Сталь Мелец
0:6
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Висла Краков
0:1
10' ГолФрыдрых Михал
27' Желтая карточкаФлис Марцин
0:2
29' ГолФорбс Браун
0:3
39' ГолЧука Виктор
0:4
47' ГолЙебоа Яв
0:5
53' ГолЙебоа Яв
0:6
56' ГолПлевка Патрик
68' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
72' Желтая карточкаLukasz Zjawinski
98
Томчук
Павел
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сус МартинПолузащитник
- Нападающий
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
-
-
-
-
96 Robert Dadok
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
-
99 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
10'
27'
29'
0:2
39'
0:3
47'
0:4
53'
0:5
56'
0:6
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|3
|0.43
|2.
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.14
|3.
|Krystian Getinger
|1
|0.14
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.14
|5.
|Andreja Prokic
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|2
|0.33
|2.
|Йебоа Яв
|2
|0.33
|3.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.17
|4.
|Плевка Патрик
|1
|0.17
|5.
|Блащиковский Якуб
|1
|0.17
|6.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.17
|7.
|Форбс Браун
|1
|0.17
|8.
|Савич Стефан V
|0
|0
|9.
|Садлок Мацей
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|3
|0
|2.
|Grzegorz Tomasiewicz
|2
|0
|3.
|Форселль Петтери
|1
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|5.
|Krystian Getinger
|1
|0
|6.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|7.
|Robert Dadok
|1
|0
|8.
|Mateusz Zyro
|1
|0
|9.
|Lukasz Zjawinski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|2
|0
|2.
|Мехремич Ади
|2
|0
|3.
|Шот Давид
|2
|0
|4.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|5.
|Садлок Мацей
|1
|0
|6.
|Фрыдрых Михал
|1
|0
|7.
|Бурлига Лукаш
|1
|0
|8.
|Жуков Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Висла Краков
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|0
|0
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +9 =3 -8Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков
Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Висла Краков: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Шлёнск
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Висла Краков
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.00
|1.01
|9.60
|1.05
|7.77
|1.05
|3.10
|1.35
|—
|—
|5.55
|1.12
|1.85
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|4.40
|1.18
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.03
|9.00
|1.22
|4.00
|1.87
|1.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.09
|6.50
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.88
|1.24
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|1.12
|5.20
|—
|—
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.06
|1.26
|3.12
|1.39
|2.40
|1.61
|6.09
|1.14
|2.57
|1.54
|2.19
|1.73
|2.97
|1.42
|4.90
|1.19
|2.04
|1.84
|3.56
|1.31
|2.48
|1.58
|2.04
|1.84
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.29
|3.73
|1.57
|2.48
|1.34
|3.39
|1.11
|7.08
|1.56
|2.52
|1.41
|3.02
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.13
|5.20
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.39
|2.56
|1.54
|2.01
|1.87
|1.62
|2.39
|2.00
|1.88
|1.64
|2.34
|1.29
|3.77
|1.28
|3.87
|1.15
|5.98
|—
|—