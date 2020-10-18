Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удинезе имеет хороший шанс забить.

95' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Г О О О О Л - Пуссетто Игнасио из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!

89' Удинезе имеет хороший шанс забить.

88' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Удинезе имеет хороший шанс забить.

86' Парма имеет хороший шанс забить.

86' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

84' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удинезе имеет хороший шанс забить.

81' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Удинезе

79' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Парма

78' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

78' Удинезе имеет хороший шанс забить.

77' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Николас Андраде взял и забрал мяч на выходе

77' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Иакопони Симоне получил желтую карточку от судьи

71' Удинезе имеет хороший шанс забить.

70' Парма имеет хороший шанс забить.

69' Карамо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Удар от ворот произведет Парма

64' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Бругман Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Судья подбегает и показывает Бругман Гастон из команды Парма отложенную желтую карточку за фол.

56' Удар от ворот произведет Удинезе

56' Пеццелла Джузеппе не смог попасть в створ ударом издали

56' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Г О О О О Л - Иакопони Симоне уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

52' Перейра Роберто нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

50' Удар от ворот произведет Парма

49' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Эрнани Азеведо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

49' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

47' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удинезе имеет хороший шанс забить.

47' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота