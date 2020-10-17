Мехелен
1:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Кортрейк
35' Желтая карточкаIssa Kabore
1:0
54' ГолSiemen Voet
55' Вторая желтая карточкаIssa Kabore
1:1
71' ГолЙонкхеере Михил
1:2
75' ГолМакаренко Евгений
75' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
29
Issa
Kabore
14
Siemen
Voet
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
14 Siemen VoetЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
35'
54'
1:0
55'
71'
75'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aster Vranckx
|3
|0.33
|2.
|Мрабти Керим
|1
|0.11
|3.
|William Togui
|1
|0.11
|4.
|Де Камарго Игор
|1
|0.11
|5.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.11
|6.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.11
|7.
|Siemen Voet
|1
|0.11
|8.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.11
|9.
|Issa Kabore
|0
|0
|10.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|11.
|Jules van Cleemput
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|4 (1)
|0.44
|2.
|Gilles Dewaele
|1
|0.11
|3.
|Макаренко Евгений
|1
|0.11
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0.11
|5.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.11
|6.
|Оканси Эрик
|1
|0.11
|7.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.11
|8.
|Terem Moffi
|1
|0.11
|9.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|10.
|Christophe Lepoint
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|5
|0
|2.
|Issa Kabore
|3
|1
|3.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|4.
|Aster Vranckx
|3
|0
|5.
|Бушири Рокки
|2
|0
|6.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|7.
|Кайя Онур
|1
|0
|8.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|9.
|Схоофс Роб
|1
|0
|10.
|Пейре Тибо
|1
|0
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|12.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|7.
|Ружо Лукас
|1
|0
|8.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|9.
|Petar Golubovic
|1
|0
|10.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|11.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|12.
|Якубех Адам
|1
|0
|13.
|Оканси Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Кортрейк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде
Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Брюгге
|8
|6
|0
|2
|21 - 5
|18
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|7.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|10.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|12.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|13.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|15.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.23
|—
|—
|11.00
|1.02
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.91
|1.89
|1.68
|2.17
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.07
|8.30
|1.06
|8.90
|13.50
|1.00
|—
|—
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.50
|1.19
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.20
|1.14
|4.85
|1.03
|8.80
|1.03
|8.90
|3.90
|1.27
|3.33
|1.35
|2.74
|1.48
|2.07
|1.82
|3.87
|1.28
|3.23
|1.37
|2.58
|1.54
|1.93
|1.95
|1.64
|2.34
|1.44
|2.89
|1.53
|2.61
|1.54
|2.59
|1.16
|5.52
|—
|—
|1.16
|5.64
|—
|—
|—
|—