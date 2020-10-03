Реал Сосьедад
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
Хетафе
21
Сильва
Давид
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Унал ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|2
|0.5
|2.
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|3.
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.25
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|2
|0.67
|2.
|Мата Хайме
|1
|0.33
|3.
|Кукурелья Марк
|1
|0.33
|4.
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|5.
|Субименди Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|3
|0
|2.
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|3.
|Дьене Даконам
|1
|0
|4.
|Максимович Неманья
|1
|0
|5.
|Кабако Эрик
|1
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|7.
|Оливера Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Хетафе
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Хетафе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|2.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.09
|4.90
|1.18
|2.46
|1.59
|2.11
|1.78
|1.79
|2.10
|1.70
|2.23
|1.45
|2.75
|1.19
|4.60
|1.14
|5.50
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|7.02
|1.13
|—
|—
|2.53
|1.57
|2.20
|1.74
|1.88
|2.03
|1.64
|2.39
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.17
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Хетафе
Исход игры
Реал Сосьедад
57.2% (91)
Ничья
27.7% (44)
Хетафе
15.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
69.03% (107)
Нет
30.97% (48)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
32.7% (52)
1:1 Ничья
23.3% (37)
1:0 Реал Сосьедад
17% (27)
1:2 Хетафе
8.8% (14)
2:0 Реал Сосьедад
4.4% (7)
0:1 Хетафе
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
0:2 Хетафе
1.9% (3)
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