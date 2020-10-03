Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эйбар вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Корреа Робер получил желтую карточку от судьи

94' Удар от ворот произведет Эйбар

94' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

93' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

92' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Отличные скиллы показывает Инуи Такаси , обводя своих соперников

85' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Вальядолид

81' После штрафного удара,который нанес Кике Гарсия мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

80' После проверки VAR рефери поменял решение - Эйбар не будет бить пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

73' УДАЛЕНИЕ! - Папа Диоп увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

73' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Эйбар

70' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Вальядолид

70' Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали

70' Перес Кике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Корреа Робер не смог попасть в створ ударом издали

68' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Перес Кике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Бургос Эстебан получил желтую карточку от судьи

57' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Корреа Робер из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мендиа Эньяут получил желтую карточку от судьи

54' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Эйбар

54' Начо Мартинес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Удар от ворот произведет Эйбар

51' Удар от ворот произведет Вальядолид

51' Муто Йосинори из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Перес Кике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля