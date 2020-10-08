Босния и Герцеговина
1:1
Итог после пенальти
Стадион: Грбавица
Северная Ирландия
1:0
14' ГолКрунич Раде
20' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
47' Желтая карточкаКолашинац Сеад
1:1
53' ГолМакгинн Найалл
100' Желтая карточкаПьянич Миралем
108' Желтая карточкаДэвис Стивен
2:1
121' ПенальтиПьянич Миралем
2:2
121' ПенальтиДаллас Стюарт
2:2
121' Не забитый пенальтиХайрадинович Харис
2:3
121' ПенальтиЛафферти Кайл
2:3
121' Не забитый пенальтиВишча Эдин
2:3
121' Не забитый пенальтиСэвилл Джордж
3:3
121' ПенальтиХотич Дино
3:4
121' ПенальтиВашингтон Конор
4:4
121' ПенальтиДжеко Эдин
4:5
121' ПенальтиБойс Лайам
11
Джеко
Эдин
19
Крунич
Раде
13
Эванс
Корри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
19 Крунич РадеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
18 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Душан Бажевич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
Ход матча
14'
1:0
47'
53'
1:1
100'
108'
121'
2:1
121'
2:2
121'
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
Пен
3:4
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.33
|3.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.33
|4.
|Шунич Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Найалл
|1
|0.33
|2.
|Макнейр Пэдди
|1
|0.33
|3.
|Уайт Гэвин
|1
|0.33
|4.
|Лафферти Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|4.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|4.
|Эванс Корри
|1
|0
|5.
|Баллард Дэниэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Северная Ирландия
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия
Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия
Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Дания
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Франция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Швеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Хорватия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Лига A. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Швейцария
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига B. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Норвегия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Лига B. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Словакия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Венгрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Турция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уэльс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Болгария
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Армения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Косово
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Казахстан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Литва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.11
|7.00
|1.10
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.90
|1.96
|1.01
|15.00
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.08
|7.00
|1.01
|15.00
|1.01
|14.00
|—
|—
|—
|—
|4.58
|1.22
|3.20
|1.37
|2.51
|1.56
|1.87
|2.01
|1.63
|2.36
|1.37
|3.21
|1.75
|2.16
|1.46
|2.81
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.15
|5.93
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Исход игры
Босния и Герцеговина
82% (132)
Ничья
11.8% (19)
Северная Ирландия
6.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.09% (86)
Меньше
45.91% (73)
Обе команды забьют
Да
62.26% (99)
Нет
37.74% (60)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
39.8% (64)
1:0 Босния и Герцеговина
22.4% (36)
2:0 Босния и Герцеговина
10.6% (17)
1:1 Ничья
9.3% (15)
1:2 Северная Ирландия
4.3% (7)
3:1 Босния и Герцеговина
4.3% (7)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:2 Босния и Герцеговина
1.2% (2)
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