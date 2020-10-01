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Ливерпуль
 
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Стадион:
Арсенал
13
Адриан
Сан-Мигель
76
Уильямс
Неко
Ris
Williams3
4
Ван
Дейк
Виргил
7
Милнер
Джеймс
16
Груйич
Марко
17
Джонс
Кёртис
59
Уилсон
Гарри
18
Минамино
Такуми
20
Жота
Диогу
11
Салах
Мохамед
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
31
Колашинац
Сеад
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
7
Сака
Букайо
Ливерпуль
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Минамино Такуми 2 2
2. Джонс Кёртис 2 2
3. Ориги Дивок 1 1
4. Шакири Джердан 1 1
5. Груйич Марко 1 1
6. Эллиотт Харви 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкетиа Эдди 1 1

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
Арсенал
# Игрок      
1. Эльнени Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Арсенал 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Суперкубок Арсенал 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Ливерпуль 88.7% (134)
    X 6.6% (10)
    Арсенал 4.6% (7)
    Все прогнозы
    2.04 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    2.20
    4.40
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.70 4.30 4.30
    2.20 4.40 3.10
    2.07 4.05 3.60
    2.00 3.92 3.39
    1.99 3.98 3.56

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 5.70 1.11 5.00 1.17 2.80 1.44 2.17 1.74 2.28 1.67 1.97 1.90 1.77 2.12 1.44 2.80 1.32 3.40 1.14 5.20 1.12 5.80 1.04 9.80
    13.25 1.00 5.10 1.15 4.95 1.18 2.86 1.53 2.00 1.81 1.70 2.10 1.40 2.77 1.24 3.64 1.08 6.15 1.07 6.65 1.01 9.90
    12.22 1.03 11.22 1.03 4.35 1.19 3.63 1.27 2.29 1.63 1.81 2.02 1.51 2.56 1.26 3.69 1.19 4.36 1.07 7.18 1.07 7.50 1.05 9.29 1.04 10.16
    5.20 1.18 2.78 1.46 2.45 1.58 2.18 1.72 1.91 1.96 1.69 2.23 1.56 2.51 1.21 4.60
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.80 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60
    4.05 1.20 2.62 1.49 1.70 2.19 1.33 3.32 1.16 5.20
    3.42 1.30 2.35 1.60 1.58 2.39 1.21 4.13 1.14 5.04 1.03 11.22 1.03 12.04
    3.12 1.39 2.47 1.58 1.86 2.01 1.59 2.43 1.41 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.65 2.15 1.39 2.85
    5.10 1.17 4.30 1.22 2.04 1.78 1.59 2.36 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.40 2.95
    1.52 2.49
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Букмекер Да Нет
    2.39 1.58
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    88.7% (134)
    Ничья
    6.6% (10)
    Арсенал
    4.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.23% (127)
    Меньше
    14.77% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    86.58% (129)
    Нет
    13.42% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    53.6% (81)
    3:1 Ливерпуль
    13.9% (21)
    3:2 Ливерпуль
    7.3% (11)
    2:0 Ливерпуль
    6.6% (10)
    1:0 Ливерпуль
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    1:2 Арсенал
    2.6% (4)
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