VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сцалай Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Неделев Тодор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Холендер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Болгария

35' Отличный пас сделал Надь Адам из команды Венгрия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Карагерен Бирсент получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Карагерен Бирсент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Венгрия имеет хороший шанс забить.

32' Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе

31' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Венгрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Иванов Галин получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Венгрия

27' Ох, нехорошо это выглядит. Иванов Галин получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Иванов Галин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Иванов Галин не смог попасть в створ ударом издали

25' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Болгария

21' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Надь Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Салаи Аттила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Венгрия будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Г О О О О Л - Орбан Вилли изменил счет на табло!

15' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Болгария

12' Болгария имеет хороший шанс забить.

11' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

10' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

9' Венгрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Венгрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Венгрия

4' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Венгрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Венгрия

2' Неделев Тодор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болгария начинает с центра поля