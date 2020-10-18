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Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
30' Гол
Пекхарт Томаш
1:1
38' Пенальти
Стажиньски Филип
2:1
53' Гол
Пекхарт Томаш
56' Желтая карточка
Енджейчик Артур
64' Желтая карточка
Дражич Деян
90'+4
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
14
Карбовник
Михал
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
Легия
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 6 1.2
2. Слиш Бартош 1 0.2
3. Вшолек Павел 0 0
4. Лима Лукас II 0 0
5. Енджейчик Артур 0 0
6. Младенович Филип 0 0
7. Капустка Бартош 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 2 0.29
2. Стажиньски Филип 1 (1) 0.14
3. Бохар Дамьян 1 0.14
4. Живец Саша 1 0.14
5. Гулдан Любомир 1 0.14
6. Балич Саша 1 0.14
7. Сирк Рок 1 0.14
8. Шиш Патрик 1 0.14
9. Пореба Лукаш 0 0
10. Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 2 0
2. Младенович Филип 2 0
3. Лима Лукас II 2 0
4. Лопеш Рафаэл 1 0
5. Пекхарт Томаш 1 0
6. Цежняк Радослав 1 0
7. Юранович Йосип 1 0
8. Роша Луис 1 0
9. Слиш Бартош 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Сирк Рок 3 0
3. Вуйцицки Якуб 2 0
4. Гулдан Любомир 1 0
5. Дражич Деян 1 0
6. Зубровски Якуб 1 0
7. Шиш Патрик 1 0
8. Йончи Доминик 1 0
9. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 42.86% (3) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Заглембе Любин 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже
Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Легия Экстракласса
Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
3. Заглембе Любин 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Шлёнск 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
7. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Легия 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Висла Плоцк 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Висла Краков 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
15. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
16. Пяст 7 0 1 6 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Стажиньски Филип из команды Заглембе Любин забивает с точки!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 6.20 28.00
1.01 15.00 135.00
1.70 4.10 4.60
1.93 2.62 7.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 11.00 1.02 2.62 1.45 3.50 1.27 4.05 1.20 2.02 1.80 1.78 2.04 1.08 7.00 1.25 3.80 1.20 4.20 1.07 7.60 1.02 11.00
10.50 1.01 4.15 1.18 3.36 1.28 2.17 1.66 1.75 2.08 1.51 2.73 1.24 4.05 1.17 4.75 1.05 8.00 1.04 8.60
6.62 1.12 3.14 1.39 3.07 1.40 3.79 1.29 3.19 1.38 2.58 1.54 1.95 1.93 2.02 1.86 1.67 2.29 1.32 3.54 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 2.31 1.61 1.09 6.50 1.19 4.30 1.11 5.80
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.24 4.05
2.91 1.44 2.38 1.62 1.86 2.02 1.53 2.59 1.50 2.70 1.28 3.81
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
3.30 1.33 1.89 1.91 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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