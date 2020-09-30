Бёрнли
0:3
Второй тайм: 82'
Стадион: Терф Мур
Манчестер Сити
0:1
35' ГолСтерлинг Рахим
0:2
49' ГолСтерлинг Рахим
0:3
65' ГолТоррес Ферран
76' Желтая карточкаСтерлинг Рахим
28
Лонг
Кевин
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
23
Питерс
Эрик
27
Выдра
Матей
10
Барнс
Эшли
80
Палмер
Коул
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
Ход матча
35'
46'
49'
0:2
65'
0:3
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Выдра Матей
|2
|0.67
|2.
|Браунхилл Джош
|1
|0.33
|3.
|Вуд Крис
|0
|0
|4.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|1
|2.
|Фоден Фил
|1
|0.5
|3.
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|4.
|Делап Лиам
|1
|0.5
|5.
|Менди Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Манчестер Сити
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|13.75
|1.02
|6.40
|1.12
|5.40
|1.16
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.21
|5.15
|1.15
|5.55
|1.06
|9.60
|—
|—
|12.76
|1.02
|11.91
|1.02
|4.60
|1.13
|3.94
|1.20
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|2.03
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.27
|—
|—
|1.34
|3.13
|—
|—
|1.24
|3.68
|—
|—
|1.09
|5.14
|1.07
|5.70
|1.03
|10.09
|1.03
|11.16
|—
|—
|—
|—
|7.44
|1.10
|—
|—
|2.73
|1.48
|2.54
|1.54
|2.22
|1.69
|1.90
|1.96
|1.65
|2.29
|1.51
|2.62
|3.58
|1.30
|2.87
|1.44
|2.05
|1.81
|1.72
|2.18
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.15
|5.65
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.25
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.22
|—
|—
|1.25
|3.61
|1.16
|4.26
|1.04
|9.22
|1.03
|10.09
|2.60
|1.52
|2.12
|1.76
|1.63
|2.32
|1.40
|3.00
|1.34
|3.32
|1.18
|4.96
|1.34
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Исход игры
Бёрнли
2.1% (3)
Ничья
0.7% (1)
Манчестер Сити
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
69.5% (98)
Меньше
30.5% (43)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
30.8% (44)
0:2 Манчестер Сити
25.2% (36)
1:2 Манчестер Сити
23.1% (33)
0:3 Манчестер Сити
7.7% (11)
1:4 Манчестер Сити
4.2% (6)
0:1 Манчестер Сити
3.5% (5)
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