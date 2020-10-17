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Мехелен
1:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
35' Желтая карточка
Issa Kabore
1:0
54' Гол
Siemen Voet
55' Вторая желтая карточка
Issa Kabore
1:1
71' Гол
Йонкхеере Михил
1:2
75' Гол
Макаренко Евгений
75' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
90'+5
1
Куке
Гетан
29
Issa
Kabore
14
Siemen
Voet
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
7
Хайреманс
Джеффри
13
Joachim
Van
Damme
16
Схоофс
Роб
20
Энгвалль
Густав
9
William
Togui
19
Мрабти
Керим
1
Якубех
Адам
30
Д'Эне
Кристоф
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
2
Petar
Golubovic
27
Йонкхеере
Михил
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
4
Gilles
Dewaele
51
Оканси
Эрик
7
Номбе
Мбойо
Мехелен
4-3-3
Кортрейк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aster Vranckx 3 0.33
2. Мрабти Керим 1 0.11
3. William Togui 1 0.11
4. Де Камарго Игор 1 0.11
5. Хайреманс Джеффри 1 0.11
6. Ванлерберге Йорди 1 0.11
7. Siemen Voet 1 0.11
8. Сторм Никола 1 (1) 0.11
9. Issa Kabore 0 0
10. Энгвалль Густав 0 0
11. Jules van Cleemput 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 4 (1) 0.44
2. Gilles Dewaele 1 0.11
3. Макаренко Евгений 1 0.11
4. Йонкхеере Михил 1 0.11
5. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.11
6. Оканси Эрик 1 0.11
7. Faiz Selemani IV 1 0.11
8. Terem Moffi 1 0.11
9. Д'Эне Кристоф 0 0
10. Christophe Lepoint 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 5 0
2. Issa Kabore 3 1
3. Бейкер Лукас 3 0
4. Aster Vranckx 3 0
5. Бушири Рокки 2 0
6. Де Камарго Игор 1 0
7. Кайя Онур 1 0
8. Хайреманс Джеффри 1 0
9. Схоофс Роб 1 0
10. Пейре Тибо 1 0
11. Ванлерберге Йорди 1 0
12. Куке Гетан 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Faiz Selemani IV 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
7. Ружо Лукас 1 0
8. Аджагун Абдул 1 0
9. Petar Golubovic 1 0
10. Де Сар Жюльен 1 0
11. Номбе Мбойо 1 0
12. Якубех Адам 1 0
13. Оканси Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Кортрейк 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде
Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Мехелен 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 2:0 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Брюгге 8 6 0 2 21 - 5 18
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
6. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
7. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
8. Кортрейк 9 4 2 3 11 - 10 14
9. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
10. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
12. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
13. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
14. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
15. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 8 0 3 5 3 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Исса Каборе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.42 3.65 11.50
74.00 9.50 1.04
1.83 3.62 4.40
1.27 5.07 16.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.90 1.23 11.00 1.02 2.25 1.60 3.30 1.31 1.22 4.00 1.91 1.89 1.68 2.17 1.13 5.40 1.21 4.10 1.05 8.50 1.07 8.30 1.06 8.90
13.50 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.23 1.73 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.85 1.03 8.80 1.03 8.90
3.90 1.27 3.33 1.35 2.74 1.48 2.07 1.82 3.87 1.28 3.23 1.37 2.58 1.54 1.93 1.95 1.64 2.34 1.44 2.89 1.53 2.61 1.54 2.59 1.16 5.52 1.16 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.18 1.69 1.11 5.80 1.15 4.70 1.10 6.25
3.60 1.29 2.34 1.60 1.58 2.38 1.19 4.65 1.13 6.05
1.56 2.51 1.33 3.46 1.10 7.52 1.49 2.74 1.35 3.34 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.28 3.45
4.70 1.19 3.12 1.36 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Мехелен 1:2 Кортрейк онлайн

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