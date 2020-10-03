Центральные защитники "Вильярреала" больше держат мяч. Приходится опускаться к ним атакующим игрокам, чтобы как-то начинать движение вперед.

Гомес в касание сделал передачу на Морено, но того опередил Ян Облак.

И столичные игроки довольствуются перепасовкой на своей половине поля. Не спешат они приближаться к воротам противника.

Попытались игроки "Атлетико" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

30' "Атлетико" бросается в атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта не удалось.

29' Кстати, частенько тренеры обеих команд обращаются к рефери, тому часто приходится вмешиваться в игру, хотя нельзя сказать, что есть какие-то острые эпизоды.

28' Эмери всем своим видом показывает, что все не так и плохо у его команды. Выходит солидно к полю и раздает указания.

27' Стало много брака и футболисты перемещаются по полю пешком. Совсем нет опасных моментов.

26' Унаи Эмери высказал своё недовольство такому решению арбитра, тому даже пришлось сделать устное замечание.

25' Фелиш получает толчок в спину у центрального круга.

24' Игра часто зависает в центре поля. Там "Атлетико" возится с мячом перед плотной стеной гостей.

23' А хозяева опять застряли в центре поля. Откровенно говоря, матч не очень-то смотрится. Темп низкий, остроты мало.

22' Гости опять забрали мяч себе, за счет коротких и средних передач они добрались до чужой штрафной. Но там Гомес не смог выполнить прострельную передачу.

21' Угловой у ворот "Атлетико" поводов для радости "Вильярреалу" не принёс. Мяч был спокойно и надежно выбит подальше от ворот.

20' Марио Гаспар приложился по мячу, тот летел под перекладину. Облак выставил руку и перевел угрозу на угловой.

19' Наконец-то мяч у "Вильярреала". Только гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Унаи Эмери просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.

18' Хозяева немного успокоились и атакуют уже не так рьяно, маленькая пауза, хотя атаки продолжаются. "Вильярреал" позволяет так играть.

17' Никак не получается у гостей выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах.

16' Чем дальше будет идти игра, чем больше будут команды нервничать, как кажется. Стартовый всплеск сменился бесконечными фланговыми подключениями и навесами.

15' Высокий прессинг от столичных футболистом раз за разом приводит к тому, что игроки "Вильярреала" теряют мяч уже на своей половине поля.

14' Основательно "матрасники" закрепились на чужой половине поля, большими силами прижав гостей.

13' Продолжают хозяева мариновать гостей на их половине поля. Не отдают мяч, хоть и держаться пока у центральной линии.

12' Лоди завалил Триегроса в середине поля. Это фол.

11' Лоди заработал угловой, но после его розыгрыша подача была исполнена не лучшим образом, и мяч потерян.

10' Луис Суарес взял на себя игру, сместился к линии штрафной и пробил по воротам. Только вот мяч сорвался с ноги и улетел в рекламные щиты.

10' "Атлетико" снова получил мяч. Но подобраться к воротам "Вильярреала" не получается - все зоны закрыты.

9' Савич выпрашивал ещё один угловой. Однако повтор показал, что мяч ушел именно от Савича. Удар от ворот.

8' Атака "Атлетико" завершается первым в матче угловым. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.

7' "Атлетико" наконец-то завладел мячом и начинает свое излюбленное катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения.

6' "Атлетико" для принимающей команды смотрится пока излишне робко. Попробовали они пару раз сходить в атаку по разным флангам, но безрезультатно.

5' Хозяева дождались ошибку соперника, перехватили мяч и довольно красиво, хоть и не слишком продолжительно покатали его в центре поля, едва не убежав в атаку.

4' Пако не успел замкнуть прострел Гомеса, который на своём пути обвел двух игроков "Атлетико". Облак всех опередил.

3' Томас нарушает правила теперь. Игра вновь прервана свистком арбитра.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Алехандро Эрнандеса. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, не прав оказался игрок "матрасников" в середине поля.

2' "Вильярреал" оккупировал половину поля "Атлетико". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости.

1' "Атлетико" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлтой футболисты "Вильярреала".