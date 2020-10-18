Хёугесунн
2:0
Конец матча
Стадион: Хуагесунд
Сарпсборг-08
23' Желтая карточкаУтвик Бьерн
34' Желтая карточкаСтёлос Александер
43' Желтая карточкаТомассен Йоахим
1:0
44' Гол в свои воротаХеберг-Ветти Геуте
2:0
47' ГолKristoffer Velde
51' Желтая карточкаМолинс Гильермо
78' Желтая карточкаДеслер Миккел
79' Желтая карточкаХорн Йорген
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
23'
43'
44'
47'
51'
78'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|7 (1)
|0.33
|2.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.29
|3.
|Ibrahima Wadji
|3
|0.14
|4.
|Alexander Ammitzboell
|3
|0.14
|5.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|6.
|Коне Ибраима
|1
|0.05
|7.
|Деслер Миккел
|0
|0
|8.
|Стёлос Александер
|0
|0
|9.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.29
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.19
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0.14
|4.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.14
|5.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.1
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.1
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.1
|8.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.05
|9.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0.05
|10.
|Утвик Бьерн
|1
|0.05
|11.
|Салетрос Антон
|0
|0
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|2.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|3.
|Bruno Leite2
|4
|0
|4.
|Стёлос Александер
|3
|0
|5.
|Thore Pedersen
|3
|0
|6.
|Деслер Миккел
|2
|0
|7.
|Ibrahima Wadji
|2
|0
|8.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|9.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|10.
|Сандвик Хельге
|1
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|12.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|13.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|14.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Томассен Йоахим
|3
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|11.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|12.
|Хорн Йорген
|1
|0
|13.
|Фальк Аслак
|1
|0
|14.
|Нильссон Давид
|1
|0
|15.
|Несс Николай
|1
|0
|16.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|17.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|18.
|Салетрос Антон
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|Сарпсборг-08
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Мольде
|21
|13
|1
|7
|52 - 26
|40
|3.
|Русенборг
|21
|11
|6
|4
|40 - 21
|39
|4.
|Волеренга
|0:0
|21
|10
|6
|5
|33 - 27
|36
|5.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|6.
|Кристиансунд
|21
|9
|8
|4
|41 - 29
|35
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|21
|7
|7
|7
|29 - 32
|28
|9.
|Сарпсборг-08
|21
|8
|3
|10
|25 - 27
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|21
|7
|3
|11
|21 - 31
|24
|12.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|9
|7
|29 - 38
|24
|13.
|Бранн
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|14.
|Старт
|21
|4
|7
|10
|25 - 40
|19
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|21
|1
|4
|16
|25 - 61
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.40
|1.18
|8.10
|1.07
|1.87
|1.87
|2.65
|1.45
|2.15
|1.70
|1.66
|2.13
|1.70
|2.15
|1.48
|2.65
|1.08
|7.00
|1.13
|5.40
|1.07
|7.50
|1.01
|11.00
|11.00
|1.05
|8.60
|1.07
|3.36
|1.33
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.33
|3.36
|1.14
|6.30
|1.11
|6.70
|1.03
|14.00