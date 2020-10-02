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Университатя Крайова
1:0
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
24' Желтая карточка
Stefan Vladoiu
37' Красная карточка
Михалаке Мариус
1:0
51' Гол
Бэрбуц Кристиан
90' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
10
Чикылдэу
Александру
29
Бик
Овидиу
16
Нистор
Дан
17
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
1
Teodor
Axinte
19
Razvan
Onea
4
Михалаке
Мариус
3
Nikolaos
Baxevanos
22
Sorin
Busu
11
Ванцо
Флориано
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
90
Калкан
Андреас
Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 6 1
2. Чикылдэу Александру 3 (1) 0.5
3. Бэрбуц Кристиан 1 0.17
4. Банку Никусор 1 0.17
5. Иван Андрей 1 0.17
6. Stefan Vladoiu 0 0
7. Нистор Дан 0 0
8. Михэйлэ Валентин 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.67
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.33
3. Платини Суареш 1 0.17
4. Калкан Андреас 1 0.17
5. Dzenan Zajmovic 1 0.17
6. Razvan Onea 1 0.17
7. Ванцо Флориано 0 0
8. Бреевелд Никандро 0 0
9. Sorin Busu 0 0
10. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Нистор Дан 1 0
2. Бэлаша Михай 1 0
3. Бэрбуц Кристиан 1 0
4. Stefan Vladoiu 1 0
5. Бик Овидиу 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 3 1
2. Ванцо Флориано 3 0
3. Бреевелд Никандро 2 0
4. Ionut Francisc Cristea 2 0
5. Михалаке Мариус 0 1
6. Фрасинеску Козмин 1 0
7. Платини Суареш 1 0
8. Калкан Андреас 1 0
9. Razvan Onea 1 0
10. Andrei Cristea1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)
КСМ Политехника Яссы 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 2:1 Слатина Арджеш 1:2 Университатя Крайова Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари
Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Кубок КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 6 0 0 12 - 3 18
2. ЧФР Клуж 5 3 2 0 5 - 1 11
3. ФКСБ 5 3 0 2 12 - 7 9
4. КСМ Политехника Яссы 6 3 0 3 10 - 13 9
5. Ботошани 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Германнштадт 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Газ-Метан Медиаш 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Академика Клинчени 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
11. УТА Арад 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Динамо Бухарест 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 4 5
14. Вииторул Констанца 5 1 2 2 7 - 10 5
15. Арджеш 5 0 1 4 4 - 11 1
16. Астра 5 0 1 4 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.42 3.34 22.68

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
1.99 1.87 1.91 1.95 1.90 1.98 1.63 2.37 1.49 2.74 2.27 1.68 2.01 1.87 1.74 2.16 1.57 2.49 1.46 2.82 1.17 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.37 3.24 1.20 4.82 2.12 1.77 1.68 2.27 1.50 2.71
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