25' Желтая карточкаSimen Bolkan Nordli
29' Желтая карточкаЛи Андреас
34' Желтая карточкаКарамоко Бенджамин
1:0
39' ГолБохинен Эмиль
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Isak DybvikНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|4
|0.19
|2.
|Kornelius Hansen
|4
|0.19
|3.
|Бохинен Эмиль
|4 (2)
|0.19
|4.
|Oliver Edvardsen
|3
|0.14
|5.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.14
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.14
|7.
|Касси Люк
|2
|0.1
|8.
|Матс Солхеим
|1
|0.05
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.05
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.05
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|12.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|13.
|Галль Ромен
|0
|0
|14.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.52
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|4 (1)
|0.19
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3 (2)
|0.14
|4.
|Хеуген Сигурд
|3 (1)
|0.14
|5.
|Parfait Bizoza
|1
|0.05
|6.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.05
|7.
|Markus Seehusen Karlsbakk
|1
|0.05
|8.
|Shaquill Sno
|0
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|0
|0
|10.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|11.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|2.
|Матс Солхеим
|3
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Yaw-Ihle Amankwah
|1
|0
|8.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|12.
|Sammy Skytte
|1
|0
|13.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|14.
|Peder Vogt
|1
|0
|15.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|5
|1
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|6
|0
|3.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|4.
|Shaquill Sno
|4
|0
|5.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гроннер Йонас
|3
|0
|8.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0
|9.
|Карлсен Фредрик
|2
|0
|10.
|Ли Андреас
|2
|0
|11.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|12.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|13.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|14.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|15.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0
|16.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|17.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|18.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|19.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|20.
|Erikson Lima
|1
|0
|21.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
|32% (8)
|Олесунн
|8.33% (2)
|37.5% (9)
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн
Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08
Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде
Последние игры между собой
Стабек: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Стабек 3:0 Олесунн Кубок Стабек 3:1 Олесунн Типпелиген Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Олесунн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Олесунн Типпелиген Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Стабек Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Кубок НМ Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Мольде
|21
|13
|1
|7
|52 - 26
|40
|3.
|Русенборг
|0:0
|21
|11
|6
|4
|40 - 21
|39
|4.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|21
|9
|8
|4
|41 - 29
|35
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|1:0
|21
|7
|7
|7
|26 - 32
|28
|9.
|Сарпсборг-08
|0:2
|21
|8
|3
|10
|25 - 27
|27
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|11.
|Саннефьёрд
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|12.
|Бранн
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|21
|5
|8
|8
|28 - 38
|23
|14.
|Старт
|1:0
|21
|5
|6
|10
|25 - 39
|21
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|0:1
|21
|1
|4
|16
|25 - 58
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.90
|1.10
|11.00
|1.02
|2.31
|1.57
|3.60
|1.27
|1.87
|1.87
|2.05
|1.77
|1.81
|2.01
|1.13
|5.40
|1.25
|3.70
|1.05
|8.50
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|14.75
|1.02
|13.00
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.82
|2.01
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.19
|4.55
|1.08
|8.20
|—
|—