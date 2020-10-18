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Висла Плоцк
0:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Шлёнск
0'
32' Желтая карточка
Швох Матеуш
40' Желтая карточка
Лагатор Душан
67'
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
18
Урига
Алан
25
Жезничак
Якуб
24
Гарсия
Анхель
23
Лесняк
Филип
94
Лагатор
Душан
3
Обрадович
Милан
14
Швох
Матеуш
26
Шеридан
Силлиан
9
Коцыля
Давид
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
15
Тамаш
Марк
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
28
Собота
Вальдемар
29
Мончиньски
Кжиштоф
10
Павловски
Бартоломей
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
Висла Плоцк
3-4-3
Шлёнск
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.29
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.14
3. Урига Алан 1 0.14
4. Расак Дамиан 1 0.14
5. Михальски Дамян 1 0.14
6. Збозень Дамьян 0 0
7. Павляк Александр 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.5
2. Целебан Пётр 2 0.33
3. Экспозито Эрик 2 0.33
4. Собота Вальдемар 1 (1) 0.17
5. Голла Войцех 1 0.17
6. Fabian Piasecki 1 0.17
7. Mathieu Scalet 1 0.17
8. Штиглец Дино 0 0
9. Прашелик Матеуш 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Михальски Дамян 3 0
3. Урига Алан 2 0
4. Лагатор Душан 2 0
5. Шеридан Силлиан 1 0
6. Жезничак Якуб 1 0
7. Лесняк Филип 1 0
8. Гарсия Анхель 1 0
9. Расак Дамиан 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 2 1
2. Целебан Пётр 1 0
3. Путноцки Матуш 1 0
4. Собота Вальдемар 1 0
5. Пуэрто Исраэль 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Палашевски Мацей 1 0
8. Szymon Lewkot 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Шлёнск 27.27% (3) 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия
Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Шлёнск 0:0 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
7. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лагатор Душан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Шлёнск
3.60
3.24
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 2.95 2.20
3.60 2.20 2.90
3.20 3.24 2.33
3.57 2.35 3.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.10 1.33 8.00 1.05 1.52 2.42 2.65 1.48 2.12 1.72 1.13 5.40 1.69 2.17 1.44 2.70 1.02 11.00 1.14 5.50 1.02 11.00 1.03 10.50 1.02 11.00
8.40 1.03 7.50 1.06 3.50 1.28 2.62 1.49 1.89 2.01 1.50 2.59 1.33 3.20 1.11 5.30 1.08 6.30 1.00 11.75
3.59 1.31 1.92 1.96 2.08 1.81 2.66 1.51 2.26 1.68 1.89 1.99 1.17 5.43 1.50 2.69 1.47 2.83 1.23 4.36 1.11 7.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.89 1.91 1.08 7.00 1.12 6.00 1.07 7.50
2.79 1.44 1.89 1.91 1.44 2.77
1.42 2.98 2.01 1.87 1.55 2.54 1.36 3.26 1.41 3.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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