Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Парма имеет хороший шанс забить.

41' Удар от ворот произведет Парма

40' Удар от ворот произведет Парма

40' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удинезе имеет хороший шанс забить.

36' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Пеццелла Джузеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Отличные скиллы показывает Эрнани Азеведо , обводя своих соперников

26' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

24' Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Николас Андраде взял и забрал мяч на выходе

23' Удинезе имеет хороший шанс забить.

21' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Парма

18' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

17' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Парма имеет хороший шанс забить.

15' Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Удар от ворот произведет Удинезе

15' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бругман Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Удар от ворот произведет Парма

10' Какой промах! Самир Каэтано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

10' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Удинезе

8' Ласанья Кевин из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

7' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Плохо сыграл Куртич Ясмин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Парма имеет хороший шанс забить.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Парма начинает с центра поля