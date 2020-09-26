Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Минамино Такуми
|2
|2
|2.
|Джонс Кёртис
|2
|2
|3.
|Ориги Дивок
|1
|1
|4.
|Шакири Джердан
|1
|1
|5.
|Груйич Марко
|1
|1
|6.
|Эллиотт Харви
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкетиа Эдди
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.33
|1.61
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.46
|1.27
|3.60
|1.20
|4.30
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|—
|—
|—
|—
|10.25
|1.01
|4.25
|1.18
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.20
|1.63
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.53
|2.68
|1.25
|3.95
|1.18
|4.60
|1.06
|7.70
|1.04
|8.20
|1.04
|12.00
|12.22
|1.03
|11.22
|1.03
|4.35
|1.19
|3.63
|1.27
|—
|—
|2.29
|1.63
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.26
|3.69
|1.19
|4.36
|1.07
|7.18
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.20
|—
|—
|2.78
|1.46
|2.30
|1.64
|2.05
|1.81
|1.79
|2.07
|1.61
|2.37
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.37
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.58
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.13
|1.14
|5.04
|1.03
|11.22
|1.03
|12.04
|—
|—
|2.95
|1.42
|2.33
|1.63
|1.79
|2.09
|1.55
|2.52
|1.37
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
82.2% (37)
Ничья
13.3% (6)
Арсенал
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
86.36% (38)
Нет
13.64% (6)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
53.3% (24)
3:2 Ливерпуль
8.9% (4)
2:2 Ничья
6.7% (3)
1:0 Ливерпуль
6.7% (3)
3:1 Ливерпуль
6.7% (3)
2:0 Ливерпуль
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!