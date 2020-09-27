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  2. Матчи
Персеполис
1:0
Конец матча
Аль-Садд
0'
64' Желтая карточка
Амири Вахид
81' Желтая карточка
Milad Sarlak
1:0
88' Гол
Isa Al Khatir
89' Желтая карточка
Isa Al Khatir
90' Желтая карточка
Бунеджах Багдад
90' Красная карточка
Немати Сиамак
90'+7
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
6
Канаани
Хуссейн
3
Shoja
Khalilzadeh
77
Агаи
Саид
8
Ноуроллахи
Ахмад
66
Milad
Sarlak
5
Ресан
Башар
19
Амири
Вахид
14
Ehsan
Pahlavan
72
Isa
Al
Khatir
1
Аль-Шееб
Саад
2
Педру
Коррейя
16
Хухи
Буалем
6
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
13
Гильерме
дос
Сантос
7
Ваад
Мохаммед
19
Нам
Тхэ-Хи
18
Касорла
Санти
45
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
Персеполис
4-2-3-1
Аль-Садд
4-1-4-1

Ход матча

64'
Амири Вахид
 
66'
 
Аль-Хаидос Хассан
Ваад Мохаммед
81'
Milad Sarlak
 
84'
Камябиниа Камаледдин
Milad Sarlak
 
84'
Алишах Омид
Ресан Башар
 
84'
Mehdi Abdi Qara
Ehsan Pahlavan
 
88'
Isa Al Khatir
(Алишах Омид)
1:0
89'
Isa Al Khatir
 
90'
 
Бунеджах Багдад
90'
Немати Сиамак
 
90'
 
Musaab Khoder
Сальман Тарек
90'
 
Табата Родриго
Нам Тхэ-Хи
90'
Хоссейни Джалаледдин
Isa Al Khatir
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.29
2. Isa Al Khatir 2 0.29
3. Shoja Khalilzadeh 2 0.29
4. Амири Вахид 1 0.14
5. Mehdi Abdi Qara 1 0.14
6. Ресан Башар 1 (1) 0.14
7. Алишах Омид 0 0
Аль-Садд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бунеджах Багдад 4 0.57
2. Аль-Хаидос Хассан 3 0.43
3. Афиф Акрам 3 0.43
4. Табата Родриго 1 0.14
5. Касорла Санти 1 0.14
6. Али-Абдуллатиф Нашим 1 0.14

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Немати Сиамак 1 1
2. Arman Ramezani 2 0
3. Алишах Омид 1 0
4. Лак Хамед 1 0
5. Амири Вахид 1 0
6. Ноуроллахи Ахмад 1 0
7. Isa Al Khatir 1 0
8. Shoja Khalilzadeh 1 0
9. Milad Sarlak 1 0
Аль-Садд
# Игрок      
1. Бунеджах Багдад 3 0
2. Педру Коррейя 1 0
3. Husam Hassunin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Персеполис 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3)
 Аль-Садд 0 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда
Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -
Сепахан 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд
Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Персеполис 2:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 1:0 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 0:1 Персеполис Лига чемпионов АФК
Персеполис 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 3:1 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сеул 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Сидней 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.00 2.10 2.80
7.20 1.40 4.40
5.40 3.86 1.62
9.23 1.28 5.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.45 2.62 8.10 1.06 1.04 9.00 2.65 1.48 2.14 1.71 1.07 7.50 1.70 2.15 1.45 2.65 1.02 11.00 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00
9.00 1.02 7.90 1.05 3.26 1.32 2.58 1.49 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.11 5.90 1.08 6.30 1.00 11.75
1.31 3.36 1.17 4.88 1.40 2.93 1.28 3.61 1.21 4.28 1.44 2.77 1.74 2.10 1.54 2.48 1.16 5.10 1.65 2.26 1.46 2.75 1.32 3.41 1.11 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.25 3.75 1.97 1.83 1.15 5.00 1.13 5.50 1.01 12.60
2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86 1.12 6.00 1.08 7.30
1.76 2.07 1.47 2.69 1.17 4.82 1.56 2.46 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60
3.78 1.26 2.55 1.50 1.66 2.19 1.26 3.78 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Персеполис 1:0 Аль-Садд онлайн

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