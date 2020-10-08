Лазович справа сместился к центру, а вот его передача в штрафную площадь на Митровича не прошла.

Хозяева организовали первую позиционную атаку. К штрафной площади сербской команды пока подобраться не смогли.

Норвежцы сумели забрать мяч. Заброс на Холанна хорош, но Эрлинг смог выиграть борьбу за мяч с нарушением правил.

Ристич на левом фланге оступился и упустил мяч за боковую линию поля.

Ристич в центре поля подтолкнул в спину Сорлота.

10' Гости исполнили первый угловой удар в матче. У ворот норвежской сборной напряжённо, но прицельного удара никто нанести не смог.

9' Удар Лазовича справа из пределов штрафной площади успели заблокировать Берге с Йохансенем.

8' Тадич слева отправил к воротам Джуричича, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

7' Стартовые минуты активнее проводят гости. Норвежцы пока нек угрожают воротам соперников.

6' Тадич справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда никто из партнёров не успел прибежать.

5' Айер на фланге врезал ногой по голове Тадичу.

4' Ничейного результата сегодня не будет. Если основное время завершится вничью - будет назначено дополнительное. Далее - в случае необходимости выявления победителя будет серия пенальти.

3' После навеса Тадича справа Максимович головой пробил немного левее ворот.

2' Сборная Норвегии играет в красной форме, сборная Сербии - в белой.