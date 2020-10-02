Университатя Крайова
0:0
Перерыв
Стадион: Ион Облеменко
КСМ Политехника Яссы
24' Желтая карточкаStefan Vladoiu
37' Красная карточкаМихалаке Мариус
29
Бик
Овидиу
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|6
|1
|2.
|Чикылдэу Александру
|3 (1)
|0.5
|3.
|Банку Никусор
|1
|0.17
|4.
|Иван Андрей
|1
|0.17
|5.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|6.
|Нистор Дан
|0
|0
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|8.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.67
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.33
|3.
|Платини Суареш
|1
|0.17
|4.
|Калкан Андреас
|1
|0.17
|5.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.17
|6.
|Razvan Onea
|1
|0.17
|7.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|8.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|9.
|Sorin Busu
|0
|0
|10.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|1
|0
|2.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|3.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|4.
|Stefan Vladoiu
|1
|0
|5.
|Бик Овидиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|2
|1
|2.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|3.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|4.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|0
|5.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|6.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|7.
|Платини Суареш
|1
|0
|8.
|Калкан Андреас
|1
|0
|9.
|Razvan Onea
|1
|0
|10.
|Andrei Cristea1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|КСМ Политехника Яссы
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари
Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|4.
|ФКСБ
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Германнштадт
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|УТА Арад
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Динамо Бухарест
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|14.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1