Легия
2:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Заглембе Любин
1:0
30' ГолПекхарт Томаш
1:1
38' ПенальтиСтажиньски Филип
2:1
53' ГолПекхарт Томаш
56' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
64' Желтая карточкаДражич Деян
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
30'
1:0
38'
1:1
53'
2:1
56'
64'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|6
|1.2
|2.
|Слиш Бартош
|1
|0.2
|3.
|Вшолек Павел
|0
|0
|4.
|Лима Лукас II
|0
|0
|5.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|6.
|Младенович Филип
|0
|0
|7.
|Капустка Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.29
|2.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.14
|3.
|Бохар Дамьян
|1
|0.14
|4.
|Живец Саша
|1
|0.14
|5.
|Гулдан Любомир
|1
|0.14
|6.
|Балич Саша
|1
|0.14
|7.
|Сирк Рок
|1
|0.14
|8.
|Шиш Патрик
|1
|0.14
|9.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|10.
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|2.
|Младенович Филип
|2
|0
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0
|4.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|5.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|6.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|7.
|Юранович Йосип
|1
|0
|8.
|Роша Луис
|1
|0
|9.
|Слиш Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|3
|0
|2.
|Сирк Рок
|3
|0
|3.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|4.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|5.
|Дражич Деян
|1
|0
|6.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|7.
|Шиш Патрик
|1
|0
|8.
|Йончи Доминик
|1
|0
|9.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|42.86% (3)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Заглембе Любин
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже
Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|3.
|Заглембе Любин
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Шлёнск
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Легия
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Висла Краков
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|16.
|Пяст
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.07
|11.00
|1.02
|2.62
|1.45
|3.50
|1.27
|—
|—
|4.05
|1.20
|2.02
|1.80
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.25
|3.80
|1.20
|4.20
|1.07
|7.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|10.50
|1.01
|4.15
|1.18
|3.36
|1.28
|—
|—
|2.17
|1.66
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.51
|2.73
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.17
|4.75
|1.05
|8.00
|1.04
|8.60
|—
|—
|—
|—
|6.62
|1.12
|3.14
|1.39
|3.07
|1.40
|3.79
|1.29
|3.19
|1.38
|2.58
|1.54
|1.95
|1.93
|2.02
|1.86
|1.67
|2.29
|1.32
|3.54
|1.17
|5.30
|—
|—
|—
|—