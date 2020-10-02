Грузия
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Стадион: Борис Пайчадзе
Беларусь
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия
Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия
Беларусь Последние 20 матчей: +8 =3 -9Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан
Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.80
|1.08
|5.40
|1.16
|2.60
|1.57
|2.25
|1.72
|1.90
|2.00
|1.66
|2.21
|1.49
|2.65
|1.21
|4.40
|1.17
|5.30
|1.04
|9.60
|1.03
|10.50
|0.00
|18.00
|7.51
|1.11
|—
|—
|2.55
|1.56
|2.21
|1.72
|1.88
|2.02
|1.63
|2.39
|1.49
|2.75
|—
|—
|1.16
|5.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Грузия - Беларусь
Исход игры
Грузия
60% (48)
Ничья
27.5% (22)
Беларусь
12.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (33)
Меньше
57.69% (45)
Обе команды забьют
Да
67.95% (53)
Нет
32.05% (25)
Популярный счёт
2:1 Грузия
32.5% (26)
1:1 Ничья
25% (20)
1:0 Грузия
21.3% (17)
1:2 Беларусь
8.8% (7)
2:0 Грузия
5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (2)
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