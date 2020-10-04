Парма
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Эннио Тардини
Верона
1:0
1' ГолКуртич Ясмин
20' Желтая карточкаАлвеш Бруну
66' Желтая карточкаДимарко Федерико
22
Алвеш
Бруну
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
1:0
20'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куртич Ясмин
|1
|0.33
|2.
|Эрнани Азеведо
|1
|0.33
|3.
|Бругман Гастон
|0
|0
|4.
|Карамо Янн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фавилли Андреа
|1
|0.33
|2.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|2
|0
|2.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|3.
|Иакопони Симоне
|0
|1
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Лорини Венсан
|1
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|2.
|Димарко Федерико
|1
|0
|3.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|4.
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Верона
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица
Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус
Последние игры между собой
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Прогнозы на матч Парма 1:0 Верона
Исход игры
Парма
44.3% (70)
Ничья
37.3% (59)
Верона
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.92% (43)
Меньше
72.08% (111)
Обе команды забьют
Да
64.29% (99)
Нет
35.71% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (56)
1:0 Парма
19% (30)
2:1 Парма
17.1% (27)
0:1 Верона
8.2% (13)
1:2 Верона
7.6% (12)
2:0 Парма
6.3% (10)
0:2 Верона
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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