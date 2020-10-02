Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

51' Manuel De Iriondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Stefan Vladoiu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Отличные скиллы показывает Баярам Штефан , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чикылдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Михалаке Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Михалаке Мариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Nikolaos Baxevanos предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Бик Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

27' Игрок из команды КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Sorin Busu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Stefan Vladoiu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Чикылдэу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бреевелд Никандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Бреевелд Никандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре