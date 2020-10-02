Первый тайм

52' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

51' Manuel De Iriondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Stefan Vladoiu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Отличные скиллы показывает Баярам Штефан , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чикылдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Михалаке Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Михалаке Мариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Nikolaos Baxevanos предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Бик Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

27' Игрок из команды КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Sorin Busu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Stefan Vladoiu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Чикылдэу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бреевелд Никандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Бреевелд Никандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре