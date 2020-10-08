Второй тайм только что стартовал.

На второй тайм у гостей вышел Маевский. Заменил он Хачатуряна.

Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.

Угловой в концовке тайма Грузия зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Джюнейт Чакыр уже посматривает на свой секундомер. Может и не добавит ничего к первому тайму.

44' Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

43' Все игроки из Грузии находятся на своей половине поля, Беларусь долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.

42' Наверное, в этом тайме у нас всё. Один единственный мяч, благодаря назначенному пенальти, скромный показатель.

41' И не торопятся гости атаковать, контролируя мяч на половине поля соперника, ближе к середине.

40' 1:1 - именно такой счет по карточкам жёлтого цвета. Встреча не очень грубая, но остановок всё-таки хотелось бы меньше.

39' Квеквескири сбивает Бахара в середине поля. Жёлтая карточка в руках Чакыра.

39' Михаил Мархель с бровки подгоняет своих, как может. Игра Беларуси его не устраивает.

38' Основная борьба в центре поля, как в начале тайма, никто не решается, чтобы вырваться вперед.

37' Грузия в первом тайме выглядит увереннее, больше старается атаковать. В завершении конечно не очень, но один гол всё-таки забить удалось.

36' Всё в порядке с Хвичей, игру он сможет продолжить.

35' Кварацхелия просит помощи у врачей, пауза у нас в игре.

34' Наумов получает карточку жёлтого цвета за фол, который был заигран.

34' А сейчас уже Хвича Кварацхелия нарушает правила.

33' Казаишвили нарушает правила у центрального круга.

32' Пока команды играют довольно однообразно, все редкие атаки сводятся к проходу по флангу и навесом.

31' Длинная навесная передача в штрафную. Окриашвили безупречно принимает мяч, но тут же судьи фиксируют офсайд.

30' Вступает в игру Лория, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей команды, получил он мяч от своего партнёра.

29' Совсем упал темп в нашем матче, и это безусловно на руку Грузии. На медленной скорости взломать их оборону очень сложно.

28' Грузия начинает все больше и больше играть на удержание счета. Владимир Вайсс прекрасно умеет выстраивать игру от обороны. В своё время с "Сатурном" он ставил рекорды по ничейным исходам в чемпионате.

27' Заброс на Нехайчика по левому флангу не прошел. Не смог Павел догнать этот мяч.

26' Совсем скучно у нас становится. Команды словно согласны на такой результат. А ведь играть ещё прилично.

25' Китеишвили нарушает правила теперь у центральной линии.

24' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

23' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Наумов нарушает.

22' Половина тайма позади, а Беларусь по-прежнему робко и неуверенно ходит на половину поля соперника.

21' Гости опять держат мяч у себя, пытаясь с помощью позиционных атак вскрыть оборону соперника. Пока безуспешно.

20' Бахар наносит плотный удар по воротам. Однако мяч летит мимо цели.

19' Лисакович дал по ногам Кверквелии. Фол в атаке со стороны нападающего московского "Локомотива".

18' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

17' Беларусь долго, очень медленно проводит атаку. Особенно печально то, что до удара дело так и не доходит.

16' Немного встала Грузия, чем позволила сопернику завладеть мячом и устроить перепасовку.

15' Канкава нарушает правила в середине поля.

14' Затяжной перепасовкой в центре поля гости поставлены в тупик и вынуждены просто выжидать.

13' Совершенно не держится мяч у Беларуси, не могут гости никак преодолеть центр поля без потери.

12' Хачатурян упускает мяч за лицевую линию в простой ситуации. Удар от ворот.

11' Много сумбура в центре поля в исполнении гостей, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.

10' Канкава получает по ногам в середине поля. Яблонский был не прав.

9' Первая попытка игроков из Беларуси выйти в атаку оказывается неудачной.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Окриашвили!!!

Окриашвили мощный удар наносит, Хаткевич не угадал

7' Чакыр ставит на точку. Золотов нарушает правила в своей штрафной. Окриашвили падает.

6' Первый угловой зарабатывают игроки Грузии. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

5' Кстати, в случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. А такая необходимость появится при ничейном результате в основное время.

4' Грузия перехватила вновь мяч, однако атаку сообразить не выходит. Хозяева не спешат, играют на своей половине поля.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Джюнейта Чакыра, из Турции. Фиксирует он первое нарушение правил в матче, Хвича пострадал. Бахар был не прав.

2' Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.

1' Грузия проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красной форме футболисты сборной Беларуси.