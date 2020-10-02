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Грузия
 
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Стадион:
Беларусь

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия
Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия
Беларусь Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан
Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Грузия 2:2 Беларусь Товарищеские матчи Беларусь 2:0 Грузия Чемпионат Мира Грузия 1:0 Беларусь Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 80
    Грузия 60% (48)
    X 27.5% (22)
    Беларусь 12.5% (10)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Беларусь
    2.26
    3.15
    3.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.25 3.10 3.50
    2.25 3.15 3.65
    2.26 3.13 3.68

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.80 1.08 5.40 1.16 2.60 1.57 2.25 1.72 1.90 2.00 1.66 2.21 1.49 2.65 1.21 4.40 1.17 5.30 1.04 9.60 1.03 10.50 0.00 18.00
    7.51 1.11 2.55 1.56 2.21 1.72 1.88 2.02 1.63 2.39 1.49 2.75 1.16 5.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.55 2.46 1.27 3.90 1.06 9.40
    2.43 1.61 2.00 1.90 1.54 2.60 1.36 3.34
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.94 1.81 1.42 2.75 1.13 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.66
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.20
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    Прогнозы на матч Грузия - Беларусь

    Исход игры
    Грузия
    60% (48)
    Ничья
    27.5% (22)
    Беларусь
    12.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (33)
    Меньше
    57.69% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.95% (53)
    Нет
    32.05% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    32.5% (26)
    1:1 Ничья
    25% (20)
    1:0 Грузия
    21.3% (17)
    1:2 Беларусь
    8.8% (7)
    2:0 Грузия
    5% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (2)
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