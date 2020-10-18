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Сталь Мелец
0:6
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
10' Гол
Фрыдрых Михал
27' Желтая карточка
Флис Марцин
0:2
29' Гол
Форбс Браун
0:3
39' Гол
Чука Виктор
0:4
47' Гол
Йебоа Яв
0:5
53' Гол
Йебоа Яв
0:6
56' Гол
Плевка Патрик
68' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
72' Желтая карточка
Lukasz Zjawinski
90'+1
13
Rafal
Straczek
23
Krystian
Getinger
15
Блышко
Войцех
14
Косцельны
Камиль
6
Флис
Марцин
21
Матрас
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
17
Форселль
Петтери
7
Доманьски
Мацей
20
Grzegorz
Tomasiewicz
98
Томчук
Павел
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
33
David
Abramowicz
80
Плевка
Патрик
6
Баша
Вуллнет
8
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
15
Салес
Жеан
Карлос
Сталь Мелец
4-2-3-1
Висла Краков
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 3 0.43
2. Доманьски Мацей 1 (1) 0.14
3. Krystian Getinger 1 0.14
4. Томчук Павел 1 0.14
5. Andreja Prokic 1 0.14
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 2 0.33
2. Йебоа Яв 2 0.33
3. Фрыдрых Михал 1 0.17
4. Плевка Патрик 1 0.17
5. Блащиковский Якуб 1 0.17
6. Салес Жеан Карлос 1 0.17
7. Форбс Браун 1 0.17
8. Савич Стефан V 0 0
9. Садлок Мацей 0 0
10. David Abramowicz 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 3 0
2. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
3. Форселль Петтери 1 0
4. Матрас Матеуш 1 0
5. Krystian Getinger 1 0
6. Косцельны Камиль 1 0
7. Robert Dadok 1 0
8. Mateusz Zyro 1 0
9. Lukasz Zjawinski 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 2 0
2. Мехремич Ади 2 0
3. Шот Давид 2 0
4. Салес Жеан Карлос 1 0
5. Садлок Мацей 1 0
6. Фрыдрых Михал 1 0
7. Бурлига Лукаш 1 0
8. Жуков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Висла Краков 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 0 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков
Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Висла Краков: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Товарищеские матчи Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Шлёнск 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
7. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Висла Плоцк 7 2 2 3 8 - 10 8
10. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Висла Краков 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
15. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Чука Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Фрыдрых Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
23.00 9.50 1.07
2.97 3.60 2.30
28.51 11.69 1.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
12.00 1.01 9.60 1.05 7.77 1.05 3.10 1.35 5.55 1.12 1.85 1.95 1.63 2.28 4.40 1.18 1.19 4.40 1.80 1.95 1.03 9.00 1.22 4.00 1.87 1.87 1.13 5.40 1.09 6.50
10.50 1.01 9.60 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
4.06 1.26 3.12 1.39 2.40 1.61 6.09 1.14 2.57 1.54 2.19 1.73 2.97 1.42 4.90 1.19 2.04 1.84 3.56 1.31 2.48 1.58 2.04 1.84 1.76 2.14 1.48 2.75 1.29 3.73 1.57 2.48 1.34 3.39 1.11 7.08 1.56 2.52 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.04 1.78 2.08 1.70 1.13 5.20 1.40 2.80 1.03 10.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59
3.12 1.39 2.56 1.54 2.01 1.87 1.62 2.39 2.00 1.88 1.64 2.34 1.29 3.77 1.28 3.87 1.15 5.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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