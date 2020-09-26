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Ливерпуль
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Минамино Такуми 2 2
2. Джонс Кёртис 2 2
3. Ориги Дивок 1 1
4. Шакири Джердан 1 1
5. Груйич Марко 1 1
6. Эллиотт Харви 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкетиа Эдди 1 1

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
Арсенал
# Игрок      
1. Эльнени Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Арсенал 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Суперкубок Арсенал 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 2 дня 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    Ливерпуль 82.2% (37)
    X 13.3% (6)
    Арсенал 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    2.08
    3.92
    3.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.08 3.65 3.45
    2.01 3.75 3.45
    2.04 3.75 3.68
    2.00 3.92 3.39
    1.99 3.91 3.62

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.02 4.50 1.18 3.65 1.25 2.33 1.61 2.08 1.75 1.83 1.98 1.51 2.46 1.27 3.60 1.20 4.30 1.07 7.20 1.06 7.90
    10.25 1.01 4.25 1.18 3.40 1.28 2.20 1.63 1.76 2.06 1.53 2.68 1.25 3.95 1.18 4.60 1.06 7.70 1.04 8.20 1.04 12.00
    12.22 1.03 11.22 1.03 4.35 1.19 3.63 1.27 2.29 1.63 1.81 2.02 1.51 2.56 1.26 3.69 1.19 4.36 1.07 7.18 1.07 7.50
    4.78 1.20 2.78 1.46 2.30 1.64 2.05 1.81 1.79 2.07 1.61 2.37 1.49 2.65 1.18 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.33 1.60 1.55 2.37 1.20 4.30
    3.32 1.33 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
    3.42 1.30 2.35 1.60 1.58 2.39 1.21 4.13 1.14 5.04 1.03 11.22 1.03 12.04
    2.95 1.42 2.33 1.63 1.79 2.09 1.55 2.52 1.37 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.39
    1.52 2.49
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    82.2% (37)
    Ничья
    13.3% (6)
    Арсенал
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    53.3% (24)
    3:2 Ливерпуль
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    1:0 Ливерпуль
    6.7% (3)
    3:1 Ливерпуль
    6.7% (3)
    2:0 Ливерпуль
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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