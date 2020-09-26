Пахтакор
2:1
Конец матча
Эстегляль Тегеран
4' Желтая карточкаAmir Arsalan Motahari
5' Желтая карточкаКримец Егор
0:1
32' ГолКарими Али II
1:1
43' ГолЧеран Драган
2:1
47' ГолСабирходжаев Сардор
74' Желтая карточкаMohammad Daneshgar
77' Желтая карточкаArash Rezavand
84' Желтая карточкаСуюнов Элдорбек
87' Желтая карточкаMilad Zakipour
89' Желтая карточкаСайфиев Фаррух
90' Желтая карточкаMehdi Ghaedi
15
Кримец
Егор
10
Черан
Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кримец ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Rigi MasoudПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mehdi GhaediПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Гафури ВурияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Fardin Rabet
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Ghalenoei
Ход матча
5'
32'
0:1
43'
47'
77'
84'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черан Драган
|2
|0.29
|2.
|Сергеев Игорь
|2
|0.29
|3.
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0.29
|4.
|Дердийок Эрен
|1
|0.14
|5.
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0.14
|6.
|Азамов Шерзод
|1
|0.14
|7.
|Алиджанов Хожиакбар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Arsalan Motahari
|2
|0.4
|2.
|Карими Али II
|2
|0.4
|3.
|Диабате Шейк
|1
|0.2
|4.
|Mehdi Ghaedi
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Суюнов Элдорбек
|1
|1
|2.
|Исмаилов Анзур
|2
|0
|3.
|Комилов Акрам
|2
|0
|4.
|Черан Драган
|1
|0
|5.
|Кримец Егор
|1
|0
|6.
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0
|7.
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|8.
|Abrorbek Ismoilov
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Arash Rezavand
|2
|0
|2.
|Hrvoje Milic1
|2
|0
|3.
|Гафури Вурия
|1
|0
|4.
|Amir Arsalan Motahari
|1
|0
|5.
|Mohammad Daneshgar
|1
|0
|6.
|Milad Zakipour
|1
|0
|7.
|Mehdi Ghaedi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пахтакор
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Эстегляль Тегеран
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор
Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -Эстегляль Тегеран 3:0 Аль-Ахли Джидда Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.10
|1.08
|6.25
|1.12
|2.83
|1.43
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.60
|2.45
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.65
|1.06
|8.90
|1.05
|9.10
|1.00
|17.75
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.47
|2.38
|1.59
|2.03
|1.82
|1.73
|2.13
|1.56
|2.45
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.21
|4.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—