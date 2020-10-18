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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Парма
0'
0:1
26' Гол
Эрнани Азеведо
1:1
28' Гол
Самир Каэтано
32' Желтая карточка
Бекао Родриго
44' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
51'
88
Николас
Андраде
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
5
Оуведжан
Томас
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
Удинезе
3-5-2
Парма
4-3-1-2

Ход матча

26'
0:1
Эрнани Азеведо
(Гальоло Риккардо)
28'
Самир Каэтано
(Оуведжан Томас)
1:1
32'
Бекао Родриго
 
44'
Арслан Толгай-Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самир Каэтано 1 0.25
2. Оуведжан Томас 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.5
2. Куртич Ясмин 1 0.25
3. Бругман Гастон 0 0
4. Гальоло Риккардо 0 0
5. Карамо Янн 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 1 0
2. Арслан Толгай-Али 1 0
3. Бекао Родриго 1 0
Парма
# Игрок      
1. Куцка Юрай 2 0
2. Алвеш Бруну 2 0
3. Иакопони Симоне 0 1
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Лорини Венсан 1 0
6. Пеццелла Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 0 0 0 0 0
 Парма 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто
Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Парма: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Парма Серия A Удинезе 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Удинезе Серия A
Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Парма 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
18. Удинезе 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Торино Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 151
Удинезе 49% (74)
X 35.1% (53)
Парма 15.9% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Парма
2.07
3.70
4.05
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.02 3.00 4.05
2.08 3.25 3.70
2.20 3.45 3.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 7.80 1.06 2.50 1.53 2.75 1.52 3.90 1.25 1.70 2.15 1.47 2.80 1.65 2.22 1.13 6.00 1.17 4.90 1.02 11.00
10.00 1.01 9.00 1.04 3.46 1.31 2.56 1.47 1.93 1.97 1.47 2.77 1.28 3.50 1.11 5.70 1.08 6.35 1.00 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.18 4.75 1.13 6.40
3.12 1.36 2.01 1.80 1.44 2.79 1.14 5.85 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.47 1.68 2.10 1.28 3.45
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Парма

Исход игры
Удинезе
49% (74)
Ничья
35.1% (53)
Парма
15.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
65.33% (98)
Нет
34.67% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Удинезе
25.2% (38)
2:1 Удинезе
17.9% (27)
1:2 Парма
10.6% (16)
2:0 Удинезе
4% (6)
0:1 Парма
3.3% (5)
3:2 Удинезе
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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