Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Паласио Родриго из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дармиан Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бругман Гастон из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Парма

36' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Сориано Роберто из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Хорошую попытку сделал Карамо Янн . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

26' Эрнани Азеведо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эрнани Азеведо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Парма

22' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Парма

20' Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Плохо сыграл Эрнани Азеведо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Сориано Роберто хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

15' [player1] из команды [team] подал угловой справа.

15' Дармиан Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Жервиньо Куасси из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

14' Удар от ворот произведет Парма

12' Данило Ларанжера из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

10' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Болонья

5' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

5' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

1' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болонья начинает с центра поля