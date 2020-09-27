Персеполис
0:0
Первый тайм: 28'
Аль-Садд
81
Лак
Хамед
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
19
Амири
Вахид
16
Хухи
Буалем
19
Нам
Тхэ-Хи
45
Афиф
Акрам
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
- Полузащитник
-
66 Milad SarlakПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ali Shojaei
-
-
-
-
Главный тренер: Даеи Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эллиси БахааПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.29
|2.
|Shoja Khalilzadeh
|2
|0.29
|3.
|Амири Вахид
|1
|0.14
|4.
|Isa Al Khatir
|1
|0.14
|5.
|Mehdi Abdi Qara
|1
|0.14
|6.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бунеджах Багдад
|4
|0.57
|2.
|Аль-Хаидос Хассан
|3
|0.43
|3.
|Афиф Акрам
|3
|0.43
|4.
|Табата Родриго
|1
|0.14
|5.
|Касорла Санти
|1
|0.14
|6.
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Arman Ramezani
|2
|0
|2.
|Алишах Омид
|1
|0
|3.
|Лак Хамед
|1
|0
|4.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|5.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0
|6.
|Немати Сиамак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бунеджах Багдад
|2
|0
|2.
|Педру Коррейя
|1
|0
|3.
|Husam Hassunin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Персеполис
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|Аль-Садд
|0
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда
Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -Сепахан 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд
Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|0:0
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.08
|8.10
|1.06
|—
|—
|2.55
|1.48
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.14
|1.71
|1.52
|2.42
|1.70
|2.15
|1.45
|2.65
|1.17
|4.70
|1.13
|5.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|9.00
|1.02
|7.90
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.58
|1.49
|—
|—
|1.87
|2.01
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.29
|3.40
|1.11
|5.90
|1.08
|6.30
|1.00
|11.75
|5.98
|1.12
|—
|—
|2.98
|1.39
|2.36
|1.59
|2.06
|1.77
|1.74
|2.10
|1.54
|2.48
|1.42
|2.85
|1.65
|2.26
|1.46
|2.75
|1.32
|3.41
|—
|—
|1.11
|6.78
|—
|—