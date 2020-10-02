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Исландия
 
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Стадион:
Румыния

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия
Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия
Румыния Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция
Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Исландия 42.7% (32)
    X 32% (24)
    Румыния 25.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Румыния
    2.65
    3.10
    3.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.45 3.10 3.10
    2.65 3.05 3.00
    2.65 3.06 3.03

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.50 1.07 5.60 1.13 2.60 1.48 2.00 1.86 1.72 2.18 1.55 2.50 1.23 3.95 1.19 4.80 1.05 8.50 1.04 9.20 0.00 16.50
    7.71 1.11 2.71 1.50 2.35 1.65 2.00 1.90 1.71 2.23 1.55 2.57 1.18 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.57 2.44 1.28 3.70 1.05 9.00
    2.51 1.58 2.06 1.84 1.59 2.47 1.39 3.18
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.77
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Исландия - Румыния

    Исход игры
    Исландия
    42.7% (32)
    Ничья
    32% (24)
    Румыния
    25.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.19% (29)
    Меньше
    60.81% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (50)
    Нет
    32.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (21)
    1:0 Исландия
    20% (15)
    2:1 Исландия
    18.7% (14)
    1:2 Румыния
    17.3% (13)
    0:0 Ничья
    4% (3)
    0:1 Румыния
    2.7% (2)
    0:2 Румыния
    2.7% (2)
    2:0 Исландия
    2.7% (2)
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