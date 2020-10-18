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Хёугесунн
2:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
23' Желтая карточка
Утвик Бьерн
34' Желтая карточка
Стёлос Александер
43' Желтая карточка
Томассен Йоахим
1:0
44' Гол в свои ворота
Хеберг-Ветти Геуте
2:0
47' Гол
Kristoffer Velde
50'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
16
Bruno
Leite2
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
3
Хорн
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
Хёугесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

23'
 
Утвик Бьерн
34'
Стёлос Александер
 
43'
 
Томассен Йоахим
44'
Хеберг-Ветти Геуте
1:0
47'
Kristoffer Velde
(Niklas Sandberg I)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 6 (1) 0.29
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.29
3. Ibrahima Wadji 3 0.14
4. Alexander Ammitzboell 3 0.14
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Коне Ибраима 1 0.05
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.29
2. Исмаила Кулибали 4 0.19
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.14
4. Солтведт Йоахим 3 0.14
5. Линнсет Йонатан 2 0.1
6. Ларсен Йорген 2 0.1
7. Хейнтс Тобиас 2 0.1
8. Mohamed Ofkir 1 0.05
9. Дюрестам Микаэль 1 0.05
10. Утвик Бьерн 1 0.05
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Benjamin Hansen1 4 0
3. Bruno Leite2 4 0
4. Стёлос Александер 3 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Ibrahima Wadji 2 0
7. Niklas Sandberg I 2 0
8. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
9. Деслер Миккел 1 0
10. Сандвик Хельге 1 0
11. Кнудсен Фредрик 1 0
12. Кялльман Беньямин 1 0
13. Kevin Martin Krygaard 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Томассен Йоахим 3 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Дюрестам Микаэль 1 0
11. Фальк Аслак 1 0
12. Нильссон Давид 1 0
13. Несс Николай 1 0
14. Адеоти Жордан 1 0
15. Magnar Oedegaard 1 0
16. Салетрос Антон 1 0
17. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (4) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 25% (5)
 Сарпсборг-08 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Мольде 21 13 1 7 52 - 26 40
3. Русенборг 0:0 21 11 6 4 40 - 21 39
4. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 0:0 21 9 8 4 41 - 29 35
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 1:0 21 7 7 7 26 - 32 28
9. Сарпсборг-08 0:2 21 8 3 10 25 - 27 27
10. Хёугесунн 2:0 21 7 4 10 26 - 36 25
11. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
12. Бранн 21 6 5 10 25 - 35 23
13. Стрёмсгодсет 0:1 21 5 8 8 28 - 38 23
14. Старт 1:0 21 5 6 10 25 - 39 21
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 0:1 21 1 4 16 25 - 58 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Kristoffer Velde бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хеберг-Ветти Геуте уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    43'
    Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Стёлос Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Сарпсборг-08
2.30
4.30
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 2.90 3.35
1.31 4.30 12.00
2.22 3.40 3.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.40 1.18 8.10 1.07 1.87 1.87 2.65 1.45 2.15 1.70 1.55 2.35 1.70 2.15 1.48 2.65 1.14 5.20 1.13 5.40 1.02 11.00 1.01 11.00
11.00 1.05 8.60 1.07 3.36 1.33 2.54 1.53 1.86 2.04 1.44 2.83 1.33 3.36 1.14 6.30 1.11 6.70 1.03 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.90 1.90 1.02 11.00 1.10 5.90 1.02 11.00
2.88 1.42 1.95 1.85 1.41 2.91 1.14 5.80 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 онлайн

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