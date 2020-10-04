Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Парма вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 1000 болельщиков

94' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

93' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фавилли Андреа из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Илич Иван из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эбрима Колли из команды Верона отправил кросс в штрафную...

87' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Так близко к голу! [player1] имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил [player2]!

86' Эбрима Колли из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.

85' Удар от ворот произведет Верона

85' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Четин Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Фавилли Андреа из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

77' Выглядело как неплохой момент. Эбрима Колли из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

76' Эбрима Колли из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...

76' Удар от ворот произведет Парма

76' Сальседо Эдди из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

76' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Удар от ворот произведет Верона

74' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

74' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

71' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Димарко Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Отличный пас сделал Тамез Адриен из команды Верона . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

62' Удар от ворот произведет Парма

62' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гюнтер Корай из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Удар от ворот произведет Парма

59' Удар от ворот произведет Верона

58' Тактическая замена. Цаканьи Маттиа уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

56' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

56' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Куртич Ясмин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

53' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Четин Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Парма

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля