Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Cristian Negut разрезает оборону соперника отличным пасом

44' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Судья свистит. Роман Михай IV атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

43' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Ботошани

40' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Флоря Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Харуц Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Харуц Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Paul Iacob решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Киндриш Андрей удален с поля!

26' Безумный фол. Киндриш Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Офусу Риги из команды Ботошани плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

23' Матч возобновлен

22' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Офусу Риги разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Как он промахнулся? Cristian Negut имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

19' Ашковски Стефан наказан за толчок Cristian Negut

19' Mihai Aioani отбил мяч на угловой после удара Офусу Риги из штрафной площади.

18' Ботошани имеет хороший шанс забить.

18' Ботошани имеет хороший шанс забить.

18' Ганкич Гидает взял и забрал мяч на выходе

18' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ботошани

15' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает неудачный навес.

14' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

12' Ашковски Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Офусу Риги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Cristian Negut выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Cornel Dinu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Ботошани имеет хороший шанс забить.

9' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Tiberiu Capusa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Ботошани имеет хороший шанс забить.

7' Удар от ворот произведет Ботошани

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает неудачный навес.

5' Ганкич Гидает взял и забрал мяч на выходе

4' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

2' Раца Вадим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.