Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Хорошую попытку сделал Муто Йосинори . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Луиш Рафаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Эйбар

42' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Эйбар

39' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Вилья Тони изменил счет на табло!

37' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

32' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Вальядолид

32' Мендиа Эньяут не смог попасть в створ ударом издали

32' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Луиш Рафаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' После проверки VAR судья изменил решение - Эйбар пробьет пенальти!

29' Г О О О О Л - Бургос Эстебан из команды Эйбар забивает с точки!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали

26' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Луиш Рафаэл , обводя своих соперников

25' Удар от ворот произведет Эйбар

25' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Эйбар имеет хороший шанс забить.

22' Удар от ворот произведет Вальядолид

22' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эйбар

17' Отличные скиллы показывает Луиш Рафаэл , обводя своих соперников

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Корреа Робер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Луиш Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вальядолид

2' Удар от ворот произведет Эйбар

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вальядолид начинает с центра поля