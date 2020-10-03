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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Вильярреал
0' 35'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Атлетико М
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 2 0.67
2. Корреа Анхель 1 0.33
3. Льоренте Маркос 1 0.33
4. Фелиш Жоау 1 0.33
5. Коста Диего 1 0.33
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 3 (2) 0.6
2. Алькасер Пако 3 0.6
3. Марио Гаспар 0 0
4. Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Ньигес Сауль 1 0
2. Томас Тейе 1 0
3. Фелиш Жоау 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
2. Коклен Франсис 1 0
3. Морено Херард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Вильярреал 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 66.67% (4) 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска
Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико М 3:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера
Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
2. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
11. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 35'
    Попытались игроки "Атлетико" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 34'
    И столичные игроки довольствуются перепасовкой на своей половине поля. Не спешат они приближаться к воротам противника.
  • 33'
    Гомес в касание сделал передачу на Морено, но того опередил Ян Облак.
  • 32'
    Центральные защитники "Вильярреала" больше держат мяч. Приходится опускаться к ним атакующим игрокам, чтобы как-то начинать движение вперед.
  • Офсайд
    31'
    Атака вторым темпом завершается попаданием в офсайд. Фелиш там оказался.
  • Угловой
    30'
    "Атлетико" бросается в атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта не удалось.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кстати, частенько тренеры обеих команд обращаются к рефери, тому часто приходится вмешиваться в игру, хотя нельзя сказать, что есть какие-то острые эпизоды.
  • 28'
    Эмери всем своим видом показывает, что все не так и плохо у его команды. Выходит солидно к полю и раздает указания.
  • 27'
    Стало много брака и футболисты перемещаются по полю пешком. Совсем нет опасных моментов.
  • Судья
    26'
    Унаи Эмери высказал своё недовольство такому решению арбитра, тому даже пришлось сделать устное замечание.
  • Фол, нарушение
    25'
    Фелиш получает толчок в спину у центрального круга.
  • 24'
    Игра часто зависает в центре поля. Там "Атлетико" возится с мячом перед плотной стеной гостей.
  • 23'
    А хозяева опять застряли в центре поля. Откровенно говоря, матч не очень-то смотрится. Темп низкий, остроты мало.
  • 22'
    Гости опять забрали мяч себе, за счет коротких и средних передач они добрались до чужой штрафной. Но там Гомес не смог выполнить прострельную передачу.
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Атлетико" поводов для радости "Вильярреалу" не принёс. Мяч был спокойно и надежно выбит подальше от ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Марио Гаспар приложился по мячу, тот летел под перекладину. Облак выставил руку и перевел угрозу на угловой.
  • 19'
    Наконец-то мяч у "Вильярреала". Только гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Унаи Эмери просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.
  • 18'
    Хозяева немного успокоились и атакуют уже не так рьяно, маленькая пауза, хотя атаки продолжаются. "Вильярреал" позволяет так играть.
  • 17'
    Никак не получается у гостей выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах.
  • 16'
    Чем дальше будет идти игра, чем больше будут команды нервничать, как кажется. Стартовый всплеск сменился бесконечными фланговыми подключениями и навесами.
  • 15'
    Высокий прессинг от столичных футболистом раз за разом приводит к тому, что игроки "Вильярреала" теряют мяч уже на своей половине поля.
  • 14'
    Основательно "матрасники" закрепились на чужой половине поля, большими силами прижав гостей.
  • 13'
    Продолжают хозяева мариновать гостей на их половине поля. Не отдают мяч, хоть и держаться пока у центральной линии.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лоди завалил Триегроса в середине поля. Это фол.
  • Угловой
    11'
    Лоди заработал угловой, но после его розыгрыша подача была исполнена не лучшим образом, и мяч потерян.
  • 10'
    Луис Суарес взял на себя игру, сместился к линии штрафной и пробил по воротам. Только вот мяч сорвался с ноги и улетел в рекламные щиты. 
  • 10'
    "Атлетико" снова получил мяч. Но подобраться к воротам "Вильярреала" не получается - все зоны закрыты.
  • 9'
    Савич выпрашивал ещё один угловой. Однако повтор показал, что мяч ушел именно от Савича. Удар от ворот.
  • Угловой
    8'
    Атака "Атлетико" завершается первым в матче угловым. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 7'
    "Атлетико" наконец-то завладел мячом и начинает свое излюбленное катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения.
  • 6'
    "Атлетико" для принимающей команды смотрится пока излишне робко. Попробовали они пару раз сходить в атаку по разным флангам, но безрезультатно.
  • 5'
    Хозяева дождались ошибку соперника, перехватили мяч и довольно красиво, хоть и не слишком продолжительно покатали его в центре поля, едва не убежав в атаку.
  • 4'
    Пако не успел замкнуть прострел Гомеса, который на своём пути обвел двух игроков "Атлетико". Облак всех опередил.
  • Фол, нарушение
    3'
    Томас нарушает правила теперь. Игра вновь прервана свистком арбитра.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Алехандро Эрнандеса. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, не прав оказался игрок "матрасников" в середине поля.
  • 2'
    "Вильярреал" оккупировал половину поля "Атлетико". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости. 
  • 1'
    "Атлетико" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлтой футболисты "Вильярреала".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.85 5.50
1.82 3.15 5.25
1.59 4.33 6.75
1.71 3.56 5.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.30 1.15 4.00 1.24 2.08 1.72 1.55 2.45 2.21 1.71 1.33 3.25 1.78 2.10 1.12 6.10 1.10 6.80 1.18 5.10 1.12 8.40 1.04 9.90 1.03 10.00
10.75 1.01 9.80 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.07 1.92 1.55 2.45 1.36 3.04 1.12 5.55 1.08 6.40 1.01 9.90
2.86 1.46 2.51 1.57 2.15 1.76 1.83 2.05 1.65 2.34 1.47 2.82 1.54 2.61 1.20 4.83 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.14 5.70
3.26 1.34 2.00 1.82 1.48 2.65 1.13 5.85 1.10 7.00
2.00 1.88 1.64 2.34 1.28 3.81 1.20 4.81 1.42 2.99 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.36 1.75 1.96 1.36 3.10
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вильярреал

Исход игры
Атлетико М
95.5% (148)
Ничья
2.6% (4)
Вильярреал
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.01% (74)
Меньше
50.99% (77)
Обе команды забьют
Да
50.33% (76)
Нет
49.67% (75)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.1% (56)
1:0 Атлетико М
23.9% (37)
2:0 Атлетико М
21.9% (34)
3:1 Атлетико М
9% (14)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
3:0 Атлетико М
1.3% (2)
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