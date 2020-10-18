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  3. Норвегия
Хёугесунн
2:0
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
23' Желтая карточка
Утвик Бьерн
34' Желтая карточка
Стёлос Александер
43' Желтая карточка
Томассен Йоахим
1:0
44' Гол в свои ворота
Хеберг-Ветти Геуте
2:0
47' Гол
Kristoffer Velde
51' Желтая карточка
Молинс Гильермо
78' Желтая карточка
Деслер Миккел
79' Желтая карточка
Хорн Йорген
90'+5
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
16
Bruno
Leite2
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
3
Хорн
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
Хёугесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

23'
 
Утвик Бьерн
34'
Стёлос Александер
 
43'
 
Томассен Йоахим
44'
Хеберг-Ветти Геуте
1:0
47'
Kristoffer Velde
(Niklas Sandberg I)
2:0
51'
 
Молинс Гильермо
56'
 
Салетрос Антон
Хальворсен Уле Йорген
56'
 
Боянг Сулайман
Утвик Бьерн
70'
 
Mohamed Ofkir
Молинс Гильермо
76'
Alexander Ammitzboell
Ibrahima Wadji
 
77'
Гринхейм Кристиан
Bruno Leite2
 
78'
Деслер Миккел
 
79'
 
Хорн Йорген
86'
 
Тветер Александер Рууд
Хеберг-Ветти Геуте
89'
Oliver Klitten
Kristoffer Velde
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 7 (1) 0.33
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.29
3. Ibrahima Wadji 3 0.14
4. Alexander Ammitzboell 3 0.14
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Коне Ибраима 1 0.05
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.29
2. Исмаила Кулибали 4 0.19
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.14
4. Солтведт Йоахим 3 0.14
5. Линнсет Йонатан 2 0.1
6. Ларсен Йорген 2 0.1
7. Хейнтс Тобиас 2 0.1
8. Mohamed Ofkir 1 0.05
9. Дюрестам Микаэль 1 0.05
10. Утвик Бьерн 1 0.05
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Benjamin Hansen1 4 0
3. Bruno Leite2 4 0
4. Стёлос Александер 3 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Деслер Миккел 2 0
7. Ibrahima Wadji 2 0
8. Niklas Sandberg I 2 0
9. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
10. Сандвик Хельге 1 0
11. Кнудсен Фредрик 1 0
12. Кялльман Беньямин 1 0
13. Kevin Martin Krygaard 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Томассен Йоахим 3 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Дюрестам Микаэль 1 0
12. Хорн Йорген 1 0
13. Фальк Аслак 1 0
14. Нильссон Давид 1 0
15. Несс Николай 1 0
16. Адеоти Жордан 1 0
17. Magnar Oedegaard 1 0
18. Салетрос Антон 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)
 Сарпсборг-08 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Мольде 21 13 1 7 52 - 26 40
3. Русенборг 21 11 6 4 40 - 21 39
4. Волеренга 0:0 21 10 6 5 33 - 27 36
5. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
6. Кристиансунд 21 9 8 4 41 - 29 35
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 21 7 7 7 29 - 32 28
9. Сарпсборг-08 21 8 3 10 25 - 27 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 26 - 36 25
11. Саннефьёрд 0:0 21 7 3 11 21 - 31 24
12. Стрёмсгодсет 21 5 9 7 29 - 38 24
13. Бранн 21 6 5 10 25 - 35 23
14. Старт 21 4 7 10 25 - 40 19
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 21 1 4 16 25 - 61 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хеберг-Ветти Геуте уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    43'
    Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Стёлос Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 14.00 50.00
2.22 3.40 3.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.40 1.18 8.10 1.07 1.87 1.87 2.65 1.45 2.15 1.70 1.66 2.13 1.70 2.15 1.48 2.65 1.08 7.00 1.13 5.40 1.07 7.50 1.01 11.00
11.00 1.05 8.60 1.07 3.36 1.33 2.54 1.53 1.86 2.04 1.44 2.83 1.33 3.36 1.14 6.30 1.11 6.70 1.03 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.90 1.90 1.02 11.00 1.10 5.90 1.02 11.00
2.88 1.42 1.95 1.85 1.41 2.91 1.14 5.80 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 онлайн

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