  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
1:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
40' Желтая карточка
Рангел
45' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
45' Желтая карточка
Мезу Гаэтан Мисси
0:1
46' Гол
Скюття Наатан
50' Желтая карточка
Пикк Артур
53' Желтая карточка
Ветели Йоона
1:1
54' Гол
Ниссилья Урхо
56' Желтая карточка
Miska Rautiola
90'+6
1
Виртанен
Отсо
17
Манга
Таби
29
Пикк
Артур
4
Томаш
Нуну
6
Саволайнен
Саку
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
25
Ниссилья
Урхо
8
Пеннанен
Петтери
9
Рангел
7
Сале
Усман
1
Хиландер
Мика
31
Miska
Rautiola
3
Томас
Диого
16
Миеттунен
Тату
4
Аспегрен
Фелипе
7
Ветели
Йоона
5
Жаир
15
Алмен
Микаэль
10
Ала-Мюллюмяки
Лаури
96
Мезу
Гаэтан
Мисси
23
Скюття
Наатан
КуПС
Ильвес

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.35
2. Ниссилья Урхо 4 0.24
3. Рангел 4 0.24
4. Удо Аньекпено 3 0.18
5. Пеннанен Петтери 3 0.18
6. Сале Усман 2 0.12
7. Боатенг Бисмарк 2 0.12
8. Саксман Вилле 1 0.06
9. Саволайнен Саку 1 0.06
10. Пурье Атс 1 0.06
11. Пирттийоки Юхо 1 0.06
12. Манга Таби 1 0.06
13. Ниссинен Йири 1 0.06
14. Виртанен Отсо 0 0
15. Тарасов Игорь 0 0
16. Bruno Rodrigues 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скюття Наатан 6 0.33
2. Меттяля Илари 5 0.28
3. Ала-Мюллюмяки Лаури 4 (1) 0.22
4. Томас Диого 3 0.17
5. Жаир 2 0.11
6. Fofana Tiemoko 2 0.11
7. Ветели Йоона 2 0.11
8. Алмен Микаэль 2 0.11
9. Тамминен Ээро 1 0.06
10. Мезу Гаэтан Мисси 1 0.06
11. Аспегрен Фелипе 0 0
12. Саксела Янне 0 0
13. Райттинен Ээмели 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Пеннанен Петтери 2 0
5. Саксман Вилле 2 0
6. Саволайнен Саку 2 0
7. Томаш Нуну 2 0
8. Рангел 1 0
9. Пикк Артур 1 0
10. Удо Аньекпено 1 0
11. Ниссинен Йири 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 3 1
2. Жаир 4 0
3. Томас Диого 4 0
4. Fofana Tiemoko 3 0
5. Мёммё Ээту 3 0
6. Ветели Йоона 1 1
7. Хиландер Мика 2 0
8. Сийра Тууре 2 0
9. Аспегрен Фелипе 2 0
10. Тамминен Ээро 2 0
11. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
12. Скюття Наатан 2 0
13. Саксела Янне 1 0
14. Менса Баба 1 0
15. Мезу Гаэтан Мисси 1 0
16. Emile Paul Tendeng 1 0
17. Алмен Микаэль 1 0
18. Janne-Pekka Laine 1 0
19. Арифи Дони 1 0
20. Miska Rautiola 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3)
 Ильвес 10.71% (3) 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 28.57% (8)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС
КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака Ильвес 1:2 ХИК
Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес

Последние игры между собой

КуПС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ильвес: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Ильвес 0:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 КуПС Вейккауслига
КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 17 11 5 1 32 - 14 38
2. ХИК 18 11 5 2 42 - 15 38
3. Интер Турку 18 9 4 5 28 - 16 31
4. Хонка 18 6 10 2 20 - 12 28
5. Ильвес 18 7 6 5 28 - 24 27
6. ХИФК 17 7 4 6 24 - 23 25
7. Лахти 18 6 7 5 26 - 27 25
8. СЯК Сейнайоки 17 6 5 6 19 - 19 23
9. Мариехамн 18 5 5 8 26 - 34 20
10. Хака 18 3 6 9 20 - 37 15
11. ТПС 17 3 3 11 14 - 31 12
12. РоПС 18 1 2 15 12 - 39 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мезу Гаэтан Мисси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Пеннанен Петтери получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 1.95 5.60
5.30 1.25 10.50
1.94 3.66 3.84
3.18 1.84 5.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.30 1.18 8.60 1.05 1.82 1.92 2.75 1.44 1.27 3.55 1.78 2.04 1.52 2.41 1.25 3.75 1.14 5.30 1.03 10.00 1.02 10.50 1.01 12.60
10.00 1.01 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 2.01 1.89 1.55 2.45 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.25
4.49 1.22 3.17 1.38 2.26 1.68 4.56 1.22 1.64 2.35 3.07 1.40 2.14 1.76 2.13 1.76 1.76 2.14 1.38 3.15 1.20 4.77 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.97 1.83 1.11 5.80 1.12 5.50 1.07 7.50
3.12 1.36 2.00 1.81 1.45 2.75
1.51 2.66 1.29 3.75 1.70 2.23 1.45 2.86 1.45 2.91
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.75 2.01 1.28 3.35
2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.15 1.30
Где смотреть матч КуПС 1:1 Ильвес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный