8% (44)
0:2 Манчестер Сити
25.2% (36)
1:2 Манчестер Сити
23.1% (33)
0:3 Манчестер Сити
7.7% (11)
1:4 Манчестер Сити
4.2% (6)
0:1 Манчестер Сити
3.5% (5)
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