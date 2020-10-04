Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бабунски Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Кейта Амиду из команды Ботошани плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' Franck Yameogo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ботошани имеет хороший шанс забить.

91' Ганкич Гидает взял и забрал мяч на выходе

91' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Cristian Negut возвращается на поле.

87' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Marco Dulca уходит с поля и его заменяет Fomba Bourama

84' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Шерони Алин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Franck Yameogo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Кейта Амиду из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Фантастический гол, где все сам сделал Раца Вадим

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Онгенда Эрвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Шерони Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ох, нехорошо это выглядит. Marco Dulca получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Marco Dulca на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

70' Онгенда Эрвин не смог попасть в створ ударом издали

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Ботошани

68' Удар от ворот произведет Ботошани

68' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Тактическая замена. Флоря Константин уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Marco Dulca выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Cristian Negut предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Ботошани имеет хороший шанс забить.

59' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Патаке Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

53' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ганкич Гидает взял и забрал мяч на выходе

51' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля