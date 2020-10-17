Серкль Брюгге
5:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Гент
1:0
4' ГолКануте Франк
1:1
14' ГолХанше-Ольсен Андреас
2:1
31' ПенальтиХотич Дино
3:1
57' ГолУгбо Ике
3:2
64' ПенальтиЯремчук Роман
4:2
78' ГолУгбо Ике
5:2
82' ГолМарселен Жан
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Andi Koshi
-
-
34 Thibo Somers
-
21 Warleson
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
4'
1:0
14'
31'
2:1
57'
3:1
64'
3:2
78'
4:2
82'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|4 (1)
|0.44
|2.
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.33
|3.
|Guy Mbenza
|2
|0.22
|4.
|Мусаба Антони
|2
|0.22
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.11
|6.
|Кануте Франк
|1
|0.11
|7.
|Марселен Жан
|1
|0.11
|8.
|Victor Vitinho2
|1
|0.11
|9.
|Thibo Somers
|1
|0.11
|10.
|Таравель Жереми
|0
|0
|11.
|Оггас Кевин
|0
|0
|12.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|13.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|3 (1)
|0.33
|2.
|Депуатр Лоран
|2
|0.22
|3.
|Пластун Игорь
|2
|0.22
|4.
|Дорш Никлас
|2 (1)
|0.22
|5.
|Кумс Свен
|1
|0.11
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.11
|7.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.11
|8.
|Самуаз Матисс
|1
|0.11
|9.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.11
|10.
|Букари Осман
|0
|0
|11.
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|2
|0
|3.
|Азар Килиан
|2
|0
|4.
|Хотич Дино
|1
|0
|5.
|Угбо Ике
|1
|0
|6.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|7.
|Кануте Франк
|1
|0
|8.
|Марселен Жан
|1
|0
|9.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|10.
|Robbe Decostere
|1
|0
|11.
|Thibo Somers
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|6.
|Ботака Жордан
|1
|0
|7.
|Марре Сулейман
|1
|0
|8.
|Дорш Никлас
|1
|0
|9.
|Овусу Элиша
|1
|0
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|11.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|43.75% (7)
|Гент
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Гент: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Серкль Брюгге 1:1 Гент Товарищеские матчи Гент 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:4 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Гент 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:5 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Гент 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 3:0 Серкль Брюгге Кубок Гент 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Гент Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Брюгге
|8
|6
|0
|2
|21 - 5
|18
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:0
|9
|6
|0
|3
|18 - 17
|18
|4.
|Стандард
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|7.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|8.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|9.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Кортрейк
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|12.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|13.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Мехелен
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|0:2
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|11.00
|1.02
|5.00
|1.19
|4.20
|1.22
|2.40
|1.50
|2.10
|1.74
|1.98
|1.87
|1.76
|2.07
|5.40
|1.14
|1.80
|2.01
|1.32
|3.20
|—
|—
|2.10
|1.65
|—
|—
|1.07
|6.50
|3.05
|1.35
|1.01
|11.50
|1.45
|2.65
|1.42
|2.75
|11.00
|1.00
|4.80
|1.14
|3.90
|1.22
|2.41
|1.54
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.22
|3.88
|—
|—
|1.08
|6.55
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.43
|1.17
|—
|—
|4.91
|1.19
|2.31
|1.67
|2.04
|1.85
|1.79
|2.10
|3.05
|1.40
|2.65
|1.51
|2.26
|1.68
|1.88
|2.00
|1.67
|2.29
|1.50
|2.71
|1.43
|2.94
|1.23
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.39
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|—
|—
|1.18
|4.55
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.38
|2.56
|1.55
|1.91
|1.97
|3.25
|1.36
|2.68
|1.50
|2.10
|1.79
|1.67
|2.29
|1.66
|2.31
|1.39
|3.10
|1.14
|6.22
|—
|—