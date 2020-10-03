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  3. Испания
Эльче
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Уэска
0' 1'
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
5
Верду
Гонсало
18
Коне
Юссуф
17
Фернандес
Хосан
15
Луисми
Луис
6
Мфулу
Оменуке
16
Фидель
Чавес
14
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
25
Андрес
Фернандес
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
24
Гарсия
Борха
I
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
12
Окадзаки
Синджи
7
Феррейро
Давид
Эльче
3-4-2-1
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 1 0.5
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.25
2. Маффео Пабло 1 0.25
3. Карлос Хуан Реал 0 0
4. Феррейро Давид 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Моренте Тете 1 0
4. Фернандес Хосан 1 0
5. Верду Гонсало 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Галан Хави 2 0
2. Сиовас Димитрис 1 0
3. Москера Педро 1 0
4. Пулидо Хорхе 1 0
5. Феррейро Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 100% (1) 0 0 0
 Уэска 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия
Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада

Последние игры между собой

Эльче: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 0:3 Эльче Сегунда
Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:1 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Эльче Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Уэска Сегунда Уэска 3:2 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
2. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
11. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Эльче начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Эльче 34.6% (55)
X 49.1% (78)
Уэска 16.4% (26)
Все прогнозы
3.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Уэска
4.07
3.30
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.20 2.15
4.00 3.30 2.11
4.07 3.24 2.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.07 5.60 1.14 2.55 1.51 1.96 1.91 1.69 2.25 1.55 2.60 1.23 4.00 1.17 5.00 1.04 8.90 1.04 9.60 0.00 17.00
7.39 1.12 2.67 1.53 2.31 1.68 1.97 1.93 1.69 2.28 1.54 2.63 1.45 2.93 1.18 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.55 2.46 1.29 3.75 1.07 9.20
2.46 1.60 2.02 1.88 1.56 2.58 1.37 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.72 1.45 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
6.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
Где смотреть матч Эльче 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 0:0 Уэска

Исход игры
Эльче
34.6% (55)
Ничья
49.1% (78)
Уэска
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
14.19% (22)
Меньше
85.81% (133)
Обе команды забьют
Да
55.48% (86)
Нет
44.52% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (65)
1:0 Эльче
23.3% (37)
0:1 Уэска
11.3% (18)
2:1 Эльче
7.5% (12)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Уэска
3.8% (6)
2:0 Эльче
2.5% (4)
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