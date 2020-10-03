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  3. Испания
Эльче
0:0
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
43' Желтая карточка
Инсуа Пабло
59' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
90'+2
13
Бадия
Эдгар
15
Луисми
Луис
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
6
Мфулу
Оменуке
14
Гутьеррес
Хосе
18
Коне
Юссуф
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
25
Андрес
Фернандес
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
7
Феррейро
Давид
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Эльче
3-4-2-1
Уэска
4-4-2

Ход матча

38'
Санчес-Миньо Хуан
Коне Юссуф
 
40'
 
Онтиверос Хавьер
Окадзаки Синджи
43'
 
Инсуа Пабло
46'
Кальво Даниэль
Луисми Луис
 
46'
Милья Пере
Мфулу Оменуке
 
59'
 
Пулидо Хорхе
66'
 
Сеоане Хайме
Рико Микель
66'
 
Карлос Хуан Реал
Гарсия Борха I

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 13
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 27
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 1 0.33
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.2
2. Маффео Пабло 1 0.2
3. Карлос Хуан Реал 0 0
4. Феррейро Давид 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Моренте Тете 1 0
4. Фернандес Хосан 1 0
5. Верду Гонсало 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 100% (1) 0 0 0
 Уэска 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия
Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада

Последние игры между собой

Эльче: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 0:3 Эльче Сегунда
Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:1 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Эльче Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Уэска Сегунда Уэска 3:2 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
2. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
9. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
14. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
16. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Эльче 34.6% (55)
X 49.1% (78)
Уэска 16.4% (26)
Все прогнозы
3.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.10 1.87 2.80
7.50 1.67 3.10
8.81 1.52 3.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.80 2.00 5.60 1.14 1.13 5.80 1.96 1.91 1.69 2.25 1.11 6.50 1.23 4.00 1.01 15.00 1.04 8.90 1.03 12.00 0.00 17.00
1.61 2.43 1.37 3.28 1.73 2.19 1.48 2.77 1.47 2.79 1.54 2.58 1.81 2.08 1.60 2.45 1.22 4.62 1.45 2.93 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 1.55 2.46 1.04 10.00 1.07 9.20 1.03 12.00
1.33 3.40 1.18 5.12 1.38 3.16 1.26 4.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.72 1.45 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
Где смотреть матч Эльче 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 0:0 Уэска

Исход игры
Эльче
34.6% (55)
Ничья
49.1% (78)
Уэска
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
14.19% (22)
Меньше
85.81% (133)
Обе команды забьют
Да
55.48% (86)
Нет
44.52% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (65)
1:0 Эльче
23.3% (37)
0:1 Уэска
11.3% (18)
2:1 Эльче
7.5% (12)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Уэска
3.8% (6)
2:0 Эльче
2.5% (4)
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