Брайтон
0:1
Перерыв
Стадион: Фалмер
Манчестер Юнайтед
43' Желтая карточкаБёрн Дэн
0:1
44' ГолМактоминай Скотт
23
Стил
Джейсон
33
Бёрн
Дэн
20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
25
Игало
Одион
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Дженкс ТеддиПолузащитник
-
41 Сандерс МаксПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
-
43 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Ход матча
43'
44'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.67
|2.
|Макаллистер Алексис
|2
|0.67
|3.
|Бернардо Фернандес
|1
|0.33
|4.
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.33
|5.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.5
|2.
|Мата Хуан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|4.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|5.
|Фернандеш Бруну
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.55
|1.14
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.15
|1.24
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.93
|1.93
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.05
|8.50
|1.04
|9.10
|—
|—
|—
|—
|11.00
|1.00
|11.25
|1.02
|—
|—
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.25
|1.79
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.33
|1.12
|5.10
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|8.58
|1.06
|—
|—
|3.61
|1.27
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.98
|1.88
|—
|—
|1.54
|2.52
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.15
|4.61
|1.11
|5.18
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|1.01
|15.97
|1.01
|16.35
|—
|—
|3.73
|1.28
|2.47
|1.56
|2.01
|1.85
|3.60
|1.30
|2.91
|1.43
|2.09
|1.78
|1.75
|2.13
|1.53
|2.57
|1.59
|2.43
|1.47
|2.78
|1.39
|3.11
|—
|—
|1.13
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.65
|—
|—
|1.53
|2.48
|1.18
|4.95
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.82
|—
|—
|1.46
|2.75
|1.13
|4.87
|1.09
|5.61
|1.02
|13.89
|1.02
|14.57
|1.25
|4.00
|1.13
|6.20
|1.32
|3.44
|1.65
|2.30
|1.47
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
3.5% (5)
Ничья
5.6% (8)
Манчестер Юнайтед
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.89% (107)
Меньше
24.11% (34)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
60.8% (87)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.8% (14)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (13)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Брайтон
2.8% (4)
0:3 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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