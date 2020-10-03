Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Инсуа Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

42' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Окадзаки Синджи получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Уэска

36' Фидель Чавес из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Плохо сыграл Хосема - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Эльче

17' ШАНС! Гарсия Борха I нанес удар с лета, но не попал по воротам!

17' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Эльче

12' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Луисми Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Эльче

4' Мир Рафа из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Удар от ворот произведет Эльче

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эльче начинает с центра поля