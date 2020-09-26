  1. Футбол
  2. Матчи
Пахтакор
2:1
Конец матча
Эстегляль Тегеран
0'
4' Желтая карточка
Amir Arsalan Motahari
5' Желтая карточка
Кримец Егор
0:1
32' Гол
Карими Али II
1:1
43' Гол
Черан Драган
2:1
47' Гол
Сабирходжаев Сардор
74' Желтая карточка
Mohammad Daneshgar
77' Желтая карточка
Arash Rezavand
84' Желтая карточка
Суюнов Элдорбек
87' Желтая карточка
Milad Zakipour
89' Желтая карточка
Сайфиев Фаррух
90' Желтая карточка
Mehdi Ghaedi
90'+5
25
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
15
Кримец
Егор
5
Исмаилов
Анзур
34
Сайфиев
Фаррух
20
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
9
Машарипов
Джалолиддин
77
Дердийок
Эрен
1
Seyed
Hosseini1
70
Mohammad
Daneshgar
5
Aref
Gholami
4
Чешми
Рузбех
3
Milad
Zakipour
66
Rigi
Masoud
6
Карими
Али
II
8
Farshid
Esmaeili
7
Диабате
Шейк
10
Mehdi
Ghaedi
72
Amir
Arsalan
Motahari
Пахтакор
4-2-3-1
Эстегляль Тегеран
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Amir Arsalan Motahari
5'
Кримец Егор
 
32'
0:1
Карими Али II
43'
Черан Драган
(Алиджанов Хожиакбар)
1:1
47'
Сабирходжаев Сардор
(Алиджанов Хожиакбар)
2:1
53'
 
Arash Rezavand
Amir Arsalan Motahari
68'
 
Zakaria Moradi
Farshid Esmaeili
73'
Сергеев Игорь
Дердийок Эрен
 
73'
Сиддиков Жавохир
Хамдамов Достонбек
 
74'
 
Mohammad Daneshgar
77'
 
Arash Rezavand
79'
 
Farshid Bagheri
Rigi Masoud
84'
Суюнов Элдорбек
 
84'
Козак Владимир
Сабирходжаев Сардор
 
87'
 
Milad Zakipour
89'
Сайфиев Фаррух
 
90'
Азамов Шерзод
Сайфиев Фаррух
 
90'
 
Mehdi Ghaedi
90'
Abrorbek Ismoilov
Алиджанов Хожиакбар
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черан Драган 2 0.29
2. Сергеев Игорь 2 0.29
3. Машарипов Джалолиддин 2 0.29
4. Дердийок Эрен 1 0.14
5. Сабирходжаев Сардор 1 0.14
6. Азамов Шерзод 1 0.14
7. Алиджанов Хожиакбар 0 0
Эстегляль Тегеран
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Arsalan Motahari 2 0.4
2. Карими Али II 2 0.4
3. Диабате Шейк 1 0.2
4. Mehdi Ghaedi 1 0.2

Карточки

Пахтакор
# Игрок      
1. Суюнов Элдорбек 1 1
2. Исмаилов Анзур 2 0
3. Комилов Акрам 2 0
4. Черан Драган 1 0
5. Кримец Егор 1 0
6. Сабирходжаев Сардор 1 0
7. Сайфиев Фаррух 1 0
8. Abrorbek Ismoilov 1 0
Эстегляль Тегеран
# Игрок      
1. Arash Rezavand 2 0
2. Hrvoje Milic1 2 0
3. Гафури Вурия 1 0
4. Amir Arsalan Motahari 1 0
5. Mohammad Daneshgar 1 0
6. Milad Zakipour 1 0
7. Mehdi Ghaedi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пахтакор 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Эстегляль Тегеран 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Пахтакор Последние 20 матчей: + = -
Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор
Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -
Эстегляль Тегеран 3:0 Аль-Ахли Джидда Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сеул 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Сидней 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Черан Драган бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Кримец Егор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Amir Arsalan Motahari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 7.70 27.00
2.38 3.15 3.08
2.45 3.07 3.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.08 6.25 1.12 2.83 1.43 2.03 1.79 1.60 2.45 1.28 3.68 1.19 4.65 1.06 8.90 1.05 9.10 1.00 17.75
2.73 1.47 2.38 1.59 2.03 1.82 1.73 2.13 1.56 2.45 1.47 2.72 1.21 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.58 1.49 1.64 2.23 1.33 3.26 1.07 7.90 1.05 9.20
2.56 1.52 2.10 1.76 1.62 2.32 1.40 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.34 2.11 1.71 1.51 2.52 1.16 5.05 1.11 6.35
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