КуПС
1:1
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
Ильвес
40' Желтая карточкаРангел
45' Желтая карточкаПеннанен Петтери
45' Желтая карточкаМезу Гаэтан Мисси
0:1
46' ГолСкюття Наатан
50' Желтая карточкаПикк Артур
53' Желтая карточкаВетели Йоона
1:1
54' ГолНиссилья Урхо
56' Желтая карточкаMiska Rautiola
17
Манга
Таби
29
Пикк
Артур
9
Рангел
5
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
29 Пикк АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Пурье АтсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
-
19 Мёммё ЭэтуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
Ход матча
40'
45'
46'
0:1
50'
53'
54'
1:1
56'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.35
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0.24
|3.
|Рангел
|4
|0.24
|4.
|Удо Аньекпено
|3
|0.18
|5.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.18
|6.
|Сале Усман
|2
|0.12
|7.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.12
|8.
|Саксман Вилле
|1
|0.06
|9.
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|10.
|Пурье Атс
|1
|0.06
|11.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|12.
|Манга Таби
|1
|0.06
|13.
|Ниссинен Йири
|1
|0.06
|14.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|15.
|Тарасов Игорь
|0
|0
|16.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скюття Наатан
|6
|0.33
|2.
|Меттяля Илари
|5
|0.28
|3.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4 (1)
|0.22
|4.
|Томас Диого
|3
|0.17
|5.
|Жаир
|2
|0.11
|6.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.11
|7.
|Ветели Йоона
|2
|0.11
|8.
|Алмен Микаэль
|2
|0.11
|9.
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|10.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0.06
|11.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|12.
|Саксела Янне
|0
|0
|13.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|5
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|5.
|Саксман Вилле
|2
|0
|6.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|7.
|Томаш Нуну
|2
|0
|8.
|Рангел
|1
|0
|9.
|Пикк Артур
|1
|0
|10.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|11.
|Ниссинен Йири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миеттунен Тату
|3
|1
|2.
|Жаир
|4
|0
|3.
|Томас Диого
|4
|0
|4.
|Fofana Tiemoko
|3
|0
|5.
|Мёммё Ээту
|3
|0
|6.
|Ветели Йоона
|1
|1
|7.
|Хиландер Мика
|2
|0
|8.
|Сийра Тууре
|2
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|10.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|11.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|12.
|Скюття Наатан
|2
|0
|13.
|Саксела Янне
|1
|0
|14.
|Менса Баба
|1
|0
|15.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0
|16.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|17.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|18.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
|19.
|Арифи Дони
|1
|0
|20.
|Miska Rautiola
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|Ильвес
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: + = -Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака Ильвес 1:2 ХИК
Последние игры между собой
КуПС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ильвес: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|17
|11
|5
|1
|32 - 14
|38
|2.
|ХИК
|18
|11
|5
|2
|42 - 15
|38
|3.
|Интер Турку
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|31
|4.
|Хонка
|18
|6
|10
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Ильвес
|18
|7
|6
|5
|28 - 24
|27
|6.
|ХИФК
|17
|7
|4
|6
|24 - 23
|25
|7.
|Лахти
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|8.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|9.
|Мариехамн
|18
|5
|5
|8
|26 - 34
|20
|10.
|Хака
|18
|3
|6
|9
|20 - 37
|15
|11.
|ТПС
|17
|3
|3
|11
|14 - 31
|12
|12.
|РоПС
|18
|1
|2
|15
|12 - 39
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.30
|1.18
|8.60
|1.05
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.78
|2.04
|1.52
|2.41
|1.25
|3.75
|1.14
|5.30
|1.03
|10.00
|1.02
|10.50
|1.01
|12.60
|10.00
|1.01
|8.70
|1.04
|—
|—
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.33
|3.18
|1.13
|5.20
|1.09
|5.75
|1.01
|10.25
|—
|—
|4.49
|1.22
|3.17
|1.38
|2.26
|1.68
|4.56
|1.22
|1.64
|2.35
|3.07
|1.40
|2.14
|1.76
|2.13
|1.76
|1.76
|2.14
|1.38
|3.15
|1.20
|4.77
|—
|—
|1.12
|6.89
|—
|—
|—
|—