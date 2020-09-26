Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаверц Кай
|3
|3
|2.
|Абрахам Тэмми
|1
|1
|3.
|Жиру Оливье
|1
|1
|4.
|Баркли Росс
|1
|1
|5.
|Чилвел Бенджамин
|0
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Челси
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: + = -Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси
Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.20
|1.20
|3.35
|1.29
|—
|—
|2.20
|1.67
|1.97
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.22
|3.95
|1.17
|4.60
|1.06
|8.00
|1.05
|8.60
|—
|—
|—
|—
|13.75
|1.03
|12.25
|1.03
|4.40
|1.22
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.19
|4.95
|1.07
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.02
|1.03
|10.16
|1.04
|4.22
|1.19
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.27
|1.66
|—
|—
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.24
|3.82
|1.18
|4.32
|1.07
|6.74
|1.06
|7.96
|1.02
|13.97
|1.02
|14.37
|—
|—
|—
|—
|4.69
|1.21
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.24
|1.69
|2.00
|1.87
|1.75
|2.14
|1.59
|2.43
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.18
|5.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.50
|2.50
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.55
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.62
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.24
|1.13
|4.85
|1.03
|11.22
|1.03
|12.24
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.24
|1.69
|1.75
|2.16
|1.52
|2.61
|1.35
|3.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Исход игры
Тоттенхэм
26.8% (11)
Ничья
31.7% (13)
Челси
41.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
31.7% (13)
1:1 Ничья
22% (9)
2:1 Тоттенхэм
17.1% (7)
2:2 Ничья
7.3% (3)
3:2 Тоттенхэм
4.9% (2)
0:1 Челси
4.9% (2)
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