Удинезе
3:2
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Парма
0:1
26' ГолЭрнани Азеведо
1:1
28' ГолСамир Каэтано
32' Желтая карточкаБекао Родриго
45' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
2:1
52' Гол в свои воротаИакопони Симоне
57' Желтая карточкаБругман Гастон
2:2
70' ГолКарамо Янн
73' Желтая карточкаИакопони Симоне
3:2
89' ГолПуссетто Игнасио
90' Желтая карточкаМакенго Жан-Виктор
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
28'
1:1
32'
52'
2:1
57'
70'
2:2
73'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самир Каэтано
|1
|0.25
|2.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.25
|3.
|Окака Стефано
|0
|0
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.5
|2.
|Карамо Янн
|1
|0.25
|3.
|Куртич Ясмин
|1
|0.25
|4.
|Бругман Гастон
|0
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|1
|0
|2.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|3.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|4.
|Бекао Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Бругман Гастон
|1
|0
|6.
|Лорини Венсан
|1
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Парма
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Парма: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Рома
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Торино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 3:2 Парма
Исход игры
Удинезе
49% (74)
Ничья
35.1% (53)
Парма
15.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
65.33% (98)
Нет
34.67% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Удинезе
25.2% (38)
2:1 Удинезе
17.9% (27)
1:2 Парма
10.6% (16)
2:0 Удинезе
4% (6)
0:1 Парма
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Удинезе
1.3% (2)
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