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Будё-Глимт
2:0
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
6' Желтая карточка
Sondre Solholm Johansen
15' Желтая карточка
Свеен Оле
1:0
16' Пенальти
Юнкер Каспер
26' Желтая карточка
Юнкер Каспер
49' Желтая карточка
Sondre Liseth
2:0
68' Гол
Юнкер Каспер
76' Желтая карточка
Lars Olden Larsen
84' Желтая карточка
Christian Gauseth
90'+6
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
2
Лоде
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
16
Конрадсен
Мортен
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
8
Бонифасе
Виктор
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
1
Макани
Соша
26
Syver
Skaar
Eriksen
12
Накким
Маркус
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
24
Свеен
Оле
17
Реннинг
Мартин
9
Sondre
Liseth
8
Брустад
Фредрик
Будё-Глимт
4-3-3
Мьёндален
4-4-1-1

Ход матча

6'
 
Sondre Solholm Johansen
15'
 
Свеен Оле
16'
Юнкер Каспер
1:0
26'
Юнкер Каспер
 
49'
 
Sondre Liseth
61'
 
Lars Olden Larsen
Joachim Solberg Olsen
66'
 
Christian Gauseth
Stian Semb Aasmundsen
68'
Юнкер Каспер
(Хайкин Никита)
2:0
76'
 
Lars Olden Larsen
78'
 
Tonny Brochmann
Брустад Фредрик
82'
Ветлесен Уго
Конрадсен Мортен
 
84'
 
Christian Gauseth
90'
Моберг Вегар
Бонифасе Виктор
 
90'
Runar Hauge
Сольбаккен Ола
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 14 (3) 0.64
2. Хёуге Йенс 14 (3) 0.64
3. Юнкер Каспер 14 (1) 0.64
4. Салтнес Ульрик 9 0.41
5. Бонифасе Виктор 6 0.27
6. Берг Патрик 4 0.18
7. Фет Сондре 3 0.14
8. Sammy Skytte 2 0.09
9. Сольбаккен Ола 1 0.05
10. Хейбротен Мариус 1 0.05
11. Лоде Мариус 1 0.05
12. Моберг Вегар 1 0.05
13. Тунекти Себастьян 1 0.05
14. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
15. Хайкин Никита 0 0
16. Моэ Бреде 0 0
17. Конрадсен Мортен 0 0
18. Сампстед Альфонс 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 5 0.23
2. Vetle Dragsnes 2 0.09
3. Tonny Brochmann 2 0.09
4. Sondre Liseth 2 0.09
5. Реннинг Мартин 1 0.05
6. Isaac Twum 1 0.05
7. Накким Маркус 1 (1) 0.05
8. Quint Jansen 1 0.05
9. Andreas Hellum 1 0.05
10. Alexander Betten Hansen 0 0
11. Брустад Фредрик 0 0
12. Свеен Оле 0 0
13. Lars Olden Larsen 0 0
14. Dagur Dan Thorhallsson 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Салтнес Ульрик 2 0
7. Хейбротен Мариус 2 0
8. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
9. Хёуге Йенс 2 0
10. Смитс Джошуа 1 0
11. Фооснес Александер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Alexander Betten Hansen 2 2
2. Stian Semb Aasmundsen 5 0
3. Sondre Solholm Johansen 3 0
4. Sondre Liseth 3 0
5. Lars Olden Larsen 3 0
6. Tonny Brochmann 2 0
7. Накким Маркус 2 0
8. Joachim Solberg Olsen 2 0
9. Реннинг Мартин 2 0
10. Ибрагим Шуайбу 2 0
11. Isaac Twum 2 0
12. Christian Gauseth 1 0
13. Брустад Фредрик 1 0
14. Свеен Оле 1 0
15. Макани Соша 1 0
16. Vetle Dragsnes 1 0
17. Andreas Hellum 1 0
18. Dagur Dan Thorhallsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.45% (6) 22.54% (16) 19.72% (14) 23.94% (17) 15.49% (11) 9.86% (7)
 Мьёндален 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт
Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален
Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Первый дивизион
Будё-Глимт 1:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 5:1 Мьёндален Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:3 Будё-Глимт Первый дивизион Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:2 Мьёндален Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 22 14 1 7 54 - 27 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
5. Одд 21 12 2 7 40 - 32 38
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Сарпсборг-08 22 8 3 11 26 - 29 27
10. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 26 - 36 25
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 22 5 2 15 17 - 38 17
16. Олесунн 22 1 4 17 25 - 64 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Юнкер Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Юнкер Каспер из команды Будё-Глимт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    15'
    Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Sondre Solholm Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.29 6.05 9.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.11 6.05 1.13 3.10 1.38 2.49 1.55 1.91 1.99 1.53 2.54 1.38 3.10 1.19 4.80 1.17 5.40 1.06 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.05 1.17 2.32 1.61 1.76 2.08 1.43 2.83 1.18 5.15
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