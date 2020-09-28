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Болонья
3:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Парма
0'
1:0
16' Гол
Сориано Роберто
2:0
30' Гол
Сориано Роберто
3:0
56' Гол
Ольсен Андреас
60' Желтая карточка
Куцка Юрай
60'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Aaron
Hickey
16
Поли
Андреа
30
Схаутен
Йерди
11
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
36
Дармиан
Маттео
17
Дези
Якопо
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
27
Жервиньо
Куасси
10
Карамо
Янн
Болонья
4-2-3-1
Парма
4-3-1-2

Ход матча

16'
Сориано Роберто
1:0
30'
Сориано Роберто
2:0
56'
Ольсен Андреас
(Сориано Роберто)
3:0
58'
 
Силигарди Лука
Дези Якопо
60'
 
Куцка Юрай

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 2 1
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Дейкс Митчелл 1 1
2. Сансоне Никола 1 0
3. Томиясу Такэхиро 1 0
4. Домингес Николас 1 0
Парма
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Алвеш Бруну 1 0
3. Дармиан Маттео 1 0
4. Пеццелла Джузеппе 1 0

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино
Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи
Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Парма 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:2 Парма Серия A Болонья 4:1 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Парма Серия A Парма 1:1 Болонья Серия A Парма 0:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Парма Серия A Парма 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Парма Серия A Парма 2:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Болонья 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 143
Болонья 58.7% (84)
X 34.3% (49)
Парма 7% (10)
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3.72 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Болонья 3:0 Парма

Исход игры
Болонья
58.7% (84)
Ничья
34.3% (49)
Парма
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.6% (48)
1:1 Ничья
29.4% (42)
1:0 Болонья
18.9% (27)
1:2 Парма
4.9% (7)
2:0 Болонья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:2 Болонья
1.4% (2)
3:1 Болонья
1.4% (2)
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