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Брайтон
0:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Бёрн Дэн
0:1
44' Гол
Мактоминай Скотт
23
Стил
Джейсон
3
Уайт
Бен
III
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
49
Моламби
Джейсон
13
Гросс
Паскаль
30
Бернардо
Фернандес
16
Джаханбакш
Алиреза
42
Дьёкереш
Виктор
10
Макаллистер
Алексис
26
Хендерсон
Дин
20
Далот
Диогу
3
Байи
Эрик
2
Линделоф
Виктор
33
Уильямс
Брендон
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
8
Мата
Хуан
34
Ван
де
Бек
Донни
21
Джеймс
Дэниэл
25
Игало
Одион
Брайтон
3-4-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

43'
Бёрн Дэн
 
44'
0:1
Мактоминай Скотт
(Мата Хуан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джаханбакш Алиреза 2 0.67
2. Макаллистер Алексис 2 0.67
3. Бернардо Фернандес 1 0.33
4. Дьёкереш Виктор 1 0.33
5. Гросс Паскаль 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 1 0.5
2. Мата Хуан 1 (1) 0.5
3. Рэшфорд Маркус 1 0.5
4. Мактоминай Скотт 1 0.5
5. Фернандеш Бруну 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Бёрн Дэн 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2) 0
 Манчестер Юнайтед 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Вельтман выполнил перевод с правого фланга на левый, но вышло слишком сильно и круглый вылетел в аут.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СКОТТ МАКТОМИНАЙ!!! Мата выполнил подачу в центр штрафной, где Мактоминай выиграл верховое единоборство и головой переправил мяч в угол ворот.
  • Желтая карточка
    43'
    Бёрн в подкате сорвал перспективную атаку "Манчестер Юнайтед" и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Бернардо пошёл вперёд по левому флангу, обыграв соперника сыграл в центр поля.
  • 41'
    Макаллистер классно разрезал поле, отправив мяч на правую бровку Джаханбакшу, который дошёл до угла штрафной и пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • 40'
    Будем ожидать замены в перерыве от Уле Гуннар Сульшера, ведь игру, которую показывает "Манчестер Юнайтед" в первом тайме, можно назвать игрой клуба, борющегося за выживание.
  • Офсайд
    39'
    Уайт сделал длинную передачу вперёд на Дьёкереша, который оказался в офсайде.
  • 38'
    Ещё одну паузу берут защитники "Брайтона" и спокойно перекатывают футбольный снаряд на своей половине поля.
  • Опасный момент
    37'
    Бернардо перехватывает мяч после неточного выноса мяча Хендерсона, играет на Макаллистера, который смещается в центр штрафной и бьёт по воротам и круглый летит на считанные сантиметры выше перекладины.
  • 36'
    Хендерсон с Байи несколько раз разыграли мяч в своей штрафной площади.
  • 35'
    Уильямс подключился в атаку, ворвался в штрафную и упал на газон, но игра продолжается  и арбитр даже не думает фиксировать фол.
  • 34'
    Теперь уже защитники "Брайтона" перекатывают игровой снаряд поперёк поля на половине поля соперника.
  • 33'
    Макаллистер выполнил передачу в направлении Вельтмана, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию вблизи углового флага.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бернардо набирает скорость на левом краю, смещается в центр, где возле угла штрафной отмахнулся от Байи.
  • 31'
    Бёрн сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в руки Хендерсона.
  • Фол, нарушение
    30'
    Уильямс подключился в атаку, сблизился с соперником и потерял сферу, после чего сфолил против Вельтмана.
  • 29'
    Снова манчестерские защитники спокойно перекатывают круглого поперёк поля в центральном круге.
  • 28'
    Далот подключился в атаку, сыграл в центр на Фреда, который пробил по воротам метров с тридцати пяти, но Стил в падении зафиксировал сферу.
  • 27'
    Прошло половину игрового времени в первом тайме, а игра никак не изменилась, в большинстве игроки "Манчестер Юнайтед" перекатывают сферу в центре поля.
  • 26'
    Джаханбакш нанёс удар по воротам с левого края штрафной и мяч пролетел в метре от штанги.
  • 25'
    Мата выполнил подачу в штрафную "Брайтона", где Стил на выходе спокойно фиксирует игровой снаряд.
  • 24'
    Не спешат продвигаться вперёд защитники "красных дьяволов", на протяжении минуты они катают сферу поперёк поля около центрального круга.
  • 23'
    Джаханбакш выполнил прострел после розыгрыша углового с правого фланга, но игроки "Манчестер Юнайтед" блокируют сферу.
  • 22'
    Фред неудачно действует возле своей штрафной, играя на Дьёкереша, который идёт в лицевую и простреливает в центр, но мяч вылетает от соперника за пределы поля.
  • 21'
    Данк отправляет игровой снаряд за боковую линию, ошиблись они в простом владении мячом в центре поля.
  • 20'
    Игало сыграл в касание на линии штрафной в направлении ворот, но этот пас получился на Стила.
  • 19'
    Ван де Бек перевёл мяч на левую бровку Уильямсу, который не рискнул подавать в штрафную и сыграл назад на Фреда.
  • 18'
    Голкипер "Брайтона" Джейсон Стил выходит за пределы штрафной и вместе с защитниками катает мяч поперёк поля.
  • 17'
    Фред перехватил сферу в центре поля, дошёл до центрального круга и выполнил передачу вперёд, которая оказалась без адреса.
  • 16'
    Вельтман вбрасывает мяч около центральной линии назад, понадёжней, чтобы дольше подержать футбольный снаряд.
  • Опасный момент
    15'
    Мата сместился с правого фланга в центр, перевёл мяч на Уильямса, который прострелил на левый край штрафной Мате,  касание сыграл на Игало, который пробил в ближний угол, но мяч прилетел в сетку с внешней стороны!
  • 14'
    Теперь защитники гостей спокойно перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади.
  • 13'
    Бёрн со своей половины поля выполнил подачу в штрафную "Манчестер Юнайтед", но мяч прилетел к вышедшему из ворот Хендерсона.
  • 12'
    Взяли защитники "Брайтона" игровой снаряд под свой контроль и держат мяч около штрафной площади, решили они немного передохнуть.
  • 11'
    Вельтман прострелил на правый край штрафной Маккалистеру, который имел возможность пробить в дальний угол, но после его касания круглый прикатился в руки к Хендерсону.
  • 10'
    Линделоф выполнил перевод на правую бровку в направлении Маты, но Бернардо перехватил сферу.
  • 9'
    Уверенно контролируют игровой снаряд "красные дьяволы", но пока это вдалеке от штрафной Стила.
  • 8'
    Фред сыграл на Уильямса на левую бровку, который пошёл вперёд и покатил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    7'
    Мата разыграл с партнёром угловой, после чего Уильямс выполнил подачу в штрафную, но снова получилось слишком сильно.
  • 6'
    Игало пошёл в обводку на правой бровке, но слишком сильно пробросил себе мяч на ход и круглый выкатился за пределы поля.
  • Угловой
    5'
    Мата выполнил подачу в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и мяч улетел на другой край поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Джаханбакш сыграл в отборе в центре поля, но в мяч сыграть не получилось и получилось по ноге соперника.
  • 3'
    Игроки "Манчестер Юнайтед" продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.
  • Угловой
    2'
    Джаханбакш выполнил подач в центр штрафной площади, откуда гости выбивают сферу за пределы штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 4-го раунда Кубка английской лиги. В рамках этой игры на стадионе "Фалмер" в Брайтон энд Хоуве, вместимостью 30750 мест, лицом к лицу сойдутся "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Грэм Скоттом; помощники судьи - Дэниел Робатан, Дерек Итон; резервный арбитр - Саймон Хупер. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 143
Брайтон 3.5% (5)
X 5.6% (8)
Манчестер Юнайтед 90.9% (130)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.97
5.00
2.21
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.00 5.00 1.30
12.00 4.40 1.35
3.68 4.20 2.09
4.39 3.71 1.81
10.22 4.84 1.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.55 1.14 4.20 1.22 2.15 1.24 2.70 1.45 1.37 3.05 1.93 1.93 1.28 3.60 1.19 4.60 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 8.50 1.04 9.10
11.00 1.00 11.25 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.25 1.79 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.33 1.12 5.10 1.02 9.50
10.16 1.04 8.58 1.06 3.61 1.27 2.88 1.42 1.98 1.88 1.54 2.52 1.36 3.12 1.15 4.61 1.11 5.18 1.04 10.16 1.04 10.16 1.01 15.97 1.01 16.35
3.73 1.28 2.47 1.56 2.01 1.85 3.60 1.30 2.91 1.43 2.09 1.78 1.75 2.13 1.53 2.57 1.59 2.43 1.47 2.78 1.39 3.11 1.13 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.16 5.20
3.52 1.30 2.26 1.65 1.53 2.48 1.18 4.95 1.12 6.15
3.04 1.38 2.04 1.82 1.46 2.75 1.13 4.87 1.09 5.61 1.02 13.89 1.02 14.57
1.25 4.00 1.13 6.20 1.32 3.44 1.65 2.30 1.47 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.40 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
1.74 2.06
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Брайтон
3.5% (5)
Ничья
5.6% (8)
Манчестер Юнайтед
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.89% (107)
Меньше
24.11% (34)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
60.8% (87)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.8% (14)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (13)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Брайтон
2.8% (4)
0:3 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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