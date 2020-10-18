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  3. Норвегия
Стабек
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Олесунн
0'
25' Желтая карточка
Simen Bolkan Nordli
29' Желтая карточка
Ли Андреас
34' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
1:0
39' Гол
Бохинен Эмиль
52'
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
4
Валсвик
Густав
3
Yaw-Ihle
Amankwah
15
Strula
Ottesen
23
Oliver
Edvardsen
24
Kaloyan
Kostadinov
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
10
Антонссон
Маркус
9
Матсен
Даррен
1
Ли
Андреас
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Фредерикус
21
Kasper
Joergensen5
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
8
Карлсен
Фредрик
15
Staale
Steen
Saethre
38
Isak
Dybvik
41
Markus
Seehusen
Karlsbakk
11
Simen
Bolkan
Nordli
Стабек
4-4-2
Олесунн
4-3-3

Ход матча

25'
 
Simen Bolkan Nordli
29'
 
Ли Андреас
34'
 
Карамоко Бенджамин
39'
Бохинен Эмиль
1:0
46'
 
Ларсен Петер-Орри
Isak Dybvik
46'
 
Parfait Bizoza
Markus Seehusen Karlsbakk
46'
 
Sigurd Tafjord
Оулафссон Давид-Кристьян

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.19
2. Kornelius Hansen 4 0.19
3. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.19
4. Oliver Edvardsen 3 0.14
5. Kosuke Kinoshita 3 0.14
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.14
7. Касси Люк 2 0.1
8. Матс Солхеим 1 0.05
9. Матсен Даррен 1 0.05
10. Magnus Lundal 1 0.05
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Йонассен Эмиль 0 0
13. Галль Ромен 0 0
14. Joergen Oeveraas 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.52
2. Simen Bolkan Nordli 4 (1) 0.19
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.14
4. Хеуген Сигурд 3 (1) 0.14
5. Parfait Bizoza 1 0.05
6. Ларсен Петер-Орри 1 0.05
7. Markus Seehusen Karlsbakk 1 0.05
8. Shaquill Sno 0 0
9. Карамоко Бенджамин 0 0
10. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
11. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
8. Йонассен Эмиль 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 5 1
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 6 0
3. Staale Steen Saethre 4 0
4. Shaquill Sno 4 0
5. Parfait Bizoza 4 0
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 3 0
8. Simen Bolkan Nordli 3 0
9. Карлсен Фредрик 2 0
10. Ли Андреас 2 0
11. Карамоко Бенджамин 2 0
12. Гретарссон Даниэль 2 0
13. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
14. Узочакву Арнест 2 0
15. Ларсен Петер-Орри 1 0
16. Фридьонссон Хольмберт 1 0
17. Oddbjoern Lie 1 0
18. Joergen Hatlehol 1 0
19. Клинкенберг Фредерикус 1 0
20. Erikson Lima 1 0
21. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 12% (3) 32% (8)
 Олесунн 8.33% (2) 37.5% (9) 16.67% (4) 4.17% (1) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн
Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08
Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде

Последние игры между собой

Стабек: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Олесунн 1:3 Стабек Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген
Стабек 3:0 Олесунн Кубок Стабек 3:1 Олесунн Типпелиген Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Олесунн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Олесунн Типпелиген Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Стабек Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Кубок НМ Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Мольде 21 13 1 7 52 - 26 40
3. Русенборг 0:0 21 11 6 4 40 - 21 39
4. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 0:0 21 9 8 4 41 - 29 35
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 1:0 21 7 7 7 26 - 32 28
9. Сарпсборг-08 0:2 21 8 3 10 25 - 27 27
10. Хёугесунн 2:0 21 7 4 10 26 - 36 25
11. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
12. Бранн 21 6 5 10 25 - 35 23
13. Стрёмсгодсет 0:1 21 5 8 8 28 - 38 23
14. Старт 1:0 21 5 6 10 25 - 39 21
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 0:1 21 1 4 16 25 - 58 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бохинен Эмиль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Карамоко Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Ли Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Simen Bolkan Nordli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Олесунн
1.86
5.90
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.40 4.60
1.17 5.90 18.00
1.86 3.94 3.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.90 1.10 11.00 1.02 2.31 1.57 3.60 1.27 1.87 1.87 2.05 1.77 1.81 2.01 1.13 5.40 1.25 3.70 1.05 8.50 1.07 7.30 1.06 8.00
14.75 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.82 2.01 1.52 2.57 1.27 3.84 1.19 4.55 1.08 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 2.31 1.61 1.02 11.00 1.19 4.30 1.02 11.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.90 1.84 1.41 2.75 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
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