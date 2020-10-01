76
Уильямс
Неко
16
Груйич
Марко
17
Джонс
Кёртис
59
Уилсон
Гарри
20
Жота
Диогу
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
59 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Минамино Такуми
|2
|2
|2.
|Джонс Кёртис
|2
|2
|3.
|Ориги Дивок
|1
|1
|4.
|Шакири Джердан
|1
|1
|5.
|Груйич Марко
|1
|1
|6.
|Эллиотт Харви
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкетиа Эдди
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.70
|1.11
|5.00
|1.17
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.17
|1.74
|2.28
|1.67
|1.97
|1.90
|1.77
|2.12
|1.44
|2.80
|1.32
|3.40
|1.14
|5.20
|1.12
|5.80
|1.04
|9.80
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.00
|5.10
|1.15
|4.95
|1.18
|—
|—
|2.86
|1.53
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.70
|2.10
|1.40
|2.77
|1.24
|3.64
|1.08
|6.15
|1.07
|6.65
|1.01
|9.90
|—
|—
|12.22
|1.03
|11.22
|1.03
|4.35
|1.19
|3.63
|1.27
|—
|—
|2.29
|1.63
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.26
|3.69
|1.19
|4.36
|1.07
|7.18
|1.07
|7.50
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.18
|—
|—
|2.78
|1.46
|2.45
|1.58
|2.18
|1.72
|1.91
|1.96
|1.69
|2.23
|1.56
|2.51
|—
|—
|1.21
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.80
|1.45
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.20
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.19
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.58
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.13
|1.14
|5.04
|1.03
|11.22
|1.03
|12.04
|—
|—
|3.12
|1.39
|2.47
|1.58
|1.86
|2.01
|1.59
|2.43
|1.41
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
88.7% (134)
Ничья
6.6% (10)
Арсенал
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
85.23% (127)
Меньше
14.77% (22)
Обе команды забьют
Да
86.58% (129)
Нет
13.42% (20)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
53.6% (81)
3:1 Ливерпуль
13.9% (21)
3:2 Ливерпуль
7.3% (11)
2:0 Ливерпуль
6.6% (10)
1:0 Ливерпуль
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:2 Арсенал
2.6% (4)
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