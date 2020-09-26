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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаверц Кай 3 3
2. Абрахам Тэмми 1 1
3. Жиру Оливье 1 1
4. Баркли Росс 1 1
5. Чилвел Бенджамин 0 0
6. Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
Челси
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0
 Челси 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги
Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 26.8% (11)
    X 31.7% (13)
    Челси 41.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Челси
    3.45
    3.86
    2.18
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.40 3.45 2.15
    3.38 3.86 2.13
    3.19 3.66 2.16
    3.45 3.51 2.18

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.50 1.03 4.20 1.20 3.35 1.29 2.20 1.67 1.97 1.84 1.73 2.11 1.45 2.60 1.22 3.95 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60
    13.75 1.03 12.25 1.03 4.40 1.22 3.60 1.30 2.26 1.71 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.95 1.07 8.90
    12.02 1.03 10.16 1.04 4.22 1.19 3.55 1.28 2.27 1.66 1.79 2.08 1.51 2.60 1.24 3.82 1.18 4.32 1.07 6.74 1.06 7.96 1.02 13.97 1.02 14.37
    4.69 1.21 2.70 1.50 2.24 1.69 2.00 1.87 1.75 2.14 1.59 2.43 1.48 2.71 1.18 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.18 1.68 1.50 2.50 1.17 4.70
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    3.43 1.30 2.35 1.62 1.57 2.45 1.19 4.24 1.13 4.85 1.03 11.22 1.03 12.24
    2.85 1.45 2.24 1.69 1.75 2.16 1.52 2.61 1.35 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.37
    1.52 2.49
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    26.8% (11)
    Ничья
    31.7% (13)
    Челси
    41.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    31.7% (13)
    1:1 Ничья
    22% (9)
    2:1 Тоттенхэм
    17.1% (7)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    0:1 Челси
    4.9% (2)
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