Атлетико М
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Ванда Метрополитано
Вильярреал
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
27 Lanchi
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|2
|0.67
|2.
|Корреа Анхель
|1
|0.33
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.33
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.33
|5.
|Коста Диего
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|3 (2)
|0.6
|2.
|Алькасер Пако
|3
|0.6
|3.
|Марио Гаспар
|0
|0
|4.
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|2.
|Томас Тейе
|1
|0
|3.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|2.
|Коклен Франсис
|1
|0
|3.
|Морено Херард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Вильярреал
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска
Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|2.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.55
|2.45
|2.21
|1.71
|1.33
|3.25
|1.78
|2.10
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|1.18
|5.10
|1.12
|8.40
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|10.75
|1.01
|9.80
|1.03
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.12
|5.55
|1.08
|6.40
|1.01
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.46
|2.51
|1.57
|2.15
|1.76
|1.83
|2.05
|1.65
|2.34
|1.47
|2.82
|1.54
|2.61
|1.20
|4.83
|—
|—
|1.12
|7.15
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вильярреал
Исход игры
Атлетико М
95.5% (148)
Ничья
2.6% (4)
Вильярреал
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.01% (74)
Меньше
50.99% (77)
Обе команды забьют
Да
50.33% (76)
Нет
49.67% (75)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.1% (56)
1:0 Атлетико М
23.9% (37)
2:0 Атлетико М
21.9% (34)
3:1 Атлетико М
9% (14)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
3:0 Атлетико М
1.3% (2)
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