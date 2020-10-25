Будё-Глимт
2:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Мьёндален
6' Желтая карточкаSondre Solholm Johansen
15' Желтая карточкаСвеен Оле
1:0
16' ПенальтиЮнкер Каспер
26' Желтая карточкаЮнкер Каспер
49' Желтая карточкаSondre Liseth
2:0
68' ГолЮнкер Каспер
76' Желтая карточкаLars Olden Larsen
84' Желтая карточкаChristian Gauseth
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
15'
16'
1:0
26'
49'
68'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.64
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.64
|3.
|Юнкер Каспер
|14 (1)
|0.64
|4.
|Салтнес Ульрик
|9
|0.41
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.27
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.18
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.14
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.09
|9.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.05
|12.
|Моберг Вегар
|1
|0.05
|13.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|14.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|15.
|Хайкин Никита
|0
|0
|16.
|Моэ Бреде
|0
|0
|17.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|18.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|5
|0.23
|2.
|Vetle Dragsnes
|2
|0.09
|3.
|Tonny Brochmann
|2
|0.09
|4.
|Sondre Liseth
|2
|0.09
|5.
|Реннинг Мартин
|1
|0.05
|6.
|Isaac Twum
|1
|0.05
|7.
|Накким Маркус
|1 (1)
|0.05
|8.
|Quint Jansen
|1
|0.05
|9.
|Andreas Hellum
|1
|0.05
|10.
|Alexander Betten Hansen
|0
|0
|11.
|Брустад Фредрик
|0
|0
|12.
|Свеен Оле
|0
|0
|13.
|Lars Olden Larsen
|0
|0
|14.
|Dagur Dan Thorhallsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|7.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|8.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|9.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|10.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|11.
|Фооснес Александер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Betten Hansen
|2
|2
|2.
|Stian Semb Aasmundsen
|5
|0
|3.
|Sondre Solholm Johansen
|3
|0
|4.
|Sondre Liseth
|3
|0
|5.
|Lars Olden Larsen
|3
|0
|6.
|Tonny Brochmann
|2
|0
|7.
|Накким Маркус
|2
|0
|8.
|Joachim Solberg Olsen
|2
|0
|9.
|Реннинг Мартин
|2
|0
|10.
|Ибрагим Шуайбу
|2
|0
|11.
|Isaac Twum
|2
|0
|12.
|Christian Gauseth
|1
|0
|13.
|Брустад Фредрик
|1
|0
|14.
|Свеен Оле
|1
|0
|15.
|Макани Соша
|1
|0
|16.
|Vetle Dragsnes
|1
|0
|17.
|Andreas Hellum
|1
|0
|18.
|Dagur Dan Thorhallsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|8.45% (6)
|22.54% (16)
|19.72% (14)
|23.94% (17)
|15.49% (11)
|9.86% (7)
|Мьёндален
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт
Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален
Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Будё-Глимт 1:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 5:1 Мьёндален Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:3 Будё-Глимт Первый дивизион Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:2 Мьёндален Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|22
|19
|2
|1
|73 - 25
|59
|2.
|Мольде
|22
|14
|1
|7
|54 - 27
|43
|3.
|Русенборг
|22
|12
|6
|4
|42 - 22
|42
|4.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|5.
|Одд
|21
|12
|2
|7
|40 - 32
|38
|6.
|Кристиансунд
|22
|9
|9
|4
|42 - 30
|36
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|10.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|12.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|22
|5
|2
|15
|17 - 38
|17
|16.
|Олесунн
|22
|1
|4
|17
|25 - 64
|7