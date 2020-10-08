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Норвегия
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сербия
0' 12'
1
Ярстейн
Руне
14
Элабделлауи
Омар
4
Региниуссен
Торе
3
Айер
Кристоффер
2
Алеесами
Хайтам
10
Эдегор
Мартин
15
Берге
Сандер
19
Хенриксен
Маркус
8
Йохансен
Стефан
23
Холанн
Эрлинг
9
Сорлот
Александр
12
Райкович
Предраг
5
Миленкович
Никола
13
Митрович
Стефан
11
Коларов
Александар
19
Ристич
Михайло
6
Максимович
Неманья
8
Гудель
Неманья
17
Лазович
Дарко
10
Тадич
Душан
21
Джуричич
Филип
9
Митрович
Александр
Норвегия
4-4-2
Сербия
3-4-1-2

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 3 1
2. Сорлот Александр 2 0.67
3. Эльюнусси Мохамед 1 0.33
4. Йохансен Стефан 0 0
5. Элабделлауи Омар 0 0
6. Алеесами Хайтам 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 1 0.33
2. Лазович Дарко 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Линнес Мартин 1 0
2. Сорлот Александр 1 0
3. Мелинг Биргер 1 0
4. Холанн Эрлинг 1 0
5. Норманн Матиас 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 1 1
2. Тадич Душан 1 0
3. Костич Филип 1 0
4. Максимович Никола 1 0
5. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0
 Сербия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: + = -
Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова
Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия
Сербия Последние 20 матчей: + = -
Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург
Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Дания Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Исландия 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Швеция Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Хорватия Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Украина Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Германия Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Швейцария Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Норвегия 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Северная Ирландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Израиль 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словакия 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Финляндия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Ирландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Болгария 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Азербайджан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Северная Македония 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Армения Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Эстония Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Греция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Косово 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фарерские острова Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Латвия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Мальта Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Андорра Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гибралтар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Ристич в центре поля подтолкнул в спину Сорлота.
  • 14'
    Ристич на левом фланге оступился и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    13'
    Норвежцы сумели забрать мяч. Заброс на Холанна хорош, но Эрлинг смог выиграть борьбу за мяч с нарушением правил.
  • 12'
    Хозяева организовали первую позиционную атаку. К штрафной площади сербской команды пока подобраться не смогли.
  • 11'
    Лазович справа сместился к центру, а вот его передача в штрафную площадь на Митровича не прошла.
  • Угловой
    10'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. У ворот норвежской сборной напряжённо, но прицельного удара никто нанести не смог.
  • 9'
    Удар Лазовича справа из пределов штрафной площади успели заблокировать Берге с Йохансенем.
  • Опасный момент
    8'
    Тадич слева отправил к воротам Джуричича, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 7'
    Стартовые минуты активнее проводят гости. Норвежцы пока нек угрожают воротам соперников.
  • 6'
    Тадич справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда никто из партнёров не успел прибежать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Айер на фланге врезал ногой по голове Тадичу.
  • 4'
    Ничейного результата сегодня не будет. Если основное время завершится вничью - будет назначено дополнительное. Далее - в случае необходимости выявления победителя будет серия пенальти.
  • 3'
    После навеса Тадича справа Максимович головой пробил немного левее ворот.
  • 2'
    Сборная Норвегии играет в красной форме, сборная Сербии - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Уллеваале"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию полуфинального матча пути С Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Норвегии и Сербии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 164
    Норвегия 40.2% (66)
    X 36.6% (60)
    Сербия 23.2% (38)
    Все прогнозы
    2.01 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Сербия
    2.20
    3.45
    3.76
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.25 3.40
2.08 3.45 3.75
2.07 3.44 3.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.80 1.06 3.35 1.32 2.55 1.55 2.06 1.77 1.81 2.07 1.44 2.80 1.30 3.75 1.13 6.00 1.09 6.50 1.02 11.50
3.36 1.35 2.95 1.43 2.54 1.55 2.06 1.82 1.81 2.08 1.60 2.42 1.40 3.06 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00
2.80 1.47 2.30 1.66 1.79 2.09 1.50 2.68 1.36 3.26
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.48 1.63 2.10 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.93
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Норвегия 0:0 Сербия

Исход игры
Норвегия
40.2% (66)
Ничья
36.6% (60)
Сербия
23.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
49.38% (80)
Меньше
50.62% (82)
Обе команды забьют
Да
79.63% (129)
Нет
20.37% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (50)
2:1 Норвегия
25.6% (42)
1:2 Сербия
13.4% (22)
1:0 Норвегия
10.4% (17)
0:1 Сербия
5.5% (9)
2:2 Ничья
3.7% (6)
1:3 Сербия
2.4% (4)
3:1 Норвегия
1.8% (3)
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