Ботошани
0:2
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Киндия Тырговиште
26' Красная карточкаКиндриш Андрей
31' Желтая карточкаDaniel Popa III
58' Красная карточкаPaul Iacob
0:1
74' ГолРаца Вадим
88' Желтая карточкаРодригес Хонатан II
0:2
88' ПенальтиБериша Вальмир
32
Шерони
Алин
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
26'
31'
58'
74'
0:1
88'
0:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|2
|0.33
|2.
|Кейта Амиду
|2
|0.33
|3.
|Офусу Риги
|1
|0.17
|4.
|Роман Михай IV
|1
|0.17
|5.
|Киндриш Андрей
|1
|0.17
|6.
|Чимпану Джордже
|1
|0.17
|7.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|8.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|9.
|Патаке Андрей
|0
|0
|10.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|1
|0.17
|2.
|Раца Вадим
|1
|0.17
|3.
|Daniel Popa III
|1
|0.17
|4.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.17
|5.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|3
|1
|2.
|Шерони Алин
|3
|0
|3.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|5.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|6.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|7.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|8.
|Харуц Денис
|1
|0
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|3
|0
|2.
|Paul Iacob
|1
|1
|3.
|Denis Dumitrascu
|2
|0
|4.
|Cornel Dinu
|2
|0
|5.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|6.
|Флоря Константин
|1
|0
|7.
|Раца Вадим
|1
|0
|8.
|Пициан Андрей
|1
|0
|9.
|Marco Dulca
|1
|0
|10.
|Franck Yameogo
|1
|0
|11.
|Adrian Ionita
|1
|0
|12.
|Cristian Negut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Киндия Тырговиште
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|6
|0
|0
|12 - 3
|18
|2.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|3.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Волунтари
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|6.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Германнштадт
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Ботошани
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|12.
|УТА Арад
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Арджеш
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|16.
|Астра
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.82
|1.92
|6.30
|1.10
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|2.17
|1.69
|1.83
|1.98
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.03
|10.00
|1.07
|7.30
|1.05
|8.50
|1.01
|14.50
|7.60
|1.05
|6.30
|1.08
|—
|—
|2.81
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.69
|—
|—
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.38
|1.21
|4.10
|1.06
|7.40
|1.04
|7.90
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|2.02
|1.85
|2.68
|1.50
|1.85
|2.00
|1.99
|1.89
|1.70
|2.22
|1.55
|2.56
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.22
|4.61
|—
|—
|—
|—
|—
|—