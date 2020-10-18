Висла Плоцк
1:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Шлёнск
32' Желтая карточкаШвох Матеуш
40' Желтая карточкаЛагатор Душан
78' Желтая карточкаFabian Piasecki
1:0
87' ГолЕртсен Торгиль
90' Желтая карточкаЗбозень Дамьян
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Борун БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
32'
40'
78'
87'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.29
|2.
|Урига Алан
|1
|0.14
|3.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.14
|4.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.14
|5.
|Расак Дамиан
|1
|0.14
|6.
|Михальски Дамян
|1
|0.14
|7.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|8.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|3 (2)
|0.5
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.33
|3.
|Экспозито Эрик
|2
|0.33
|4.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.17
|5.
|Голла Войцех
|1
|0.17
|6.
|Fabian Piasecki
|1
|0.17
|7.
|Mathieu Scalet
|1
|0.17
|8.
|Штиглец Дино
|0
|0
|9.
|Прашелик Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Михальски Дамян
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|2
|0
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0
|5.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|6.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|1
|0
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|10.
|Расак Дамиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|2
|1
|2.
|Целебан Пётр
|1
|0
|3.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|4.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Fabian Piasecki
|1
|0
|8.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|9.
|Szymon Lewkot
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Шлёнск
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия
Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Шлёнск
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Висла Краков
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Сталь Мелец
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.87
|1.87
|8.00
|1.05
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.12
|1.72
|1.13
|5.40
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.02
|11.00
|1.14
|5.50
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|8.40
|1.03
|7.50
|1.06
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.33
|3.20
|1.11
|5.30
|1.08
|6.30
|1.00
|11.75
|—
|—
|3.59
|1.31
|1.85
|2.03
|1.92
|1.96
|2.08
|1.81
|2.66
|1.51
|2.26
|1.68
|1.89
|1.99
|1.17
|5.43
|1.50
|2.69
|1.47
|2.83
|1.23
|4.36
|—
|—
|1.11
|7.54
|—
|—
|—
|—