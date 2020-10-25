  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Сарпсборг-08
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Русенборг
0'
8' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
12' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
0:1
13' Пенальти
Исламович Дино
24'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
22
Дюрестам
Микаэль
3
Хорн
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
25
Конате
Па
18
Захариассен
Кристоффер
7
Хенриксен
Маркус
8
Конрадсен
Андрес
10
Хелланн
Поль-Андре
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Сарпсборг-08
3-4-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

8'
 
Хеденстад Вегар
12'
Хальворсен Уле Йорген
 
13'
0:1
Исламович Дино

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.27
2. Исмаила Кулибали 4 0.18
3. Хальворсен Уле Йорген 3 0.14
4. Солтведт Йоахим 3 0.14
5. Линнсет Йонатан 2 0.09
6. Ларсен Йорген 2 0.09
7. Хейнтс Тобиас 2 0.09
8. Mohamed Ofkir 1 0.05
9. Дюрестам Микаэль 1 0.05
10. Утвик Бьерн 1 0.05
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 10 0.45
2. Исламович Дино 9 (3) 0.41
3. Хольсе Карло 4 0.18
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.18
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.09
6. Ховланд Эвен 2 0.09
7. Осен Йермунд 2 0.09
8. Хеденстад Вегар 1 0.05
9. Трондсен Андерс 1 0.05
10. Тагсет Эдвард 1 0.05
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
12. Валсвик Густав 1 0.05
13. Лундему Мариус 1 0.05
14. Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
15. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
16. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Томассен Йоахим 3 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Дюрестам Микаэль 1 0
12. Хорн Йорген 1 0
13. Фальк Аслак 1 0
14. Нильссон Давид 1 0
15. Несс Николай 1 0
16. Адеоти Жордан 1 0
17. Magnar Oedegaard 1 0
18. Салетрос Антон 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 6 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Тагсет Эдвард 3 0
7. Ховланд Эвен 2 0
8. Осен Йермунд 2 0
9. Мелинг Биргер 0 1
10. Региниуссен Торе 1 0
11. Конате Па 1 0
12. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
13. Рейтан Эрленд Даль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7) 8% (2) 20% (5)
 Русенборг 7.69% (3) 5.13% (2) 23.08% (9) 10.26% (4) 23.08% (9) 30.77% (12)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален
Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг
Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Русенборг 1:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Мольде 0:0 22 13 2 7 52 - 26 41
4. Волеренга 0:0 22 11 6 5 36 - 27 39
5. Одд 0:0 21 11 3 7 37 - 32 36
6. Кристиансунд 0:0 22 9 9 4 41 - 29 36
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Сарпсборг-08 0:1 22 8 3 11 25 - 28 27
10. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 26 - 36 25
12. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 10 7 29 - 38 25
13. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 0:0 22 1 5 16 25 - 61 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Русенборг
8.50
4.60
2.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.45 2.00
8.50 4.60 1.35
3.44 3.38 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.40 1.06 7.77 1.05 2.70 1.44 2.17 1.69 2.75 1.42 1.70 2.15 1.50 2.60 1.58 2.30 1.14 5.20 1.20 4.20 1.02 11.00 1.05 8.50
11.00 1.05 9.30 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.95 1.50 2.59 1.33 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.92 1.88 2.05 1.72 1.12 5.70 1.18 4.50 1.02 11.00
3.00 1.39 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.60 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.31
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:1 Русенборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный