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Вальядолид
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Эйбар
0'
23' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
0:1
29' Пенальти
Бургос Эстебан
31' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
1:1
37' Гол
Вилья Тони
1:1
48' Не забитый пенальти
Гвардиола Серхи
55' Желтая карточка
Мендиа Эньяут
59' Желтая карточка
Бургос Эстебан
71'
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
8
Перес
Кике
20
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
11
Луиш
Рафаэл
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
28
Мендиа
Эньяут
14
Инуи
Такаси
24
Кевин
Родригес
12
Муто
Йосинори
Вальядолид
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

23'
Сан Эметерио Феде
 
29'
0:1
Бургос Эстебан
31'
Эль-Ямик Джавад
 
37'
Вилья Тони
(Начо Мартинес)
1:1
48'
Гвардиола Серхи
1:1
55'
 
Мендиа Эньяут
59'
 
Бургос Эстебан
62'
 
Кике Гарсия
Мендиа Эньяут
65'
Вайссман Шон
Гвардиола Серхи
 
65'
Оскар Плано
Орельяна Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.2
2. Мичел Мигель 1 0.2
3. Вилья Тони 1 0.2
4. Начо Мартинес 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.4
2. Бургос Эстебан 1 (1) 0.2
3. Педро Леон 0 0
4. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 2 0
2. Мичел Мигель 1 0
3. Начо Мартинес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Сан Эметерио Феде 1 0
6. Санчес Хавьер 1 0
7. Хоакин Фернандес 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Эль-Ямик Джавад 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0
5. Бургос Эстебан 1 0
6. Техеро Альваро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Эйбар 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта
Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар 3:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Эйбар Примера
Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
11. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
13. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Вальядолид 66.2% (102)
X 27.3% (42)
Эйбар 6.5% (10)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Эйбар
2.75
2.08
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 2.08 5.40
2.75 1.90 6.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 3.25 1.33 4.20 1.22 2.04 1.83 3.00 1.38 1.69 2.25 2.18 1.68 1.42 2.85 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 12.00 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.72 2.08 1.18 4.75 1.37 3.05 1.04 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.37 1.75 2.05 1.35 3.15 1.11 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Где смотреть матч Вальядолид 1:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Эйбар

Исход игры
Вальядолид
66.2% (102)
Ничья
27.3% (42)
Эйбар
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Вальядолид
30.5% (47)
1:0 Вальядолид
29.2% (45)
1:1 Ничья
22.1% (34)
2:0 Вальядолид
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
0:1 Эйбар
2.6% (4)
1:2 Эйбар
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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