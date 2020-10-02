Исландия
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Стадион: Лаугардалсвёллур
Румыния
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия
Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия
Румыния Последние 20 матчей: +10 =6 -4Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция
Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Исландия - Румыния
Исход игры
Исландия
42.7% (32)
Ничья
32% (24)
Румыния
25.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (29)
Меньше
60.81% (45)
Обе команды забьют
Да
67.57% (50)
Нет
32.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (21)
1:0 Исландия
20% (15)
2:1 Исландия
18.7% (14)
1:2 Румыния
17.3% (13)
0:0 Ничья
4% (3)
0:1 Румыния
2.7% (2)
0:2 Румыния
2.7% (2)
2:0 Исландия
2.7% (2)
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