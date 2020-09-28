Болонья
4:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Парма
1:0
16' ГолСориано Роберто
2:0
30' ГолСориано Роберто
3:0
56' ГолОльсен Андреас
60' Желтая карточкаКуцка Юрай
3:1
67' ГолЭрнани Азеведо
70' Желтая карточкаЛорини Венсан
76' Красная карточкаИакопони Симоне
85' Желтая карточкаСансоне Никола
4:1
90' ГолПаласио Родриго
16
Поли
Андреа
99
Барроу
Муса
22
Алвеш
Бруну
17
Дези
Якопо
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Каса РедиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
30'
2:0
56'
60'
67'
3:1
70'
76'
85'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|2
|1
|2.
|Паласио Родриго
|1
|0.5
|3.
|Ольсен Андреас
|1
|0.5
|4.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|1
|0.5
|2.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|2.
|Сансоне Никола
|2
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|4.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|2
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|0
|1
|3.
|Алвеш Бруну
|1
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Лорини Венсан
|1
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Парма
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино
Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Болонья 4:1 Парма
Исход игры
Болонья
58.7% (84)
Ничья
34.3% (49)
Парма
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.6% (48)
1:1 Ничья
29.4% (42)
1:0 Болонья
18.9% (27)
1:2 Парма
4.9% (7)
2:0 Болонья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:2 Болонья
1.4% (2)
3:1 Болонья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!