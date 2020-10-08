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Босния и Герцеговина
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Северная Ирландия
0'
1:0
14' Гол
Крунич Раде
20' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
47' Желтая карточка
Колашинац Сеад
1:1
53' Гол
Макгинн Найалл
100' Желтая карточка
Пьянич Миралем
108' Желтая карточка
Дэвис Стивен
2:1
121' Пенальти
Пьянич Миралем
2:2
121' Пенальти
Даллас Стюарт
2:2
121' Не забитый пенальти
Хайрадинович Харис
2:3
121' Пенальти
Лафферти Кайл
2:3
121' Не забитый пенальти
Вишча Эдин
2:3
121' Не забитый пенальти
Сэвилл Джордж
3:3
121' Пенальти
Хотич Дино
3:4
121' Пенальти
Вашингтон Конор
4:4
121' Пенальти
Джеко Эдин
4:5
121' Пенальти
Бойс Лайам
3:4
Пен' Пенальти
 120'
12
Шехич
Ибрагим
15
Ципетич
Бранимир
3
Ахмедходжич
Анел
17
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
13
Цимирот
Гойко
6
Хаджиахметович
Амир
10
Пьянич
Миралем
8
Вишча
Эдин
11
Джеко
Эдин
19
Крунич
Раде
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
20
Каткарт
Крейг
5
Эванс
Джонни
14
Даллас
Стюарт
13
Эванс
Корри
8
Дэвис
Стивен
6
Сэвилл
Джордж
3
Льюис
Джамал
7
Макгинн
Найалл
21
Мадженнис
Джош
Босния и Герцеговина
4-3-3
Северная Ирландия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.33
2. Крунич Раде 1 0.33
3. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.33
4. Шунич Тони 0 0
Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Найалл 1 0.33
2. Макнейр Пэдди 1 0.33
3. Уайт Гэвин 1 0.33
4. Лафферти Кайл 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 2 0
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Колашинац Сеад 1 0
4. Цимирот Гойко 1 0
Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Каткарт Крейг 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0
4. Эванс Корри 1 0
5. Баллард Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Северная Ирландия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия
Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия
Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Лига наций УЕФА Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Дания Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Исландия Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Швеция Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Хорватия Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Украина Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Германия Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Швейцария Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Норвегия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Северная Ирландия Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Израиль Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словакия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Финляндия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Ирландия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Болгария Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Азербайджан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Армения Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Эстония Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Греция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Косово Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фарерские острова Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Латвия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Мальта Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Андорра Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гибралтар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Босния и Герцеговина 82% (132)
X 11.8% (19)
Северная Ирландия 6.2% (10)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
23.00 1.02 38.00
3.62 1.55 8.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 7.00 1.10 3.60 1.28 2.28 1.67 1.90 1.96 1.01 15.00 1.33 3.30 1.15 5.30 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 14.00
4.58 1.22 3.20 1.37 2.51 1.56 1.87 2.01 1.63 2.36 1.37 3.21 1.75 2.16 1.46 2.81 1.33 3.45 1.15 5.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.71 2.18 1.45 2.70 1.09 7.40 1.04 10.00
2.66 1.51 2.18 1.73 1.70 2.23 1.45 2.86 1.24 4.22 1.12 6.64 1.29 3.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.62 2.27 1.08 7.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
5.55 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия

Исход игры
Босния и Герцеговина
82% (132)
Ничья
11.8% (19)
Северная Ирландия
6.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.09% (86)
Меньше
45.91% (73)
Обе команды забьют
Да
62.26% (99)
Нет
37.74% (60)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
39.8% (64)
1:0 Босния и Герцеговина
22.4% (36)
2:0 Босния и Герцеговина
10.6% (17)
1:1 Ничья
9.3% (15)
1:2 Северная Ирландия
4.3% (7)
3:1 Босния и Герцеговина
4.3% (7)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:2 Босния и Герцеговина
1.2% (2)
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