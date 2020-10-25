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Парма
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Специя
0'
5' Желтая карточка
Грасси Альберто
6' Желтая карточка
Побега Томмазо
10'
1
Сепе
Луиджи
8
Грасси
Альберто
2
Иакопони
Симоне
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
33
Куцка
Юрай
94
Проведель
Иван
7
Сала
Джакопо
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
26
Побега
Томмазо
16
Бартоломей
Паоло
10
Агум
Люсьен
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Парма
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

5'
Грасси Альберто
 
6'
 
Побега Томмазо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.4
2. Карамо Янн 1 0.2
3. Куртич Ясмин 1 0.2
4. Бругман Гастон 0 0
5. Гальоло Риккардо 0 0
6. Пеццелла Джузеппе 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.6
2. Фариас Диего 1 0.2
3. Верде Даниэле 1 0.2
4. Терци Клаудио 0 0
5. Гьяси Эммануэль 0 0
6. Рафаэл Биттенкур 0 0
7. Риччи Матео 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Бругман Гастон 1 0
6. Лорини Венсан 1 0
7. Пеццелла Джузеппе 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Зут Йерун 1 0
3. Фариас Диего 1 0
4. Сала Джакопо 1 0
5. Гьяси Эммануэль 1 0
6. Дейола Алессандро 1 0
7. Риччи Матео 1 0
8. Рамос Хуан 1 0
9. Хабот Юлиан 1 0
10. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2) 0
 Специя 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи
Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло
Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя

Последние игры между собой

Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 0:2 Парма Серия B Парма 0:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 9
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
11. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12. Беневенто 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 12 7
13. Специя 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Парма 83.6% (127)
X 13.8% (21)
Специя 2.6% (4)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Специя
2.05
3.82
3.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.60 3.60
2.00 3.70 3.85
2.00 3.82 3.82
2.00 3.64 3.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.20 1.03 3.95 1.23 3.10 1.37 2.21 1.71 2.05 1.80 1.86 2.04 1.63 2.35 1.41 2.95 1.19 4.70 1.14 5.40 1.05 9.10 1.04 9.70
12.50 1.03 10.75 1.05 4.05 1.25 3.10 1.38 2.10 1.82 1.61 2.34 1.41 2.95 1.21 4.55 1.16 5.40 1.05 10.50
4.11 1.25 3.01 1.41 2.45 1.59 2.07 1.80 1.84 2.04 1.59 2.45 1.46 2.81 1.38 3.16 1.13 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.76 1.47 2.65 1.16 5.30
3.20 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59 1.14 5.65 1.12 6.15
3.21 1.37 2.64 1.51 2.07 1.82 1.65 2.32 1.46 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.38 2.90
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.18
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Парма 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:0 Специя

Исход игры
Парма
83.6% (127)
Ничья
13.8% (21)
Специя
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.45% (49)
Меньше
67.55% (102)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Парма
38.8% (59)
2:1 Парма
27.6% (42)
2:0 Парма
13.8% (21)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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