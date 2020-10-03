Эльче
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Мартинес Валеро
Уэска
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
18
Коне
Юссуф
15
Луисми
Луис
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
18 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дауди МорадНападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
- Нападающий
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.25
|2.
|Маффео Пабло
|1
|0.25
|3.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|4.
|Феррейро Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Моренте Тете
|1
|0
|4.
|Фернандес Хосан
|1
|0
|5.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галан Хави
|2
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|3.
|Москера Педро
|1
|0
|4.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|5.
|Феррейро Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Уэска
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия
Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура
Уэска Последние 20 матчей: + = -Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада
Последние игры между собой
Эльче: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|2.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.07
|5.60
|1.14
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.96
|1.91
|1.69
|2.25
|1.55
|2.60
|—
|—
|1.23
|4.00
|1.17
|5.00
|1.04
|8.90
|1.04
|9.60
|0.00
|17.00
|7.39
|1.12
|—
|—
|2.67
|1.53
|2.31
|1.68
|1.97
|1.93
|1.69
|2.28
|1.54
|2.63
|1.45
|2.93
|—
|—
|1.18
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Уэска
Исход игры
Эльче
34.6% (55)
Ничья
49.1% (78)
Уэска
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
14.19% (22)
Меньше
85.81% (133)
Обе команды забьют
Да
55.48% (86)
Нет
44.52% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (65)
1:0 Эльче
23.3% (37)
0:1 Уэска
11.3% (18)
2:1 Эльче
7.5% (12)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Уэска
3.8% (6)
2:0 Эльче
2.5% (4)
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