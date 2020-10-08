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  3. Лига наций УЕФА: Плей-офф: 1/2 финала
Грузия
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Беларусь
0'
1:0
7' Пенальти
Окриашвили Торнике
33' Желтая карточка
Наумов Никита
38' Желтая карточка
Квеквескири Ника
47'
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
7
Канкава
Джаба
16
Квеквескири
Ника
18
Кварацхелия
Хвича
9
Китеишвили
Отар
10
Окриашвили
Торнике
8
Казаишвили
Валерий
12
Хаткевич
Егор
13
Золотов
Николай
3
Мартынович
Александр
4
Наумов
Никита
21
Бордачёв
Максим
10
Бахар
Иван
14
Яблонский
Евгений
9
Эбонг
Макс
23
Нехайчик
Павел
8
Хачатурян
Андрей
17
Лисакович
Виталий
Грузия
4-2-3-1
Беларусь
4-4-2

Ход матча

7'
Окриашвили Торнике
1:0
33'
 
Наумов Никита
38'
Квеквескири Ника
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: + = -
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия
Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия
Беларусь Последние 20 матчей: + = -
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан
Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Грузия 2:2 Беларусь Товарищеские матчи Беларусь 2:0 Грузия Чемпионат Мира Грузия 1:0 Беларусь Чемпионат Мира
  • Второй тайм
  • 48'
    Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.
  • Замена
    47'
    На второй тайм у гостей вышел Маевский. Заменил он Хачатуряна.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм только что стартовал.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Угловой
    45'
    Угловой в концовке тайма Грузия зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • 45'
    Джюнейт Чакыр уже посматривает на свой секундомер. Может и не добавит ничего к первому тайму.
  • 44'
    Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 43'
    Все игроки из Грузии находятся на своей половине поля, Беларусь долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.
  • 42'
    Наверное, в этом тайме у нас всё. Один единственный мяч, благодаря назначенному пенальти, скромный показатель.
  • 41'
    И не торопятся гости атаковать, контролируя мяч на половине поля соперника, ближе к середине.
  • 40'
    1:1 - именно такой счет по карточкам жёлтого цвета. Встреча не очень грубая, но остановок всё-таки хотелось бы меньше.
  • Желтая карточка
    39'
    Квеквескири сбивает Бахара в середине поля. Жёлтая карточка в руках Чакыра.
  • 39'
    Михаил Мархель с бровки подгоняет своих, как может. Игра Беларуси  его не устраивает.
  • 38'
    Основная борьба в центре поля, как в начале тайма, никто не решается, чтобы вырваться вперед.
  • 37'
    Грузия в первом тайме выглядит увереннее, больше старается атаковать. В завершении конечно не очень, но один гол всё-таки забить удалось.
  • 36'
    Всё в порядке с Хвичей, игру он сможет продолжить.
  • Травма, повреждение
    35'
    Кварацхелия просит помощи у врачей, пауза у нас в игре.
  • Желтая карточка
    34'
    Наумов получает карточку жёлтого цвета за фол, который был заигран.
  • Фол, нарушение
    34'
    А сейчас уже Хвича Кварацхелия нарушает правила.
  • Фол, нарушение
    33'
    Казаишвили нарушает правила у центрального круга.
  • 32'
    Пока команды играют довольно однообразно, все редкие атаки сводятся к проходу по флангу и навесом.
  • Офсайд
    31'
    Длинная навесная передача в штрафную. Окриашвили безупречно принимает мяч, но тут же судьи фиксируют офсайд.
  • 30'
    Вступает в игру  Лория, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей команды, получил он мяч от своего партнёра.
  • 29'
    Совсем упал темп в нашем матче, и это безусловно на руку Грузии. На медленной скорости взломать их оборону очень сложно.
  • 28'
    Грузия начинает все больше и больше играть на удержание счета. Владимир Вайсс прекрасно умеет выстраивать игру от обороны. В своё время с "Сатурном" он ставил рекорды по ничейным исходам в чемпионате.
  • 27'
    Заброс на Нехайчика по левому флангу не прошел. Не смог Павел догнать этот мяч.
  • 26'
    Совсем скучно у нас становится. Команды словно согласны на такой результат. А ведь играть ещё прилично.
  • Фол, нарушение
    25'
    Китеишвили нарушает правила теперь у центральной линии.
  • 24'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Наумов нарушает.
  • 22'
    Половина тайма позади, а Беларусь по-прежнему робко и неуверенно ходит на половину поля соперника.
  • 21'
    Гости опять держат мяч у себя, пытаясь с помощью позиционных атак вскрыть оборону соперника. Пока безуспешно.
  • 20'
    Бахар наносит плотный удар по воротам. Однако мяч летит мимо цели.
  • Фол, нарушение
    19'
    Лисакович дал по ногам Кверквелии. Фол в атаке со стороны нападающего московского "Локомотива".
  • 18'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 17'
    Беларусь долго, очень медленно проводит атаку. Особенно печально то, что до удара дело так и не доходит.
  • 16'
    Немного встала Грузия, чем позволила сопернику завладеть мячом и устроить перепасовку.
  • Фол, нарушение
    15'
    Канкава нарушает правила в середине поля.
  • 14'
    Затяжной перепасовкой в центре поля гости поставлены в тупик и вынуждены просто выжидать.
  • 13'
     Совершенно не держится мяч у Беларуси, не могут гости никак преодолеть центр поля без потери.
  • 12'
    Хачатурян упускает мяч за лицевую линию в простой ситуации. Удар от ворот.
  • 11'
    Много сумбура в центре поля в исполнении гостей, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.
  • Фол, нарушение
    10'
    Канкава получает по ногам в середине поля. Яблонский был не прав.
  • 9'
    Первая попытка игроков из Беларуси выйти в атаку оказывается неудачной.
  • Пенальти
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Окриашвили!!!
    Окриашвили мощный удар наносит, Хаткевич не угадал
  • Пенальти!
    7'
    Чакыр ставит на точку. Золотов  нарушает правила в своей штрафной. Окриашвили падает.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой зарабатывают игроки Грузии. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 5'
    Кстати, в случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. А такая необходимость появится при ничейном результате в основное время.
  • 4'
    Грузия перехватила вновь мяч, однако атаку сообразить не выходит. Хозяева не спешат, играют на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Джюнейта Чакыра, из Турции. Фиксирует он первое нарушение правил в матче, Хвича пострадал. Бахар был не прав.
  • 2'
    Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.
  • 1'
    Грузия проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красной форме футболисты сборной Беларуси.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты Грузии.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция полуфинального стыкового матча на Евро-2020 (Путь D) между сборными Грузии и Беларуси.  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 163
Грузия 63.8% (104)
X 25.2% (41)
Беларусь 11% (18)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Беларусь
1.30
5.00
15.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 5.10 19.00
1.25 5.10 17.00
1.29 4.89 15.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.70 1.19 2.90 1.40 2.07 1.81 1.92 1.87 1.66 2.21 1.65 2.22 1.13 5.80 1.09 7.20 1.12 6.10 1.09 12.00 0.00 19.00
6.86 1.12 3.07 1.40 3.86 1.28 3.17 1.38 2.47 1.58 1.83 2.05 1.57 2.50 1.39 3.14 1.49 2.73 1.14 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.27 1.62 1.45 2.75 1.30 3.50 1.22 4.20 1.12 6.10
2.27 1.68 1.86 2.02 1.44 2.89 1.30 3.70 1.15 5.82 1.41 3.05 1.14 6.07 1.11 7.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.38 1.86 1.95 1.38 3.00 1.11 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
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Прогнозы на матч Грузия 1:0 Беларусь

Исход игры
Грузия
63.8% (104)
Ничья
25.2% (41)
Беларусь
11% (18)
Тотал 2.5
Больше
40% (64)
Меньше
60% (96)
Обе команды забьют
Да
61.88% (99)
Нет
38.13% (61)
Популярный счёт
2:1 Грузия
29.4% (48)
1:0 Грузия
29.4% (48)
1:1 Ничья
21.5% (35)
1:2 Беларусь
8% (13)
2:0 Грузия
3.7% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Беларусь
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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