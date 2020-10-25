Сарпсборг-08
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Сарпсборг
Русенборг
8' Желтая карточкаХеденстад Вегар
12' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
0:1
13' ПенальтиИсламович Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.27
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.18
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0.14
|4.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.14
|5.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.09
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.09
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.09
|8.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.05
|9.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0.05
|10.
|Утвик Бьерн
|1
|0.05
|11.
|Салетрос Антон
|0
|0
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|10
|0.45
|2.
|Исламович Дино
|9 (3)
|0.41
|3.
|Хольсе Карло
|4
|0.18
|4.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.18
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.09
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.09
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.09
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.05
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.05
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|12.
|Валсвик Густав
|1
|0.05
|13.
|Лундему Мариус
|1
|0.05
|14.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|15.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|16.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Томассен Йоахим
|3
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|11.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|12.
|Хорн Йорген
|1
|0
|13.
|Фальк Аслак
|1
|0
|14.
|Нильссон Давид
|1
|0
|15.
|Несс Николай
|1
|0
|16.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|17.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|18.
|Салетрос Антон
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|6
|0
|2.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|4.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|7.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|8.
|Осен Йермунд
|2
|0
|9.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|10.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|11.
|Конате Па
|1
|0
|12.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|13.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|Русенборг
|7.69% (3)
|5.13% (2)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|30.77% (12)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален
Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг
Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Русенборг
|1:0
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Мольде
|0:0
|22
|13
|2
|7
|52 - 26
|41
|4.
|Волеренга
|0:0
|22
|11
|6
|5
|36 - 27
|39
|5.
|Одд
|0:0
|21
|11
|3
|7
|37 - 32
|36
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|9
|4
|41 - 29
|36
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Сарпсборг-08
|0:1
|22
|8
|3
|11
|25 - 28
|27
|10.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|10
|7
|29 - 38
|25
|13.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|0:0
|22
|1
|5
|16
|25 - 61
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.40
|1.06
|7.77
|1.05
|2.70
|1.44
|2.17
|1.69
|2.75
|1.42
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|1.58
|2.30
|1.14
|5.20
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|1.05
|8.50
|11.00
|1.05
|9.30
|1.06
|3.60
|1.30
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.33
|3.32
|1.15
|5.65
|1.12
|6.50
|1.03
|12.50
|—
|—