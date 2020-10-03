Эльче
0:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Уэска
43' Желтая карточкаИнсуа Пабло
59' Желтая карточкаПулидо Хорхе
13
Бадия
Эдгар
15
Луисми
Луис
24
Хосема
18
Коне
Юссуф
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дауди МорадНападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
- Нападающий
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 13
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 27
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.2
|2.
|Маффео Пабло
|1
|0.2
|3.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|4.
|Феррейро Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Моренте Тете
|1
|0
|4.
|Фернандес Хосан
|1
|0
|5.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|2.
|Галан Хави
|2
|0
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Уэска
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия
Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура
Уэска Последние 20 матчей: + = -Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска
Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада
Последние игры между собой
Эльче: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Уэска: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|14.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.80
|2.00
|—
|—
|5.60
|1.14
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.96
|1.91
|1.69
|2.25
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.23
|4.00
|1.01
|15.00
|1.04
|8.90
|1.03
|12.00
|0.00
|17.00
|1.61
|2.43
|1.37
|3.28
|1.73
|2.19
|1.48
|2.77
|1.47
|2.79
|1.54
|2.58
|1.81
|2.08
|1.60
|2.45
|1.22
|4.62
|1.45
|2.93
|—
|—
|1.14
|6.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Уэска
Исход игры
Эльче
34.6% (55)
Ничья
49.1% (78)
Уэска
16.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
14.19% (22)
Меньше
85.81% (133)
Обе команды забьют
Да
55.48% (86)
Нет
44.52% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (65)
1:0 Эльче
23.3% (37)
0:1 Уэска
11.3% (18)
2:1 Эльче
7.5% (12)
0:0 Ничья
5.7% (9)
1:2 Уэска
3.8% (6)
2:0 Эльче
2.5% (4)
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