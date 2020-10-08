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Болгария
1:3
Конец матча

Стадион:
Венгрия
0'
0:1
17' Гол
Орбан Вилли
0:2
47' Гол
Кальмар Жолт
55' Желтая карточка
Ланг Адам
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Ланг Адам
0:3
75' Гол
Николич Неманья III
88' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
1:3
89' Гол
Йомов Георгий
90'+6
23
Илиев
Пламен
6
Сисиньо
Неусиано
3
Терзиев
Георги
15
Божиков
Васил
14
Недялков
Антон
12
Карабелев
Янис
16
Малинов
Кристиян
9
Карагерен
Бирсент
8
Неделев
Тодор
18
Иванов
Галин
10
Краев
Божидар
1
Гулач
Петер
6
Орбан
Вилли
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
5
Фиоло
Оттила
18
Шигер
Давид
8
Надь
Адам
13
Кальмар
Жолт
11
Холендер
Филип
9
Сцалай
Адам
20
Шаллаи
Роланд
Болгария
4-2-3-1
Венгрия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.33
2. Йомов Георгий 1 0.33
3. Иса Исмаил 0 0
4. Неделев Тодор 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николич Неманья III 2 0.67
2. Кальмар Жолт 1 0.33
3. Орбан Вилли 1 0.33
4. Шаллаи Роланд 1 0.33
5. Собослаи Доминик 1 0.33
6. Беше Барнабаш 0 0
7. Хандья Силвестер 0 0

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 0
2. Шигер Давид 2 0
3. Фиоло Оттила 1 0
4. Газдаг Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 100% (1) 0 0
 Венгрия 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: + = -
Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия
Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия 1:1 Болгария Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Дания Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Исландия Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Швеция Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Хорватия Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Украина Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Германия Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Швейцария Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Норвегия 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Северная Ирландия 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Израиль 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словакия 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Финляндия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Ирландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Болгария Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Азербайджан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Армения Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Эстония Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Греция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Косово Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фарерские острова Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Латвия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Мальта Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Андорра Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гибралтар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Болгария 24.7% (40)
X 30.9% (50)
Венгрия 44.4% (72)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
43.00 16.00 1.04
80.00 18.00 1.02
10.20 3.52 1.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.14 5.70 1.15 3.15 1.35 2.28 1.68 1.94 1.92 1.68 2.26 2.75 1.44 1.27 4.10 1.10 6.80 1.04 9.00 1.08 7.77 0.00 17.00
4.98 1.19 3.62 1.31 2.50 1.57 4.28 1.24 3.06 1.40 2.39 1.62 1.80 2.09 2.49 1.57 2.05 1.83 1.61 2.41 1.40 3.07 1.61 2.40 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.52 2.55 1.33 3.25 1.07 9.50 1.02 13.00
1.75 2.16 1.46 2.83 1.17 5.30 1.35 3.34 1.24 4.23 1.12 6.66
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.04 1.72 1.45 2.50 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Болгария 1:3 Венгрия онлайн

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Прогнозы на матч Болгария 1:3 Венгрия

Исход игры
Болгария
24.7% (40)
Ничья
30.9% (50)
Венгрия
44.4% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.72% (72)
Меньше
55.28% (89)
Обе команды забьют
Да
69.57% (112)
Нет
30.43% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (41)
1:2 Венгрия
23.5% (38)
0:1 Венгрия
14.8% (24)
2:1 Болгария
11.1% (18)
1:0 Болгария
8.6% (14)
2:2 Ничья
4.3% (7)
2:0 Болгария
3.1% (5)
0:2 Венгрия
2.5% (4)
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