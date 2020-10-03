Вальядолид
1:2
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Эйбар
23' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
0:1
29' ПенальтиБургос Эстебан
31' Желтая карточкаЭль-Ямик Джавад
1:1
37' ГолВилья Тони
1:1
48' Не забитый пенальтиГвардиола Серхи
55' Желтая карточкаМендиа Эньяут
59' Желтая карточкаБургос Эстебан
73' Красная карточкаПапа Диоп
1:2
90' ГолКевин Родригес
90' Желтая карточкаКорреа Робер
19
Вилья
Тони
16
Андре
Маркос
20
Корреа
Робер
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
27 Куки ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Дуфур УнаиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
0:1
31'
37'
1:1
48'
1:1
55'
59'
73'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.2
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.2
|3.
|Вилья Тони
|1
|0.2
|4.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.4
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.2
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.2
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|6.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|2
|0
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|6.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|7.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|3.
|Альварес Серхио
|1
|0
|4.
|Ресио Хосе
|1
|0
|5.
|Бигас Педро
|1
|0
|6.
|Корреа Робер
|1
|0
|7.
|Техеро Альваро
|1
|0
|8.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|Эйбар
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта
Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|2.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Эйбар
Исход игры
Вальядолид
66.2% (102)
Ничья
27.3% (42)
Эйбар
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Вальядолид
30.5% (47)
1:0 Вальядолид
29.2% (45)
1:1 Ничья
22.1% (34)
2:0 Вальядолид
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
0:1 Эйбар
2.6% (4)
1:2 Эйбар
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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