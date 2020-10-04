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  3. Италия
Парма
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Верона
0'
1:0
1' Гол
Куртич Ясмин
20' Желтая карточка
Алвеш Бруну
66' Желтая карточка
Димарко Федерико
85'
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
21
Дермаку
Кастриот
22
Алвеш
Бруну
3
Пеццелла
Джузеппе
14
Куртич
Ясмин
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
1
Сильвестри
Марко
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
11
Фавилли
Андреа
Парма
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

1'
Куртич Ясмин
(Карамо Янн)
1:0
20'
Алвеш Бруну
 
45'
 
Лазович Дарко
Ловато Маттео
58'
 
Сальседо Эдди
Барак Антонин
58'
 
Колли Эбрима
Цаканьи Маттиа
63'
Дармиан Маттео
Лорини Венсан
 
63'
Корнелиус Андреас
Карамо Янн
 
64'
Гальоло Риккардо
Эрнани Азеведо
 
66'
 
Димарко Федерико
74'
Грасси Альберто
Куртич Ясмин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куртич Ясмин 1 0.33
2. Эрнани Азеведо 1 0.33
3. Бругман Гастон 0 0
4. Карамо Янн 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фавилли Андреа 1 0.33
2. Фараони Марко 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Куцка Юрай 2 0
2. Алвеш Бруну 2 0
3. Иакопони Симоне 0 1
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Лорини Венсан 1 0
6. Пеццелла Джузеппе 1 0
Верона
# Игрок      
1. Ди Кармине Самуэль 1 0
2. Димарко Федерико 1 0
3. Фавилли Андреа 1 0
4. Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 0 0 0 100% (1) 0
 Верона 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи
Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица
Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:1 Верона Серия A Парма 2:2 Верона Серия A Верона 3:1 Парма Серия A
Парма 2:0 Верона Серия A Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Интер Милан 1:1 Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Парма 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 158
Парма 44.3% (70)
X 37.3% (59)
Верона 18.4% (29)
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Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Верона
1.40
3.70
15.00
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Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 3.70 15.00
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Прогнозы на матч Парма 1:0 Верона

Исход игры
Парма
44.3% (70)
Ничья
37.3% (59)
Верона
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.92% (43)
Меньше
72.08% (111)
Обе команды забьют
Да
64.29% (99)
Нет
35.71% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (56)
1:0 Парма
19% (30)
2:1 Парма
17.1% (27)
0:1 Верона
8.2% (13)
1:2 Верона
7.6% (12)
2:0 Парма
6.3% (10)
0:2 Верона
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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