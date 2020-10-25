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Парма
2:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
5' Желтая карточка
Грасси Альберто
6' Желтая карточка
Побега Томмазо
23' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
0:1
28' Гол
Хабот Юлиан
0:2
31' Гол
Агудело Кевин
1:2
34' Гол
Гальоло Риккардо
85' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
90' Желтая карточка
Зом Симон
2:2
90' Пенальти
Куцка Юрай
90'+5
1
Сепе
Луиджи
8
Грасси
Альберто
2
Иакопони
Симоне
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
11
Корнелиус
Андреас
33
Куцка
Юрай
27
Жервиньо
Куасси
94
Проведель
Иван
7
Сала
Джакопо
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
16
Бартоломей
Паоло
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Парма
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

5'
Грасси Альберто
 
6'
 
Побега Томмазо
23'
Эрнани Азеведо
 
28'
0:1
Хабот Юлиан
(Бастони Симоне)
31'
0:2
Агудело Кевин
(Нзола М'Бала)
34'
Гальоло Риккардо
1:2
53'
Карамо Янн
Эрнани Азеведо
 
53'
Сиприен Вилан
Бругман Гастон
 
54'
 
Эстевес Науэль
Побега Томмазо
54'
 
Феррер Сальвадор
Сала Джакопо
62'
 
Верде Даниэле
Агудело Кевин
63'
 
Дель Орко Кристиан
Бастони Симоне
79'
Зом Симон
Куртич Ясмин
 
82'
 
Пикколи Роберто
Нзола М'Бала
85'
 
Феррер Сальвадор
90'
Зом Симон
 
90'
Куцка Юрай
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.4
2. Гальоло Риккардо 1 0.2
3. Карамо Янн 1 0.2
4. Куртич Ясмин 1 0.2
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.2
6. Бругман Гастон 0 0
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.6
2. Фариас Диего 1 0.2
3. Верде Даниэле 1 0.2
4. Хабот Юлиан 1 0.2
5. Агудело Кевин 1 0.2
6. Терци Клаудио 0 0
7. Гьяси Эммануэль 0 0
8. Рафаэл Биттенкур 0 0
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Нзола М'Бала 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Бругман Гастон 1 0
6. Лорини Венсан 1 0
7. Грасси Альберто 1 0
8. Эрнани Азеведо 1 0
9. Пеццелла Джузеппе 1 0
10. Зом Симон 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Феррер Сальвадор 2 0
3. Зут Йерун 1 0
4. Фариас Диего 1 0
5. Сала Джакопо 1 0
6. Гьяси Эммануэль 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Риччи Матео 1 0
9. Рамос Хуан 1 0
10. Хабот Юлиан 1 0
11. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Специя 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи
Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло
Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя

Последние игры между собой

Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 0:2 Парма Серия B Парма 0:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Фиорентина 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Парма 83.6% (127)
X 13.8% (21)
Специя 2.6% (4)
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2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.00 0.00 1.50
16.00 4.10 1.33
2.00 3.82 3.82
26.28 4.82 1.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
8.50 1.06 9.20 1.03 3.05 1.37 3.10 1.37 2.21 1.71 5.90 1.12 1.86 2.04 1.63 2.35 2.00 1.80 1.19 4.70 1.16 2.55 1.05 9.10 1.01 15.00 1.01 15.00
12.50 1.03 10.75 1.05 4.05 1.25 3.10 1.38 2.10 1.82 1.61 2.34 1.41 2.95 1.21 4.55 1.16 5.40 1.05 10.50
2.88 1.43 2.51 1.55 2.14 1.74 1.81 2.05 1.62 2.35 1.45 2.82 1.59 2.45 1.46 2.81 1.81 2.08 1.50 2.68 1.92 1.96 1.56 2.52 1.40 3.07 1.70 2.23 1.45 2.86 1.52 2.63 1.41 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.33 1.60 2.07 1.76 1.24 4.00 1.16 5.30 1.50 2.55 1.04 10.00
3.20 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59 1.14 5.65 1.12 6.15
2.00 1.86 1.65 2.31 1.29 3.68 1.65 2.32 1.46 2.83 1.30 3.57 1.16 5.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.38 2.90
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Парма 2:2 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Парма 2:2 Специя

Исход игры
Парма
83.6% (127)
Ничья
13.8% (21)
Специя
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.45% (49)
Меньше
67.55% (102)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Парма
38.8% (59)
2:1 Парма
27.6% (42)
2:0 Парма
13.8% (21)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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