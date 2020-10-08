Болгария
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Васил Левски
Венгрия
23
Илиев
Пламен
18
Иванов
Галин
18
Шигер
Давид
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Иса ИсмаилНападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
-
15 Ботка ЭндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТамашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.33
|2.
|Неделев Тодор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николич Неманья III
|1
|0.33
|2.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|3.
|Собослаи Доминик
|1
|0.33
|4.
|Кальмар Жолт
|0
|0
|5.
|Беше Барнабаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шигер Давид
|2
|0
|2.
|Фиоло Оттила
|1
|0
|3.
|Ланг Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болгария
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: + = -Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия
Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия
Последние игры между собой
Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Дания
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Исландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Франция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Швеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Хорватия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Лига A. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Швейцария
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига B. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Норвегия
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Северная Ирландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Лига B. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Израиль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Словакия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Турция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Сербия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уэльс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Ирландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Болгария
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Армения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Косово
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Казахстан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Литва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.55
|1.14
|5.70
|1.15
|2.27
|1.62
|2.28
|1.68
|1.94
|1.92
|1.68
|2.26
|1.40
|2.90
|1.27
|4.10
|1.13
|5.80
|1.04
|9.00
|1.03
|12.00
|0.00
|17.00
|7.21
|1.11
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.30
|1.66
|1.95
|1.93
|1.67
|2.29
|1.51
|2.64
|—
|—
|1.17
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болгария 0:0 Венгрия
Исход игры
Болгария
24.7% (40)
Ничья
30.9% (50)
Венгрия
44.4% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.72% (72)
Меньше
55.28% (89)
Обе команды забьют
Да
69.57% (112)
Нет
30.43% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (41)
1:2 Венгрия
23.5% (38)
0:1 Венгрия
14.8% (24)
2:1 Болгария
11.1% (18)
1:0 Болгария
8.6% (14)
2:2 Ничья
4.3% (7)
2:0 Болгария
3.1% (5)
0:2 Венгрия
2.5% (4)
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