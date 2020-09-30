Бёрн в подкате сорвал перспективную атаку "Манчестер Юнайтед" и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СКОТТ МАКТОМИНАЙ!!! Мата выполнил подачу в центр штрафной, где Мактоминай выиграл верховое единоборство и головой переправил мяч в угол ворот.

Вельтман выполнил перевод с правого фланга на левый, но вышло слишком сильно и круглый вылетел в аут.

42' Бернардо пошёл вперёд по левому флангу, обыграв соперника сыграл в центр поля.

41' Макаллистер классно разрезал поле, отправив мяч на правую бровку Джаханбакшу, который дошёл до угла штрафной и пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

40' Будем ожидать замены в перерыве от Уле Гуннар Сульшера, ведь игру, которую показывает "Манчестер Юнайтед" в первом тайме, можно назвать игрой клуба, борющегося за выживание.

39' Уайт сделал длинную передачу вперёд на Дьёкереша, который оказался в офсайде.

38' Ещё одну паузу берут защитники "Брайтона" и спокойно перекатывают футбольный снаряд на своей половине поля.

37' Бернардо перехватывает мяч после неточного выноса мяча Хендерсона, играет на Макаллистера, который смещается в центр штрафной и бьёт по воротам и круглый летит на считанные сантиметры выше перекладины.

36' Хендерсон с Байи несколько раз разыграли мяч в своей штрафной площади.

35' Уильямс подключился в атаку, ворвался в штрафную и упал на газон, но игра продолжается и арбитр даже не думает фиксировать фол.

34' Теперь уже защитники "Брайтона" перекатывают игровой снаряд поперёк поля на половине поля соперника.

33' Макаллистер выполнил передачу в направлении Вельтмана, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию вблизи углового флага.

32' Бернардо набирает скорость на левом краю, смещается в центр, где возле угла штрафной отмахнулся от Байи.

31' Бёрн сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в руки Хендерсона.

30' Уильямс подключился в атаку, сблизился с соперником и потерял сферу, после чего сфолил против Вельтмана.

29' Снова манчестерские защитники спокойно перекатывают круглого поперёк поля в центральном круге.

28' Далот подключился в атаку, сыграл в центр на Фреда, который пробил по воротам метров с тридцати пяти, но Стил в падении зафиксировал сферу.

27' Прошло половину игрового времени в первом тайме, а игра никак не изменилась, в большинстве игроки "Манчестер Юнайтед" перекатывают сферу в центре поля.

26' Джаханбакш нанёс удар по воротам с левого края штрафной и мяч пролетел в метре от штанги.

25' Мата выполнил подачу в штрафную "Брайтона", где Стил на выходе спокойно фиксирует игровой снаряд.

24' Не спешат продвигаться вперёд защитники "красных дьяволов", на протяжении минуты они катают сферу поперёк поля около центрального круга.

23' Джаханбакш выполнил прострел после розыгрыша углового с правого фланга, но игроки "Манчестер Юнайтед" блокируют сферу.

22' Фред неудачно действует возле своей штрафной, играя на Дьёкереша, который идёт в лицевую и простреливает в центр, но мяч вылетает от соперника за пределы поля.

21' Данк отправляет игровой снаряд за боковую линию, ошиблись они в простом владении мячом в центре поля.

20' Игало сыграл в касание на линии штрафной в направлении ворот, но этот пас получился на Стила.

19' Ван де Бек перевёл мяч на левую бровку Уильямсу, который не рискнул подавать в штрафную и сыграл назад на Фреда.

18' Голкипер "Брайтона" Джейсон Стил выходит за пределы штрафной и вместе с защитниками катает мяч поперёк поля.

17' Фред перехватил сферу в центре поля, дошёл до центрального круга и выполнил передачу вперёд, которая оказалась без адреса.

16' Вельтман вбрасывает мяч около центральной линии назад, понадёжней, чтобы дольше подержать футбольный снаряд.

15' Мата сместился с правого фланга в центр, перевёл мяч на Уильямса, который прострелил на левый край штрафной Мате, касание сыграл на Игало, который пробил в ближний угол, но мяч прилетел в сетку с внешней стороны!

14' Теперь защитники гостей спокойно перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади.

13' Бёрн со своей половины поля выполнил подачу в штрафную "Манчестер Юнайтед", но мяч прилетел к вышедшему из ворот Хендерсона.

12' Взяли защитники "Брайтона" игровой снаряд под свой контроль и держат мяч около штрафной площади, решили они немного передохнуть.

11' Вельтман прострелил на правый край штрафной Маккалистеру, который имел возможность пробить в дальний угол, но после его касания круглый прикатился в руки к Хендерсону.

10' Линделоф выполнил перевод на правую бровку в направлении Маты, но Бернардо перехватил сферу.

9' Уверенно контролируют игровой снаряд "красные дьяволы", но пока это вдалеке от штрафной Стила.

8' Фред сыграл на Уильямса на левую бровку, который пошёл вперёд и покатил мяч за пределы поля.

7' Мата разыграл с партнёром угловой, после чего Уильямс выполнил подачу в штрафную, но снова получилось слишком сильно.

6' Игало пошёл в обводку на правой бровке, но слишком сильно пробросил себе мяч на ход и круглый выкатился за пределы поля.

5' Мата выполнил подачу в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и мяч улетел на другой край поля.

4' Джаханбакш сыграл в отборе в центре поля, но в мяч сыграть не получилось и получилось по ноге соперника.

3' Игроки "Манчестер Юнайтед" продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.

2' Джаханбакш выполнил подач в центр штрафной площади, откуда гости выбивают сферу за пределы штрафной.