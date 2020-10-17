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Серкль Брюгге
5:2
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
4' Гол
Кануте Франк
1:1
14' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
2:1
31' Пенальти
Хотич Дино
3:1
57' Гол
Угбо Ике
3:2
64' Пенальти
Яремчук Роман
4:2
78' Гол
Угбо Ике
5:2
82' Гол
Марселен Жан
90'+5
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
24
Марселен
Жан
4
Таравель
Жереми
2
Victor
Vitinho2
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
1
Болат
Синан
15
Мохаммади
Милад
32
Пластун
Игорь
21
Ханше-Ольсен
Андреас
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
22
Марре
Сулейман
11
Ньянгбо
Андерсон
7
Яремчук
Роман
20
Букари
Осман
29
Депуатр
Лоран
Серкль Брюгге
4-3-3
Гент
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 4 (1) 0.44
2. Хотич Дино 3 (1) 0.33
3. Guy Mbenza 2 0.22
4. Мусаба Антони 2 0.22
5. Азар Килиан 1 0.11
6. Кануте Франк 1 0.11
7. Марселен Жан 1 0.11
8. Victor Vitinho2 1 0.11
9. Thibo Somers 1 0.11
10. Таравель Жереми 0 0
11. Оггас Кевин 0 0
12. Dimitar Velkovski 0 0
13. Charles Vanhoutte 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 3 (1) 0.33
2. Депуатр Лоран 2 0.22
3. Пластун Игорь 2 0.22
4. Дорш Никлас 2 (1) 0.22
5. Кумс Свен 1 0.11
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.11
7. Ньянгбо Андерсон 1 0.11
8. Самуаз Матисс 1 0.11
9. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.11
10. Букари Осман 0 0
11. Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 2 0
3. Азар Килиан 2 0
4. Хотич Дино 1 0
5. Угбо Ике 1 0
6. Бейтс Дэвид 1 0
7. Кануте Франк 1 0
8. Марселен Жан 1 0
9. Charles Vanhoutte 1 0
10. Robbe Decostere 1 0
11. Thibo Somers 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Депуатр Лоран 1 0
5. Арсланаджич Дино 1 0
6. Ботака Жордан 1 0
7. Марре Сулейман 1 0
8. Дорш Никлас 1 0
9. Овусу Элиша 1 0
10. Кастро-Монтес Алессио 1 0
11. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 0 43.75% (7)
 Гент 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Гент: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Серкль Брюгге 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 3:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Гент 4:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Гент Первый дивизион А
Серкль Брюгге 1:1 Гент Товарищеские матчи Гент 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:4 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Гент 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:5 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Гент 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 3:0 Серкль Брюгге Кубок Гент 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Гент Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Брюгге 8 6 0 2 21 - 5 18
3. Беерсхот-Вильрейк 2:0 9 6 0 3 18 - 17 18
4. Стандард 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
6. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
7. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
8. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
9. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Кортрейк 0:0 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
12. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
13. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
14. Мехелен 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
16. Сент-Трюйден 0:2 9 1 3 5 6 - 15 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 8 0 3 5 3 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.17 6.50 17.00
1.57 3.15 6.25
2.95 3.85 2.10
3.60 3.30 2.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 5.00 1.19 4.20 1.22 2.40 1.50 2.10 1.74 1.98 1.87 1.76 2.07 5.40 1.14 1.80 2.01 1.32 3.20 2.10 1.65 1.07 6.50 3.05 1.35 1.01 11.50 1.45 2.65 1.42 2.75
11.00 1.00 4.80 1.14 3.90 1.22 2.41 1.54 1.94 1.86 1.62 2.44 1.33 3.32 1.22 3.88 1.08 6.55 1.06 7.00
5.43 1.17 4.91 1.19 2.31 1.67 2.04 1.85 1.79 2.10 3.05 1.40 2.65 1.51 2.26 1.68 1.88 2.00 1.67 2.29 1.50 2.71 1.43 2.94 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.39 1.53 1.61 2.31 1.19 4.40 1.29 3.40 1.18 4.55
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
3.23 1.38 2.56 1.55 1.91 1.97 3.25 1.36 2.68 1.50 2.10 1.79 1.67 2.29 1.66 2.31 1.39 3.10 1.14 6.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.07 1.73 1.55 2.37 1.33 3.10
5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.41
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Букмекер Да Нет
2.50 1.48
Где смотреть матч Серкль Брюгге 5:2 Гент онлайн

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