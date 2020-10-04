Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Илич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Ловато Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Ловато Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Плохо сыграл Тамез Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Парма имеет хороший шанс забить.

43' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Верона

40' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Куцка Юрай из команды Парма направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Парма

37' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Парма

30' Фавилли Андреа из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Верона

28' Жервиньо Куасси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Парма

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнани Азеведо получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фавилли Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Алвеш Бруну из команды Парма

23' Фараони Марко завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

22' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Илич Иван разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Удар от ворот произведет Парма

9' Верона имеет хороший шанс забить.

7' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бругман Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фавилли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Парма начинает с центра поля