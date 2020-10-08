Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Джордан Томпсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе

42' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

40' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Крунич Раде . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Эванс Корри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шехич Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Пьянич Миралем не смог попасть в створ ударом издали

23' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хаджиахметович Амир получил желтую карточку от судьи

18' Эванс Корри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Саничанин Синиша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Головой пробил Мадженнис Джош , но голкипер отбил его в поле!

15' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Крунич Раде забивает!

13' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Отличные скиллы показывает Джеко Эдин , обводя своих соперников

7' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Мадженнис Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру