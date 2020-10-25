Парма
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Эннио Тардини
Специя
5' Желтая карточкаГрасси Альберто
6' Желтая карточкаПобега Томмазо
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
22
Хабот
Юлиан
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.4
|2.
|Карамо Янн
|1
|0.2
|3.
|Куртич Ясмин
|1
|0.2
|4.
|Бругман Гастон
|0
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.6
|2.
|Фариас Диего
|1
|0.2
|3.
|Верде Даниэле
|1
|0.2
|4.
|Терци Клаудио
|0
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|6.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|7.
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Бругман Гастон
|1
|0
|6.
|Лорини Венсан
|1
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Зут Йерун
|1
|0
|3.
|Фариас Диего
|1
|0
|4.
|Сала Джакопо
|1
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|6.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|7.
|Риччи Матео
|1
|0
|8.
|Рамос Хуан
|1
|0
|9.
|Хабот Юлиан
|1
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Специя
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло
Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя
Последние игры между собой
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|11.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.20
|1.03
|3.95
|1.23
|3.10
|1.37
|2.21
|1.71
|2.05
|1.80
|1.86
|2.04
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.70
|1.14
|5.40
|1.05
|9.10
|1.04
|9.70
|12.50
|1.03
|10.75
|1.05
|4.05
|1.25
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.21
|4.55
|1.16
|5.40
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.11
|1.25
|3.01
|1.41
|2.45
|1.59
|2.07
|1.80
|1.84
|2.04
|1.59
|2.45
|1.46
|2.81
|1.38
|3.16
|—
|—
|1.13
|6.51
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Парма 0:0 Специя
Исход игры
Парма
83.6% (127)
Ничья
13.8% (21)
Специя
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.45% (49)
Меньше
67.55% (102)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Парма
38.8% (59)
2:1 Парма
27.6% (42)
2:0 Парма
13.8% (21)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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