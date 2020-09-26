  1. Футбол
  2. Матчи
Пахтакор
1:1
Перерыв
Эстегляль Тегеран
0'
4' Желтая карточка
Amir Arsalan Motahari
5' Желтая карточка
Кримец Егор
0:1
32' Гол
Карими Али II
1:1
43' Гол
Черан Драган
25
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
15
Кримец
Егор
5
Исмаилов
Анзур
34
Сайфиев
Фаррух
20
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
9
Машарипов
Джалолиддин
77
Дердийок
Эрен
1
Seyed
Hosseini1
70
Mohammad
Daneshgar
5
Aref
Gholami
4
Чешми
Рузбех
3
Milad
Zakipour
66
Rigi
Masoud
6
Карими
Али
II
8
Farshid
Esmaeili
7
Диабате
Шейк
10
Mehdi
Ghaedi
72
Amir
Arsalan
Motahari
Пахтакор
4-2-3-1
Эстегляль Тегеран
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Amir Arsalan Motahari
5'
Кримец Егор
 
32'
0:1
Карими Али II
43'
Черан Драган
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черан Драган 2 0.29
2. Сергеев Игорь 2 0.29
3. Машарипов Джалолиддин 2 0.29
4. Дердийок Эрен 1 0.14
5. Азамов Шерзод 1 0.14
Эстегляль Тегеран
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Arsalan Motahari 2 0.4
2. Карими Али II 2 0.4
3. Диабате Шейк 1 0.2
4. Mehdi Ghaedi 1 0.2

Карточки

Пахтакор
# Игрок      
1. Исмаилов Анзур 2 0
2. Комилов Акрам 2 0
3. Суюнов Элдорбек 0 1
4. Черан Драган 1 0
5. Кримец Егор 1 0
6. Сабирходжаев Сардор 1 0
7. Abrorbek Ismoilov 1 0
Эстегляль Тегеран
# Игрок      
1. Hrvoje Milic1 2 0
2. Гафури Вурия 1 0
3. Arash Rezavand 1 0
4. Amir Arsalan Motahari 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пахтакор 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Эстегляль Тегеран 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Пахтакор Последние 20 матчей: + = -
Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор
Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -
Эстегляль Тегеран 3:0 Аль-Ахли Джидда Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 1:1 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 1:1 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сеул 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Сидней 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Черан Драган бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Кримец Егор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Amir Arsalan Motahari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Эстегляль Тегеран
2.55
3.15
3.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 2.30 4.05
2.38 3.15 3.08
2.45 3.07 3.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.08 6.25 1.12 2.83 1.43 2.03 1.79 1.60 2.45 1.28 3.68 1.19 4.65 1.06 8.90 1.05 9.10 1.00 17.75
2.73 1.47 2.38 1.59 2.03 1.82 1.73 2.13 1.56 2.45 1.47 2.72 1.21 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.58 1.49 1.64 2.23 1.33 3.26 1.07 7.90 1.05 9.20
2.56 1.52 2.10 1.76 1.62 2.32 1.40 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.34 2.11 1.71 1.51 2.52 1.16 5.05 1.11 6.35
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