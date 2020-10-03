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Вальядолид
1:2
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
23' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
0:1
29' Пенальти
Бургос Эстебан
31' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
1:1
37' Гол
Вилья Тони
1:1
48' Не забитый пенальти
Гвардиола Серхи
55' Желтая карточка
Мендиа Эньяут
59' Желтая карточка
Бургос Эстебан
73' Красная карточка
Папа Диоп
1:2
90' Гол
Кевин Родригес
90' Желтая карточка
Корреа Робер
90'+7
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
15
Эль-Ямик
Джавад
5
Санчес
Хавьер
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
8
Перес
Кике
20
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
11
Луиш
Рафаэл
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
28
Мендиа
Эньяут
14
Инуи
Такаси
24
Кевин
Родригес
12
Муто
Йосинори
Вальядолид
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

23'
Сан Эметерио Феде
 
29'
0:1
Бургос Эстебан
31'
Эль-Ямик Джавад
 
37'
Вилья Тони
(Начо Мартинес)
1:1
48'
Гвардиола Серхи
1:1
55'
 
Мендиа Эньяут
59'
 
Бургос Эстебан
62'
 
Кике Гарсия
Мендиа Эньяут
65'
Вайссман Шон
Гвардиола Серхи
 
65'
Оскар Плано
Орельяна Фабиан
 
73'
 
Папа Диоп
76'
 
Эспозито Эду
Муто Йосинори
78'
Эрвиас Пабло
Вилья Тони
 
88'
 
Арбилья Анайц
Инуи Такаси
90'
1:2
Кевин Родригес
(Арбилья Анайц)
90'
Рубио Вальдо
Сан Эметерио Феде
 
90'
 
Корреа Робер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.2
2. Мичел Мигель 1 0.2
3. Вилья Тони 1 0.2
4. Начо Мартинес 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.4
2. Кевин Родригес 1 0.2
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.2
4. Педро Леон 0 0
5. Арбилья Анайц 0 0
6. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 2 0
2. Мичел Мигель 1 0
3. Начо Мартинес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Сан Эметерио Феде 1 0
6. Санчес Хавьер 1 0
7. Хоакин Фернандес 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Эль-Ямик Джавад 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 2 0
3. Альварес Серхио 1 0
4. Ресио Хосе 1 0
5. Бигас Педро 1 0
6. Корреа Робер 1 0
7. Техеро Альваро 1 0
8. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0
 Эйбар 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта
Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар 3:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Эйбар Примера
Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
2. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
11. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Вальядолид 66.2% (102)
X 27.3% (42)
Эйбар 6.5% (10)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.75 1.90 6.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 3.25 1.33 4.20 1.22 2.04 1.83 3.00 1.38 1.69 2.25 2.18 1.68 1.42 2.85 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 12.00 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.72 2.08 1.18 4.75 1.37 3.05 1.04 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.37 1.75 2.05 1.35 3.15 1.11 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
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Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Эйбар

Исход игры
Вальядолид
66.2% (102)
Ничья
27.3% (42)
Эйбар
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Вальядолид
30.5% (47)
1:0 Вальядолид
29.2% (45)
1:1 Ничья
22.1% (34)
2:0 Вальядолид
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
0:1 Эйбар
2.6% (4)
1:2 Эйбар
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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