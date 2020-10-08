15
Берге
Сандер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хансен АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роков ЭмилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|3
|1
|2.
|Сорлот Александр
|2
|0.67
|3.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.33
|4.
|Йохансен Стефан
|0
|0
|5.
|Элабделлауи Омар
|0
|0
|6.
|Алеесами Хайтам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|1
|0.33
|2.
|Лазович Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линнес Мартин
|1
|0
|2.
|Сорлот Александр
|1
|0
|3.
|Мелинг Биргер
|1
|0
|4.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|1
|1
|2.
|Тадич Душан
|1
|0
|3.
|Костич Филип
|1
|0
|4.
|Максимович Никола
|1
|0
|5.
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: + = -Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова
Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия
Сербия Последние 20 матчей: + = -Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург
Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Дания
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Исландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Франция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Швеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Хорватия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Лига A. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Швейцария
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига B. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Норвегия
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Северная Ирландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Лига B. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Израиль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Словакия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Турция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Сербия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уэльс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Ирландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Болгария
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Армения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Косово
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Казахстан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Литва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.80
|1.03
|7.80
|1.06
|3.35
|1.32
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.06
|1.77
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.30
|3.75
|1.13
|6.00
|1.09
|6.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.35
|2.95
|1.43
|2.54
|1.55
|2.06
|1.82
|1.81
|2.08
|1.60
|2.42
|1.40
|3.06
|1.27
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Норвегия 0:0 Сербия
Исход игры
Норвегия
40.2% (66)
Ничья
36.6% (60)
Сербия
23.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
49.38% (80)
Меньше
50.62% (82)
Обе команды забьют
Да
79.63% (129)
Нет
20.37% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (50)
2:1 Норвегия
25.6% (42)
1:2 Сербия
13.4% (22)
1:0 Норвегия
10.4% (17)
0:1 Сербия
5.5% (9)
2:2 Ничья
3.7% (6)
1:3 Сербия
2.4% (4)
3:1 Норвегия
1.8% (3)
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