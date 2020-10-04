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  2. Матчи
  3. Румыния
Ботошани
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
26' Красная карточка
Киндриш Андрей
31' Желтая карточка
Daniel Popa III
54'
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
2
Харуц
Денис
8
Родригес
Хонатан
II
26
Онгенда
Эрвин
9
Офусу
Риги
15
Ашковски
Стефан
7
Кейта
Амиду
11
Роман
Михай
IV
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
20
Cristian
Negut
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
7
Franck
Yameogo
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
Ботошани
Киндия Тырговиште

Ход матча

26'
Киндриш Андрей
 
31'
 
Daniel Popa III

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.33
2. Кейта Амиду 2 0.33
3. Офусу Риги 1 0.17
4. Роман Михай IV 1 0.17
5. Киндриш Андрей 1 0.17
6. Чимпану Джордже 1 0.17
7. Хольцманн Марсель 0 0
8. Цигэнашу Александр 0 0
9. Патаке Андрей 0 0
10. Родригес Хонатан II 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 1 0.17
2. Daniel Popa III 1 0.17
3. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 2 1
2. Шерони Алин 3 0
3. Juan Bautista Cascini 1 1
4. Киндриш Андрей 1 1
5. Ашковски Стефан 2 0
6. Онгенда Эрвин 1 0
7. Дуганджич Марко 1 0
8. Харуц Денис 1 0
9. Чимпану Джордже 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 3 0
2. Denis Dumitrascu 2 0
3. Cornel Dinu 2 0
4. Tomas Diaz2 2 0
5. Флоря Константин 1 0
6. Раца Вадим 1 0
7. Пициан Андрей 1 0
8. Marco Dulca 1 0
9. Paul Iacob 1 0
10. Franck Yameogo 1 0
11. Adrian Ionita 1 0
12. Cristian Negut 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
Киндия Тырговиште 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 6 0 0 12 - 3 18
2. ФКСБ 6 4 0 2 15 - 9 12
3. ЧФР Клуж 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Волунтари 6 3 1 2 9 - 8 10
5. КСМ Политехника Яссы 6 3 0 3 10 - 13 9
6. Ботошани 0:0 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Германнштадт 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Газ-Метан Медиаш 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Академика Клинчени 5 1 3 1 5 - 4 6
11. УТА Арад 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Киндия Тырговиште 0:0 6 1 3 2 2 - 4 6
13. Вииторул Констанца 5 1 2 2 7 - 10 5
14. Динамо Бухарест 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Арджеш 6 0 1 5 4 - 12 1
16. Астра 6 0 1 5 5 - 16 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Ботошани начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Киндия Тырговиште
3.64
3.65
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 2.45 2.70
3.50 2.30 2.60
1.66 3.65 5.50
3.64 2.49 2.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.45 1.28 6.30 1.10 1.60 2.25 2.17 1.69 1.83 1.98 1.15 5.00 1.30 3.35 1.03 10.00 1.07 7.30 1.05 8.50 1.01 14.50
7.60 1.05 6.30 1.08 2.81 1.40 2.14 1.69 1.67 2.31 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
2.02 1.85 2.68 1.50 1.85 2.00 1.99 1.89 1.70 2.22 1.55 2.56 1.48 2.80 1.22 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.58 2.30 1.68 2.17 1.05 8.50 1.07 7.10
2.61 1.48 1.71 2.11 1.33 3.24
1.46 2.78 1.90 1.98 1.47 2.81 1.44 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

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