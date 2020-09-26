Пахтакор
1:1
Перерыв
Эстегляль Тегеран
4' Желтая карточкаAmir Arsalan Motahari
5' Желтая карточкаКримец Егор
0:1
32' ГолКарими Али II
1:1
43' ГолЧеран Драган
15
Кримец
Егор
10
Черан
Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кримец ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Rigi MasoudПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mehdi GhaediПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Гафури ВурияЗащитник
- Полузащитник
-
42 Fardin Rabet
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Ghalenoei
Ход матча
5'
32'
0:1
43'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черан Драган
|2
|0.29
|2.
|Сергеев Игорь
|2
|0.29
|3.
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0.29
|4.
|Дердийок Эрен
|1
|0.14
|5.
|Азамов Шерзод
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Arsalan Motahari
|2
|0.4
|2.
|Карими Али II
|2
|0.4
|3.
|Диабате Шейк
|1
|0.2
|4.
|Mehdi Ghaedi
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исмаилов Анзур
|2
|0
|2.
|Комилов Акрам
|2
|0
|3.
|Суюнов Элдорбек
|0
|1
|4.
|Черан Драган
|1
|0
|5.
|Кримец Егор
|1
|0
|6.
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0
|7.
|Abrorbek Ismoilov
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hrvoje Milic1
|2
|0
|2.
|Гафури Вурия
|1
|0
|3.
|Arash Rezavand
|1
|0
|4.
|Amir Arsalan Motahari
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пахтакор
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Эстегляль Тегеран
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор
Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -Эстегляль Тегеран 3:0 Аль-Ахли Джидда Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|1:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.10
|1.08
|6.25
|1.12
|2.83
|1.43
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.60
|2.45
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.65
|1.06
|8.90
|1.05
|9.10
|1.00
|17.75
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.47
|2.38
|1.59
|2.03
|1.82
|1.73
|2.13
|1.56
|2.45
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.21
|4.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—