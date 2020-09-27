Персеполис
1:0
Конец матча
Аль-Садд
64' Желтая карточкаАмири Вахид
81' Желтая карточкаMilad Sarlak
1:0
88' ГолIsa Al Khatir
89' Желтая карточкаIsa Al Khatir
90' Желтая карточкаБунеджах Багдад
90' Красная карточкаНемати Сиамак
81
Лак
Хамед
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
19
Амири
Вахид
16
Хухи
Буалем
19
Нам
Тхэ-Хи
45
Афиф
Акрам
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
- Полузащитник
-
66 Milad SarlakПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ali Shojaei
-
-
-
-
Главный тренер: Даеи Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эллиси БахааПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
64'
81'
88'
1:0
89'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.29
|2.
|Isa Al Khatir
|2
|0.29
|3.
|Shoja Khalilzadeh
|2
|0.29
|4.
|Амири Вахид
|1
|0.14
|5.
|Mehdi Abdi Qara
|1
|0.14
|6.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.14
|7.
|Алишах Омид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бунеджах Багдад
|4
|0.57
|2.
|Аль-Хаидос Хассан
|3
|0.43
|3.
|Афиф Акрам
|3
|0.43
|4.
|Табата Родриго
|1
|0.14
|5.
|Касорла Санти
|1
|0.14
|6.
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Немати Сиамак
|1
|1
|2.
|Arman Ramezani
|2
|0
|3.
|Алишах Омид
|1
|0
|4.
|Лак Хамед
|1
|0
|5.
|Амири Вахид
|1
|0
|6.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|7.
|Isa Al Khatir
|1
|0
|8.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0
|9.
|Milad Sarlak
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бунеджах Багдад
|3
|0
|2.
|Педру Коррейя
|1
|0
|3.
|Husam Hassunin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Персеполис
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|Аль-Садд
|0
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда
Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -Сепахан 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд
Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.45
|2.62
|—
|—
|8.10
|1.06
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.14
|1.71
|1.07
|7.50
|1.70
|2.15
|1.45
|2.65
|1.02
|11.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|9.00
|1.02
|—
|—
|7.90
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.58
|1.49
|—
|—
|1.87
|2.01
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.29
|3.40
|1.11
|5.90
|1.08
|6.30
|1.00
|11.75
|1.31
|3.36
|1.17
|4.88
|1.40
|2.93
|1.28
|3.61
|1.21
|4.28
|1.44
|2.77
|1.74
|2.10
|1.54
|2.48
|1.16
|5.10
|1.65
|2.26
|1.46
|2.75
|1.32
|3.41
|—
|—
|1.11
|6.78
|—
|—