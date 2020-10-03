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Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Хетафе
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
21
Сильва
Давид
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
23
Эрнандес
Хуан
Реал Сосьедад
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 2 0.5
2. Порту Кристиан 1 0.25
3. Янузай Аднан 1 (1) 0.25
4. Мерино Микель 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.67
2. Мата Хайме 1 0.33
3. Кукурелья Марк 1 0.33
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Ариц Элустондо 1 0
3. Муньос Айхен 1 0
4. Барренечеа Андер 1 0
5. Субименди Мартин 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 3 0
2. Арамбарри Мауро 2 0
3. Дьене Даконам 1 0
4. Максимович Неманья 1 0
5. Кабако Эрик 1 0
6. Кукурелья Марк 1 0
7. Оливера Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Хетафе 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Хетафе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
2. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
11. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Реал Сосьедад 57.2% (91)
X 27.7% (44)
Хетафе 15.1% (24)
Все прогнозы
3.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Хетафе
2.20
3.14
4.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.05 3.70
2.12 3.00 4.30
2.10 3.14 4.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.09 4.90 1.18 2.46 1.59 2.11 1.78 1.79 2.10 1.70 2.23 1.45 2.75 1.19 4.60 1.14 5.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
7.02 1.13 2.53 1.57 2.20 1.74 1.88 2.03 1.64 2.39 1.50 2.74 1.17 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.49 2.65 1.25 4.00 1.05 10.00
2.40 1.63 1.97 1.93 1.52 2.68 1.35 3.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.93 1.85 1.40 2.80 1.12 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.64
Букмекер Да Нет
6.70 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Реал Сосьедад - Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Хетафе

Исход игры
Реал Сосьедад
57.2% (91)
Ничья
27.7% (44)
Хетафе
15.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
69.03% (107)
Нет
30.97% (48)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
32.7% (52)
1:1 Ничья
23.3% (37)
1:0 Реал Сосьедад
17% (27)
1:2 Хетафе
8.8% (14)
2:0 Реал Сосьедад
4.4% (7)
0:1 Хетафе
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
0:2 Хетафе
1.9% (3)
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