Грузия
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Борис Пайчадзе
Беларусь
1:0
7' ПенальтиОкриашвили Торнике
33' Желтая карточкаНаумов Никита
38' Желтая карточкаКвеквескири Ника
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
Ход матча
7'
33'
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: + = -Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия
Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия
Беларусь Последние 20 матчей: + = -Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан
Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.10
|4.70
|1.19
|—
|—
|2.90
|1.40
|2.07
|1.81
|1.92
|1.87
|1.66
|2.21
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.09
|7.20
|1.12
|6.10
|1.09
|12.00
|0.00
|19.00
|6.86
|1.12
|—
|—
|3.07
|1.40
|3.86
|1.28
|3.17
|1.38
|2.47
|1.58
|1.83
|2.05
|1.57
|2.50
|1.39
|3.14
|1.49
|2.73
|1.14
|6.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Грузия 1:0 Беларусь
Исход игры
Грузия
63.8% (104)
Ничья
25.2% (41)
Беларусь
11% (18)
Тотал 2.5
Больше
40% (64)
Меньше
60% (96)
Обе команды забьют
Да
61.88% (99)
Нет
38.13% (61)
Популярный счёт
2:1 Грузия
29.4% (48)
1:0 Грузия
29.4% (48)
1:1 Ничья
21.5% (35)
1:2 Беларусь
8% (13)
2:0 Грузия
3.7% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Беларусь
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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